Вымпелком Билайн Венчурс Руми
Вымпелком и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|Архипкина Светлана 10 3
|Енгибарян Ваге 12 2
|Фридман Михаил 134 2
|Королев Игорь 63 2
|Иванова Юлия 5 2
|Кусков Денис 221 1
|Евдокименко Олег 1 1
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 1
|Колокольцев Владимир 37 1
|Туровецкий Владимир 7 1
|Айбашева Анна 97 1
|Wakkie Peter - Вакки Петер 6 1
|Grinda José - Гринда Хосе 4 1
|Колокольцев Александр 4 1
|Морошкин Александр 118 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Попов Степан 4 1
|Курдакова Ольга 1 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Наумов Дмитрий 13 1
|Скулова Ольга 11 1
|Антохина Екатерина 1 1
|Крупник Станислав 5 1
|Руми Светлана 1 1
|Яценко Вадим 56 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1866 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 282 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.