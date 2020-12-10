Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ericsson Spectrum Sharing ESS
УПОМИНАНИЯ
Ericsson Spectrum Sharing и организации, системы, технологии, персоны:
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 10
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 4
|Qualcomm Europe 15 3
|Qualcomm Technologies 1872 2
|МегаФон 9587 1
|MediaTek - Ralink 547 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
|Yandex - Яндекс 8091 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
|Xiaomi 1890 1
|Sony 6592 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
|BBK OPPO Electronics 399 1
|Vodafone Group 1384 1
|Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
|Ericsson ConsumerLab 35 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 4
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 2
|Филимончик Михаил 5 4
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
|Белов Виктор 57 2
|Ильяич Анатолий 5 2
|Коробов Сергей 6 2
|Клебанова Юлия 23 1
|Полозенко Валентин 16 1
|Галеев Артур 13 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
