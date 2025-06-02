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Клебанова Юлия


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В России продемонстрировали работу отечественной базовой станции 1
02.06.2025 «Билайн» и Yadro продемонстрировали работу отечественной базовой станции 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
02.09.2019 МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G 1
30.08.2019 МегаФон проверил готовность сети и устройство 5G 1
14.08.2019 Москва и телеком рынок готовят инфраструктуру 5G 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
19.12.2018 «Мегафон» объявил о запуске в России технологии Enhanced Voice Service 1
07.06.2018 «Мегафон», Qualcomm и Nokia протестировали готовность 5G оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне 1
17.05.2018 МТС сообщила о запуске первой в Восточной Европе гигабитной LAA-сети 1
09.08.2017 Абонентам «Мегафона» стал доступен 1 Гбит/с на смартфоне 1
08.08.2017 «Мегафон» запустил гигабитную LTE-сеть 1
02.08.2017 «Мегафон» и Qualcomm протестировали узкополосный интернет вещей 1
09.11.2016 МТС провел испытания скоростной технологии Uplink Carrier Aggregation 1
16.06.2016 «Мегафон» впервые в России разогнал мобильный интернет до скорости 1 Гбит/с. Опрос 1
16.06.2016 «Мегафон» продемонстрировал скорость мобильного интернета более 1 Гбит/с 1
30.11.2009 Россия: «Тяжелым» серверам тяжелее всех 1
19.11.2004 Itanium 2 прижился в России 1
10.08.2000 С 30 августа по 10 сентября в московских компьютерных магазинах пройдет совместная акция "Демо-дни Intel/НТВ Интернет" 1
30.05.2000 Спутниковый доступ: какой русский не любит быстрой езды? 1
11.04.2000 НТВ-Интернет: будет ли успех? 2
05.04.2000 Компания "НТВ-Интернет" начнет предоставление услуг высокоскоростного доступа в Интернет в конце апреля 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Клебанова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1853 13
МегаФон 9292 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5702 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3010 6
Qualcomm Europe 15 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 4
Huawei 4026 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2961 3
Intel Corporation 12314 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 891 2
Diamond Communications 58 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 2
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 2
Samsung Electronics 10379 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 1
Dell EMC 5053 1
HP Inc. 5717 1
AMD - Advanced Micro Devices 4314 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Ростелеком 9942 1
Microsoft Corporation 24856 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 605 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 726 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 480 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 1
Цифра ГК 2476 1
МегаФон Лаборатория 2 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 2
EPIC Telecom Invest 205 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6304 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8640 12
5G - пятое поколение мобильной связи 2248 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 10
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 528 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2307 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1212 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21145 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3668 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 376 5
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 59 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 5
5G NR - 5G New Radio 83 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12408 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10265 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1415 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1110 2
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 20 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3118 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24931 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4997 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7053 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1707 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17386 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 8
Qualcomm Snapdragon X 87 8
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 5
Ericsson Radio System - ERS 74 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 926 3
Intel x86 - архитектура процессора 1911 2
Huawei DBS - Распределенная базовая станция 5 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 776 2
Nokia Flexi - Nokia Flexi Zone - Nokia Flexi Multiradio - Nokia Flexi Intelligent Service - Nokia Flexi Zone Citizen Band Radio Service 10 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 10 1
Nokia 5G Future X 2 1
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 10 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 39 1
Meta - Facebook Live 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2813 1
Linux OS 10236 1
Qualcomm MDM 13 1
Intel Itanium 629 1
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Microsoft Windows 15910 1
Apple iPhone 6 4863 1
Nokia 8 5G - серия 10 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 1
Intel Pentium III 781 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
Ушацкий Андрей 105 3
Лысенко Эдуард 310 2
Ильяич Анатолий 5 2
Эмдин Сергей 68 1
Галактионова Инесса 78 1
Серебряникова Анна 75 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Новоселов Евгений 18 1
Белов Виктор 56 1
Филимончик Михаил 5 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Семенов Алексей 83 1
Ройтман Евгений 44 1
Айбашева Анна 98 1
Солдатенков Сергей 161 1
Сидоров Николай 1 1
Кажаровский Олег 1 1
Кажарский Олег 1 1
Загнетко Александр 26 1
Бушуев Андрей 3 1
Мышкин Геннадий 1 1
Предтеченский Всеволод 2 1
Hadden Alan - Хадден Алан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 12
Европа Восточная 3109 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 7
Европа 24389 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1172 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1277 2
Москва - Садовое кольцо 149 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4071 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 485 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1226 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 136 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1738 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3606 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7375 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6064 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2480 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3557 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 1
Средства производства 50 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 4
IDC - International Data Corporation 4921 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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