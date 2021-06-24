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Nokia AirScale Radio Access Nokia 5G AirScale Cloud RAN Nokia AirScale indoor Radio Nokia ASiR Nokia AirScale Smart HUB Nokia AirScale Basestation Nokia AirScale All-in-Cloud

СОБЫТИЯ

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24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 3
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 1
15.03.2021 «ЭР-Телеком» и Nokia совместно протестируют сеть 5G в Москве 2
17.12.2020 «Билайн» и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN 1
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 2
16.10.2020 Nokia будет производить базовые станции Smart Node на базе платформы Qualcomm 5G RAN 2
30.09.2020 Nokia подписала контракт на поставку решений 5G для «Бритиш телекома» 3
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» 1
09.07.2020 Nokia намерена ускорить вывод на рынок технологии Open RAN 4
25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 6
21.05.2020 Nokia поставила новый рекорд скорости в сети 5G 2
10.04.2020 Nokia представила новые продукты AirScale для сетей 5G 5
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
13.09.2019 МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне 1
02.09.2019 МТC, Nokia и Qualcomm провели первые в России тесты предкоммерческих смартфонов Samsung Galaxy S10 5G 1
30.08.2019 МегаФон проверил готовность сети и устройство 5G 1
02.07.2019 МТС запускает инкубатор для стартапов по тестированию решений в сетях 5G 2
02.07.2019 МТС запускает инкубатор для тестирования решений в сетях 5G стартапами 2
19.06.2019 «Мегафон», Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE 1
06.06.2019 Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России 1
05.06.2019 «Мегафон», «Ростелеком» и Nokia объявили о совершении первого международного видеозвонка в российских сетях 5G 1
22.02.2019 Малые соты Nokia обеспечат оптимальное покрытие 5G 4
01.08.2018 «Мегафон» протестировал оборудование Nokia Fronthaul для сети 5G 2
07.06.2018 «Мегафон», Qualcomm и Nokia протестировали готовность 5G оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне 2
06.02.2018 Nokia представила чипсет ReefShark для сетей 5G 2
20.09.2017 Nokia готовит операторов к технологии 5G, повышая производительность 4G 1
20.09.2017 Nokia представила новые решения для частных беспроводных сетей 1
09.08.2017 Абонентам «Мегафона» стал доступен 1 Гбит/с на смартфоне 2
08.08.2017 «Мегафон» запустил гигабитную LTE-сеть 2
10.07.2017 Nokia подтвердила способность технологии 4.9G сокращать задержку передачи до уровня 5G 2
04.07.2017 Tele2 и Nokia протестировали сценарии применения сетей 5G 1
27.02.2017 Samsung выпустил полный портфель технических новинок для сетей 5G 1
22.09.2016 «Мегафон» запустил 5G на скорости 5 Гбит/с 2
21.09.2016 «Мегафон» представил мобильный интернет 5G на платформе Nokia 1
16.09.2016 МТС и Nokia запустили сеть 5G со скоростью 4,5 Гбит/с 1
15.09.2016 МТС и Nokia заявили о рекордной для России скорости в тестах сети 5G 1

