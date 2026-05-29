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МегаФон Лаборатория
Лаборатория МегаФона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. Лаборатория проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть МегаФона. Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование оборудования по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ. Ежегодно в лаборатории тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.
СОБЫТИЯ
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МегаФон Лаборатория и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 11050 4
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 1
|Qualcomm Technologies 1993 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
|Джакония Александр 9 3
|Лукиян Дмитрий 17 1
|Клебанова Юлия 30 1
|Rouanne Marc - Руан Марк 9 1
|Серебряникова Анна 77 1
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