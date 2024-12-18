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Иванова Юлия



18.12.2024 NGFW «Континент 4» защитил ИТ-инфраструктуру регионального банка 1
04.10.2023 В софтверном портфеле OCS представлены решения компании «Руми» 1
07.02.2023 Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots 1
31.08.2022 Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов 1
11.01.2022 Konica Minolta будет продвигать RPA-комплекс Roomy bots компании CSBI 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Иванова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 1
ST - Системные технологии 65 1
Cisco Systems 5114 1
Palo Alto Networks 146 1
Check Point Software Technologies 760 1
Код Безопасности 616 1
ICL ГК 381 1
Konica Minolta 406 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 47 1
Управляемость - Manageability 1731 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 4
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
iiii Tech RPA 2 1
Лебедев Дмитрий 16 1
Шалагинов Павел 6 1
Сергеев Антон 11 1
Игнатов Сергей 47 1
Скулова Ольга 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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