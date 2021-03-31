Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Айбашева Анна
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 102
Айбашева Анна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Дорохина Юлия 42 17
|Кузьменко Валерия 58 16
|Морошкин Александр 106 5
|Греф Герман 205 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Галушина Ольга 1 1
|Путин Владимир 1824 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Понькин Александр 26 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Новиков Аркадий 3 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|All Things Digital 156 1
|CNews Analytics 1988 8
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761005, в очереди разбора - 664694.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761005, в очереди разбора - 664694.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru