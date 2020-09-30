Nokia подписала контракт на поставку решений 5G для «Бритиш телекома»

Nokia объявила о продлении долгосрочных стратегических отношений с BT и о распространении этих отношений на технологию 5G после того, как Nokia стала поставщиком решений 5G RAN для этого британского оператора. В рамках этой сделки, которая превращает Nokia в крупнейшего поставщика сетевого оборудования для BT, Nokia начнет поставки оборудования и услуг для беспроводных сетей доступа BT на всей территории Великобритании, чтобы модернизировать их до уровня 5G и помочь компании BT сохранить репутацию самой лучшей британской сети.

В настоящее время сеть BT, основанная на решениях Nokia, охватывает территорию Большого Лондона и среднюю часть Великобритании, включая сельскую местность. Теперь она будет расширяться, охватывая множество других больших и малых городов Соединенного Королевства. Это увеличит зону присутствия Nokia и поможет компании BT поддержать инициативу правительства Великобритании по ограничению использования вендоров с высоким уровнем риска в британской сетевой инфраструктуре.

Nokia поставит заказчику решения AirScale Single RAN (S-RAN) для использования в помещениях и на открытой местности, в том числе решения 5G RAN, базовые станции AirScale и решения для беспроводного доступа Nokia AirScale. Эти решения помогут компании BT укрепить свое лидерство на британском рынке и предоставить абонентам услуги связи с минимальной сетевой задержкой, а также минимизировать сложность и повысить эффективность сети. Кроме того, в рамках этого контракта Nokia оптимизирует сети BT 2G и 4G и вместе с BT будет работать над развитием экосистемы OpenRAN.

Программа трансформации сетей BT включает использование программных решений Nokia Software ng-SDM и NetAct, поддерживающих переход на технологию 5G. Эти решения будут устанавливаться в существующей сетевой архитектуре. Они станут основой и единой платформой для новых услуг мобильной связи пятого поколения. Nokia также предоставит заказчику лучший в своем классе шлюз Cell Site Gateway, необходимый для сетевого транспорта.

Помимо этого, Nokia предоставит услуги цифрового проектирования и внедрения, позволяющие быстрее выйти на рынок, а также услуги оптимизации и технической поддержки.

Филип Янсен (Philip Jansen), главный исполнительный директор BT Group, сказал: «Цифровые сервисы имеют огромное значение для экономического будущего Великобритании. Они создают новые рабочие места и обеспечивают устойчивое развитие. Именно поэтому BT вкладывает средства в такие ключевые области, как волоконная оптика и 5G. На быстроразвивающемся конкурентном рынке очень важно правильно выбрать технологию. На следующем этапе наших плодотворных отношений с Nokia мы продолжим лидировать в области развертывания фиксированных и мобильных сетей, чтобы предоставить абонентам услуги самого высокого качества».

Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark), президент и главный исполнительный директор Nokia, сказал: «Я рад, что BT расширяет сотрудничество с Nokia в сфере 5G RAN и делает Nokia своим самым крупным инфраструктурным партнером. Наши компании сотрудничают уже больше четверти века и предоставляют жителям Великобритании лучшие в своем классе сетевые услуги. Мы гордимся тем, что поддерживаем стратегию перехода BT на технологию 5G и нацелены укрепить наше сотрудничество с этой компанией в будущем».