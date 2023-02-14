Roomy bots полностью поддерживает работу на ОС Linux

Компания «Руми», российский разработчик платформы интеллектуального управления и автоматизации процессов (RPA) Roomy bots, заявила о полной готовности всех компонентов платформы к работе в операционной среде Linux. Об этом CNews сообщили представители «Руми».

События 2022 г., повлиявшие на уход с ИТ-рынка многих зарубежных систем, поставили перед российскими компаниями новые задачи, связанные с необходимостью обеспечения работы своей ИТ-инфраструктуры на импортонезависимых компонентах, в частности, на ОС Linux. Более того, компании начинают использовать Linux не только на серверной стороне, но и на уровне приложений, что позволяет дополнительно снизить риски и сократить стоимость рабочих мест.

Благодаря последним доработкам функционала, платформа Roomy bots теперь обеспечивает полную поддержку работы на наиболее востребованных в России ОС Linux, в части не только оркестратора (серверной компоненты управления), но и самих роботов, непосредственно выполняющих задачи. Реализованное решение позволяет роботизировать любое приложение на рабочем столе пользователя, а также вызывать произвольные программы в ОС Linux.

Доступность платформы Roomy bots на ОС Linux дает преимущества не только тем заказчикам, которые уже используют отечественные системы и должны обеспечить совместимость всех компонентов информационной среды, но и тем, перед которыми стоят задачи миграции систем с ОС Windows в российские среды в максимально короткие сроки. В этом контексте роботы Roomy bots могут помочь в миграции данных и восполнении отсутствующего функционала.

В частности, наиболее востребованным сценариями стали поддержка работы с Linux клиентом «1С», взаимодействие с CRM-системами заказчика с рабочего стола работника массовых специальностей.

«Работа системы в полностью Linux-совместимой среде сегодня становится все более важным требованием со стороны заказчиков. В частности, это касается тех компаний, которые работают на критической инфраструктуре на базе национальных операционных систем. Наша команда провела большую работу по обеспечению полной поддержки Linux-систем, и мы уверены, что это станет одним из конкурентных преимуществ платформы Roomy bots для наших заказчиков», – отметил Дмитрий Наумов, директор по цифровой трансформации, ООО «Руми».

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ООО «Руми» – компания-разработчик платформы Roomy bots для интеллектуального поиска и автоматизации процессов с применением технологий Process Finder и RPA. Основным владельцем ООО «Руми» является компания CSBI («Компьютерные системы для бизнеса»), занимающаяся реализацией комплексных ИТ-проектов с 1992 г. Платформа Roomy bots является российским решением, работающим на отечественных операционных системах и импортонезависимых компонентах.