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Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.06.2026 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей

ender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Portal операционной системы PAN-OS Palo Alto Networks. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уя
16.01.2026 Уязвимость в файерволлах Palo Alto Networks позволяет удаленно выводить их из строя

Достаточно нескольких попыток Компания Palo Alto Networks объявила об обнаружении высокоопасной уязвимости в своих файерволлах, кото
19.08.2025 Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

зработчики браузеров могут вновь откопать топор войны, зарытый много лет назад, и в третий раз за всю историю начать разбираться, кто чей обозреватель лучше. Новую войну браузеров предрекает компания Palo Alto, работающая в сфере информационной безопасности, пишет The Register. Гендиректор Palo Alto Никеш Арора (Nikesh Arora) заявил, что причиной нового скандала между разработчиками

04.04.2025 Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками

звимость в операционной системе PAN-OS стала объектом кибератак еще до того, как о ней узнал вендор Palo Alto Networks. Уязвимость, в настоящее время отслеживаемая под индексом PAN-SA-2024-0015
06.03.2025 VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы

Подходите-подключайтесь В VPN-продуктах Palo Alto Networks и SonicWall обнаружились несколько уязвимостей, которые злоумышленники мог
18.02.2025 Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все

в устройстве. Кроме того, открывается возможность для вызова некоторых скриптов PHP, что, как указывается в бюллетене безопасности, можно привести к нарушению целостности и конфиденциальности данных. Palo Alto Networks настоятельно рекомендует обновить программные оболочки файерволлов до следующих версий: 11.2.4-h4, 11.1.6-h1, 10.2.13-h3 и 10.1.14-h9. Photo by Emmanuel Edward on Unsplash Ха
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР

их группировок, связанных с разведкой КНДР. Об этом в середине сентября 2024 г. говориться в отчете Palo Alto Networks. В новостях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и рабо
17.04.2024 Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются

В неожиданном месте Palo Alto Networks начали выпускать исправления для уязвимости нулевого дня, позволявшей хаке
17.12.2020 Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks

сти группы компаний Angara, стала авторизованным сервисным центром (Authorized Service Center, ASC) Palo Alto Networks. Полученный статус позволяет Angara Professional Assistance оказывать клие
23.09.2019 Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks

Citrix Systems, Inc. объявила о совместной работе с Palo Alto Networks. Целью нового проекта является обеспечение простого развертывания и управл
02.03.2018 ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности

имости. Об этом ФСТЭК сообщает на своем сайте. Разработчиком системы является американская компания Palo Alto Networks.Аннуляции подверглись сертификаты на PAN-OS 4.0 для межсетевых экранов сер
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России

Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и Palo Alto Networks, игрок рынка сетевой безопасности, объявили о начале сотрудничества. Компа
27.09.2016 На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса

Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Komplex, рассчитанного на взлом Mac OS

06.11.2014 Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка

Исследователи из компании Palo Alto Networks обнаружили вирус, заражающий компьютеры под управлением операционной систе
12.09.2014 McAfee и Symantec совместно с Fortinet и Palo Alto Networks основали альянс по борьбе с киберугрозами

Компании Fortinet и Palo Alto Networks сообщили о том, что компании McAfee и Symantec присоединились к альянсу по
03.04.2014 Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня

ании работало 55 человек. Стартап был приобретен разработчиком решений в сфере сетевой безопасности Palo Alto Networks за $200 млн. Сообщается, что Palo Alto Networks выплатит Cyvera $88
28.06.2013 Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак

Компания Palo Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход <
17.01.2013 Palo Alto Networks выпустила новые решения для обеспечения сетевой безопасности

Компания Palo Alto Networks выпустила на рынок сразу несколько инновационных продуктов, которые предна
25.10.2010 «КомпьюВэй» внедрила ИБ-решение от Palo Alto Networks в «Пежо Ситроен»

Компания «КомпьюВэй» сообщила о выполнении проекта по внедрению файервола нового поколения от Palo Alto Networks в компании «Пежо Ситроен». На базе решения компании Palo Alto Netwo

Публикаций - 209, упоминаний - 253

Palo Alto Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 51
Fortinet 452 48
Check Point Software Technologies 829 46
Microsoft Corporation 25775 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 41
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 38
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 28
Код Безопасности 812 24
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 23
Trend Micro 651 22
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 19
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 19
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 17
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 20 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Apple Inc 13154 15
Ростелеком 10948 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 14
Broadcom - VMware 2610 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Google LLC 12688 11
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Trellix - FireEye 63 11
InfoWatch - Инфовотч 1185 10
Oracle Corporation 7074 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 10
HPE - Juniper Networks 460 9
Intel Corporation 12811 9
Citrix Systems 868 9
CrowdStrike Holdings 62 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 8
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 8
Huawei 4676 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 8
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Газпром ПАО 1493 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
TMT Investments 115 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Alpari - Альпари 67 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Merrill Lynch 454 2
Lockheed Martin 777 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 2
Storm Ventures 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
BMW Group 482 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 6
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 152
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 83
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 47
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 40
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 38
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 43 27
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 25
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 22
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 19
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 18
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 17
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 17
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 59
Microsoft Windows 16882 33
Linux OS 11533 25
Palo Alto Networks - PAN-OS 19 15
Google Android 15243 13
Microsoft Azure 1526 13
Apple iOS 8583 12
Apple macOS 2419 11
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 10
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 9
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 9
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 9
Axiom JDK СЗИ 175 9
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 9
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 9
InfoTeCS - ViPNet Client 122 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 8
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 8
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 7
FreePik 1841 7
Apple iPad 4011 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Office 365 1042 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 6
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 6
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 6
Palo Alto Networks - Palo GlobalProtect 6 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Windows PowerShell 250 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 5
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 5
Palo Alto Networks - Cortex XDR - Cortex XSOAR - Cortex Xpanse - Cortex XSIAM 7 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
Мельникова Анастасия 440 8
Гусев Дмитрий 92 7
Павлов Никита 146 6
Зайцев Михаил 345 6
Зонов Александр 55 4
Чернов Иван 40 3
Батранков Денис 12 3
Мантуров Денис 126 2
Гинятуллин Роман 61 2
Волков Дмитрий 69 2
Ефимов Петр 39 2
Савченко Константин 16 2
Шпак Василий 279 2
Попова Мария 141 2
Pettersson Philip - Петтерссон Филип 2 2
Кулаков Павел 29 2
Шилак Ксения 28 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Лебедев Дмитрий 29 2
Гулькин Павел 14 2
Пешков Дмитрий 45 2
Прямов Кирилл 21 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Головлев Максим 17 2
Arora Nikesh - Арора Никеш 9 2
Weisman Jonathan 2 2
Gebhart Todd - Гебхарт Тодд 3 2
DeWalt David - ДеВолт Дэвид 5 2
DeCesare Michael - Десезар Майкл 4 2
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
Marshall Matt 4 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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