Публикаций - 37, упоминаний - 69

Nokia AirScale Radio Access и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 35
МегаФон 10568 12
Qualcomm Technologies 1965 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15495 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3298 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9449 4
Samsung Electronics 10981 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Ростелеком 10845 2
Huawei 4493 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 666 1
AKG 66 1
Nokia Software Business 9 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Oculus VR 78 1
Compal Electronics 137 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 535 1
Системы и Технологии ГК 126 1
СПбЭК-Майнинг 2 1
Ariellium 2 1
Севкабель ГК - Северный Кабель - Северный Кабельный Завод - Соединенные кабельные заводы - Молдавкабель - Белэлектрокабель - Севгеокабель - Севморкабель - Агрокабель - Завод Микропровод - Донбасскабель - Сарансккабель - Цветлит 19 1
Mobile Experts 1 1
МегаФон Лаборатория 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
Sony 6717 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1573 1
Mali 38 1
Loudplay - ЛП стрим 27 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 2
GlobalData 7 1
Севкабель Порт 15 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 607 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2524 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9976 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4322 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17793 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29519 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63947 15
Gen V - кибератаки пятого поколения 1319 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22694 14
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 589 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3174 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24074 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13698 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26471 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10688 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35626 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10092 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6804 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9314 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2412 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21499 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 7
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 84 6
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 81 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 4007 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4000 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1283 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14667 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7314 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1567 5
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 18 4
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1480 4
Small Cell - Малые соты - маломощные узлы сотового радиодоступа 66 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1970 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1288 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7526 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33070 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1819 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 10
Nokia Flexi - Nokia Flexi Zone - Nokia Flexi Multiradio - Nokia Flexi Intelligent Service - Nokia Flexi Zone Citizen Band Radio Service 10 4
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 3
Nokia AirFrame Open Edge Server - Nokia AirFrame Rackmount Server 5 3
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 3
Nokia Dynamic Spectrum Sharing - Nokia DSS 10 2
Nokia Cloud Packet Core 3 2
Nokia ReefShark 3 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 6 1
Nokia 5G Future X 2 1
Nokia 5G pico Remote Radio Heads 1 1
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 6 1
Oculus Quest 13 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 971 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 1
Microsoft Phone Link - Microsoft Your Phone Companion 18 1
Samsung Galaxy Book - планшет-трансформер 25 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Nokia Wavence 2 1
Visorcam - сервис передачи спортивной трансляции от первого лица 1 1
Nokia vDU - виртуализированный распределенный блок 2 1
Nokia 5G Smart Node 1 1
Qualcomm FSM - модем для Femtocell 1 1
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 12 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
RobotsCity 2 1
DoubleMe 2 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Samsung Gear VR 23 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Nokia NetAct 16 1
Nokia VWM - Nokia Versatile WDM Module 1 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 110 1
Samsung Next-Generation Core Solution - Samsung Next-Generation Core - Samsung NG Core 2 1
Microsoft Windows 10 1929 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 83 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 13
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 7
Tommi Juhani Uitto 11 6
Клебанова Юлия 30 5
Курин Дмитрий 23 2
Коробов Сергей 6 2
Téral Stéphane - Терал Стефан 4 2
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 2
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 2
Осеевский Михаил 349 2
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 2
Эмдин Сергей 69 2
Шоржин Валерий 67 1
Егоров Игорь 45 1
Новоселов Евгений 18 1
Пищальников Кирилл 7 1
Телков Алексей 45 1
Грачев Андрей 18 1
Собчак Анатолий 9 1
Айбашева Анна 98 1
Tervonen Henri - Тервонен Генри 1 1
Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
Atkinson Mark - Аткинсон Марк 1 1
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 1
Криевс Ритварс 15 1
Filkins Patrick - Филкинс Патрик 3 1
Ермишина Лиана 11 1
Robrecht Thorsten - Робрехт Торстен 3 1
Сподобаев Михаил 1 1
Paolini Monica - Паолини Моника 3 1
Чернядьева Юлия 2 1
Putcha Shiv - Путча Шив 1 1
Rouanne Marc - Руан Марк 9 1
Корня Алексей 80 1
Галактионова Инесса 115 1
Серебряникова Анна 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 164172 21
Европа Восточная 3137 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47210 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54387 7
Европа 24892 4
Финляндия - Финляндская Республика 3690 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13749 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18922 2
Южная Корея - Республика 7004 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3428 2
Финляндия - Хельсинки 252 2
США - Техас - Даллас 182 1
Финляндия - Оулу 19 1
Финляндия - Тампере 21 1
США - Калифорния - Саннивейл 88 1
Финляндия - Эспоо 14 1
Япония 13746 1
Швеция - Королевство 3769 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8471 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Германия - Федеративная Республика 13138 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
США - Калифорния 4803 1
Нидерланды 3719 1
Китай - Шанхай 827 1
США - Техас 1035 1
США - Вашингтон - Сиэтл 406 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21326 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5693 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26952 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5599 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6056 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1004 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3813 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33287 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8757 1
Аренда 2651 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3053 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2681 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11163 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 484 1
Металлы - Никель - Nickel 356 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3108 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1326 1
Спорт - Футбол 763 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12147 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10166 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
LightCounting Market Research 2 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 2
Samsung Unpacked 37 1
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