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Айбашева Анна


31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 1
27.11.2019 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвинили власти России в нарушении конституционных прав своих абонентов 1
07.10.2019 «Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов 1
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 1
09.08.2017 Абонентам «Мегафона» стал доступен 1 Гбит/с на смартфоне 1
14.03.2017 «Билайн» придумал, как отменить в России внутрисетевой роуминг. Конкуренты против 1
12.09.2016 На заметку путешественнику: В каких регионах «Билайн» и «Мегафон» тайком выставляют громадные счета за роуминг 1
03.03.2016 Путин заставил сотовых операторов отвечать на жалобы в 2 раза быстрее 1
21.12.2015 МТС начинает тестировать в России 5G 1
24.11.2015 В России появился тариф со страховкой экрана iPhone 1
23.11.2015 МТС и Tele2 придумали экстравагантный способ зарабатывать на молчащих абонентах 1
21.09.2015 Переезд «Билайна» на новую ИТ-систему «подарил» мобильным мошеникам свежую уязвимость 1
26.02.2015 Как будет дорожать сотовая связь: МТС одновременно подняла и опустила цены 1
09.12.2014 «Мегафон» будет брать деньги за уведомления о пропущенных звонках 1
05.11.2014 Строители оставили сотни тысяч абонентов «Билайна» без связи 2
12.09.2014 Московское правительство: В метро будет создан единый мобильный оператор 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 4
16.07.2014 Борьба со спамом изменит рынок мобильной рекламы 1
10.06.2014 «Мегафон» сокращает call-центры и зарабатывает на телемаркетинге 1
27.05.2014 Крым пригрозил создать собственного сотового оператора в пику российским 1
17.01.2014 «Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов 1
17.12.2013 Гетеросети помогают операторам наращивать ARPU 4
10.12.2013 МТС, Мегафон и «Билайн» проигрывают войну SMS-спамерам 1
26.11.2013 Власти России вступили в борьбу со спамом 1
21.11.2013 В России готовится к запуску бесплатный сотовый оператор 1
31.10.2013 У абонентов «Билайн», МТС и Tele2 будут проблемы со связью на Олимпиаде 1
25.10.2013 В России изобретают SIM-карты нового типа 1
24.10.2013 В России начинаются продажи новых iPhone 1
24.10.2013 В России запрещена уличная продажа SIM-карт 1
15.10.2013 Отмена «мобильного рабства» откладывается 1
14.10.2013 Из «Билайна» уходит ИТ-директор 1
29.08.2013 «Билайн» вложил 1 млрд рублей в свой крупнейший контакт-центр 2
11.07.2013 Apple и «Билайн» не договорились о поставках iPhone в Россию 1
12.04.2013 «Мегафон» заплатит штраф за бесплатные SMS 1
01.04.2013 Минкомсвязи придумало, как удешевить доступ в интернет 1
20.03.2013 Зачем «Мегафон» выпустил демпинговый мобильный тариф 1
05.03.2013 «Билайн» и «Цезарь Сателлит» собирают базу данных об автомобилистах 1
08.02.2013 «Билайн» и МТС пообещали властям не обижать абонентов 1
14.12.2012 iPhone 5 спровоцировал в России беспрецедентную ценовую войну 1
03.12.2012 Apple неожиданно назвала дату начала продаж iPhone 5 в России 1

Публикаций - 91, упоминаний - 102

Айбашева Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Samsung Electronics 5666 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
АФК Система ПАО 994 1
Google LLC 7148 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Microsoft Corporation 11077 1
Telegram Group 702 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
Google Android 10751 6
Symbian OS 776 5
Apple iOS 5742 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Дорохина Юлия 42 17
Кузьменко Валерия 58 16
Морошкин Александр 106 5
Греф Герман 205 1
Духовницкий Олег 91 1
Дарбинян Саркис 35 1
Галушина Ольга 1 1
Путин Владимир 1824 1
Ушацкий Андрей 100 1
Понькин Александр 26 1
Парфенчиков Артур 8 1
Новиков Аркадий 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Украина 3365 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Европа 3752 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Ростовская область 862 1
Индия - Республика 2169 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1678 1
Япония 2780 1
Казахстан - Республика 2629 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Иркутская область 543 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Резерв универсального обслуживания 37 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
All Things Digital 156 1
CNews Analytics 1988 8
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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