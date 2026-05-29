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МегаФон Лаборатория

Лаборатория МегаФона (Центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 году в Санкт-Петербурге. Лаборатория проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть МегаФона. Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование оборудования по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ. Ежегодно в лаборатории тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.

СОБЫТИЯ

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29.05.2026 «МегаФон»: почти половина роутеров не прошла тест на скорость 1
16.04.2026 «МегаФон» выявил типичные баги современных телефонов 1
13.11.2023 «Мегафон» протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему 1
07.06.2018 «Мегафон», Qualcomm и Nokia протестировали готовность 5G оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

МегаФон Лаборатория и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 1
Qualcomm Technologies 1993 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6940 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1406 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 3
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4091 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2067 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 725 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Mobile Station International Subscriber Directory Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 17 1
5G NR - 5G New Radio 86 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2097 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6493 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5465 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 102 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 53 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4028 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2452 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 1
Пропускная способность - Bandwidth 1946 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 408 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1275 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3238 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1547 1
Nokia 5G Future X 2 1
Kaspersky OS 156 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2288 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 1
Джакония Александр 9 3
Лукиян Дмитрий 17 1
Клебанова Юлия 30 1
Rouanne Marc - Руан Марк 9 1
Серебряникова Анна 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
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