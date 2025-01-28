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Вымпелком Билайн Венчурс Руми



28.01.2025 Разработчик RPA-системы Roomy bots масштабировал инфраструктуру с помощью Linx Cloud 1
04.10.2023 В софтверном портфеле OCS представлены решения компании «Руми» 1
15.08.2023 «Руми» представила новую версию Roomy Process Finder 1
10.08.2023 Компании «Тантор лабс» (ГК «Астра») и «Руми» сообщают о старте технологического сотрудничества 1
24.07.2023 Платформа Roomy bots интегрирована с ПО SAP 1
01.03.2023 В компании «Руми» назначен генеральный директор 1
14.02.2023 Roomy bots полностью поддерживает работу на ОС Linux 1
07.02.2023 Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots 1
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
31.08.2010 «Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Вымпелком и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 2
ZED+ Group 17 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 2
ZED+ Temafon - Темафон 15 2
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Blue Prism 28 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 451 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Альфа-Банк 1771 2
Альфа-Групп 696 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 2
M.I.P.R. 7 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1166 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 21 7
Linux OS 9961 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1052 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
Apple iPhone 6 4862 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
Microsoft Windows 15670 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
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CSBI ROOMY Process Finder 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 1
Архипкина Светлана 10 3
Енгибарян Ваге 12 2
Фридман Михаил 134 2
Королев Игорь 63 2
Иванова Юлия 5 2
Кусков Денис 221 1
Евдокименко Олег 1 1
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
Колокольцев Владимир 37 1
Туровецкий Владимир 7 1
Айбашева Анна 97 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 1
Grinda José - Гринда Хосе 4 1
Колокольцев Александр 4 1
Морошкин Александр 118 1
Самохин Дмитрий 2 1
Попов Степан 4 1
Курдакова Ольга 1 1
Игнатов Сергей 47 1
Наумов Дмитрий 13 1
Скулова Ольга 11 1
Антохина Екатерина 1 1
Крупник Станислав 5 1
Руми Светлана 1 1
Яценко Вадим 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 2
Нидерланды 3519 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Испания - Королевство 3709 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52133 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Европа Восточная 3076 1
Израиль 2731 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Испания - Мадрид 169 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
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Кипр - Республика 550 1
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Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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