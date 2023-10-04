В софтверном портфеле OCS представлены решения компании «Руми»

Компания «Руми», разработчик платформы для интеллектуальной автоматизации процессов (RPA) Roomy bots и OCS Distribution, российский дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов, начинают сотрудничество.

Совместная деятельность «Руми» и OCS будет направлена на развитие и распространение технологий RPA на российском рынке. Благодаря этому партнеры OCS получат доступ к современной российской RPA-платформе, в том числе к модулю Process Finder, предназначенному для анализа, поиска и выявления наиболее подходящих для последующей роботизации процессов и их участков.

«Мы рады расширению нашей сети партнеров и началу стратегического сотрудничества с одним из крупнейших российских дистрибьюторов. Я уверена, что экспертиза и многолетний опыт работы OCS c корпоративными реселлерами и интеграторами поможет нам в продвижении RPA-практики среди российских заказчиков, которые сегодня вынуждены фокусироваться не только на развитии бизнеса, но и на решении задач, связанных с заменой ИТ-решений и с переносом данных из зарубежных систем на отечественные. Благодаря нашему сотрудничеству с OCS мы сможем поддержать еще большее количество компаний в решении этих задач, а также получать актуальную информацию о потребностях российского рынка в сфере интеллектуальной автоматизации и в соответствии с этим развивать наши технологии», – отметила Юлия Иванова, директор по развитию партнерской сети «Руми».

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«Нам важно дать нашим партнерам то, что поможет им строить бизнес с их корпоративными заказчиками на долгосрочной основе. Необходима общность ценностей и видения рынка, синтез технологического лидерства, понятной стратегии и удобной программы поддержки проектного бизнеса. Именно поэтому мы каждый раз очень тщательно подходим к выбору нового вендора. Мы уверены, что решения компании «Руми» будут интересны нашим партнерам и убеждены в успехе нашего сотрудничества», – отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution.

В рамках нового сотрудничества компании планируют заняться продвижением и популяризацией технологий интеллектуальной автоматизации и RPA на российском рынке посредством совместных мероприятий и других маркетинговых активностей.