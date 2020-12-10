Разделы

Ericsson Spectrum Sharing ESS


УПОМИНАНИЯ


Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G 1
Как раскрыть все возможности 5G? 1
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот 1
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 1
11.11.2020 Ericsson развернула первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
11.11.2020 Ericsson развернул первую в России 5G-сеть с автономной архитектурой 1
12.08.2020 Ericsson заключил соглашения о развертывании коммерческих 5G-сетей со 100 операторами 1
10.03.2020 МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE 1
19.12.2019 Ericsson внедрил динамическое распределение спектра в сети «Мегафон» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ericsson Spectrum Sharing и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 4
Qualcomm Europe 15 3
Qualcomm Technologies 1872 2
МегаФон 9587 1
MediaTek - Ralink 547 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 1
Yandex - Яндекс 8091 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Xiaomi 1890 1
Sony 6592 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
BBK OPPO Electronics 399 1
Vodafone Group 1384 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Ericsson ConsumerLab 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 2
Газпром нефть 650 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 2
Метрополис ТРК 57 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 10
5G NR - 5G New Radio 83 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 7
5G SA - 5G Standalone 29 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 4
5G NSA - 5G Non-Standalone 26 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3853 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1062 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3880 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 349 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1191 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1735 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1171 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 77 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 1
Ericsson Radio System - ERS 74 7
Qualcomm Snapdragon X 87 3
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 1
МТС 5G-сеть 19 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Ericsson Shared Carrier 1 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 41 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
Nokia 8 5G - серия 10 1
Филимончик Михаил 5 4
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 2
Белов Виктор 57 2
Ильяич Анатолий 5 2
Коробов Сергей 6 2
Клебанова Юлия 23 1
Полозенко Валентин 16 1
Галеев Артур 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 4
Европа Восточная 3115 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Европа 24508 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 650 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1019 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Южная Корея - Республика 6791 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 912 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Москва - Садовое кольцо 153 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 146 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 39 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2868 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 142 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 47 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 229 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
