Иванова Юлия
Иванова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Дмитрий 16 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Сергеев Антон 11 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Скулова Ольга 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
|Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
|Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
|Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
|Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
|Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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