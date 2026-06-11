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Palo Alto Networks
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.06.2026
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Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей
ender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Portal операционной системы PAN-OS Palo Alto Networks. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уя
|16.01.2026
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Уязвимость в файерволлах Palo Alto Networks позволяет удаленно выводить их из строя
Достаточно нескольких попыток Компания Palo Alto Networks объявила об обнаружении высокоопасной уязвимости в своих файерволлах, кото
|19.08.2025
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Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий
зработчики браузеров могут вновь откопать топор войны, зарытый много лет назад, и в третий раз за всю историю начать разбираться, кто чей обозреватель лучше. Новую войну браузеров предрекает компания Palo Alto, работающая в сфере информационной безопасности, пишет The Register. Гендиректор Palo Alto Никеш Арора (Nikesh Arora) заявил, что причиной нового скандала между разработчиками
|04.04.2025
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Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками
звимость в операционной системе PAN-OS стала объектом кибератак еще до того, как о ней узнал вендор Palo Alto Networks. Уязвимость, в настоящее время отслеживаемая под индексом PAN-SA-2024-0015
|06.03.2025
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VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы
Подходите-подключайтесь В VPN-продуктах Palo Alto Networks и SonicWall обнаружились несколько уязвимостей, которые злоумышленники мог
|18.02.2025
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Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все
в устройстве. Кроме того, открывается возможность для вызова некоторых скриптов PHP, что, как указывается в бюллетене безопасности, можно привести к нарушению целостности и конфиденциальности данных. Palo Alto Networks настоятельно рекомендует обновить программные оболочки файерволлов до следующих версий: 11.2.4-h4, 11.1.6-h1, 10.2.13-h3 и 10.1.14-h9. Photo by Emmanuel Edward on Unsplash Ха
|13.09.2024
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Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР
их группировок, связанных с разведкой КНДР. Об этом в середине сентября 2024 г. говориться в отчете Palo Alto Networks. В новостях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и рабо
|17.04.2024
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Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются
В неожиданном месте Palo Alto Networks начали выпускать исправления для уязвимости нулевого дня, позволявшей хаке
|17.12.2020
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Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks
сти группы компаний Angara, стала авторизованным сервисным центром (Authorized Service Center, ASC) Palo Alto Networks. Полученный статус позволяет Angara Professional Assistance оказывать клие
|23.09.2019
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Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks
Citrix Systems, Inc. объявила о совместной работе с Palo Alto Networks. Целью нового проекта является обеспечение простого развертывания и управл
|02.03.2018
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ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности
имости. Об этом ФСТЭК сообщает на своем сайте. Разработчиком системы является американская компания Palo Alto Networks.Аннуляции подверглись сертификаты на PAN-OS 4.0 для межсетевых экранов сер
|28.02.2017
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Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России
Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и Palo Alto Networks, игрок рынка сетевой безопасности, объявили о начале сотрудничества. Компа
|27.09.2016
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На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса
Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Komplex, рассчитанного на взлом Mac OS
|06.11.2014
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Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка
Исследователи из компании Palo Alto Networks обнаружили вирус, заражающий компьютеры под управлением операционной систе
|12.09.2014
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McAfee и Symantec совместно с Fortinet и Palo Alto Networks основали альянс по борьбе с киберугрозами
Компании Fortinet и Palo Alto Networks сообщили о том, что компании McAfee и Symantec присоединились к альянсу по
|03.04.2014
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Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня
ании работало 55 человек. Стартап был приобретен разработчиком решений в сфере сетевой безопасности Palo Alto Networks за $200 млн. Сообщается, что Palo Alto Networks выплатит Cyvera $88
|28.06.2013
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Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак
Компания Palo Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход <
|17.01.2013
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Palo Alto Networks выпустила новые решения для обеспечения сетевой безопасности
Компания Palo Alto Networks выпустила на рынок сразу несколько инновационных продуктов, которые предна
|25.10.2010
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«КомпьюВэй» внедрила ИБ-решение от Palo Alto Networks в «Пежо Ситроен»
Компания «КомпьюВэй» сообщила о выполнении проекта по внедрению файервола нового поколения от Palo Alto Networks в компании «Пежо Ситроен». На базе решения компании Palo Alto Netwo
Palo Alto Networks и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 8
|Гусев Дмитрий 92 7
|Павлов Никита 146 6
|Зайцев Михаил 345 6
|Зонов Александр 55 4
|Чернов Иван 40 3
|Батранков Денис 12 3
|Мантуров Денис 126 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Ефимов Петр 39 2
|Савченко Константин 16 2
|Шпак Василий 279 2
|Попова Мария 141 2
|Pettersson Philip - Петтерссон Филип 2 2
|Кулаков Павел 29 2
|Шилак Ксения 28 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
|Лебедев Дмитрий 29 2
|Гулькин Павел 14 2
|Пешков Дмитрий 45 2
|Прямов Кирилл 21 2
|Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
|Головлев Максим 17 2
|Arora Nikesh - Арора Никеш 9 2
|Weisman Jonathan 2 2
|Gebhart Todd - Гебхарт Тодд 3 2
|DeWalt David - ДеВолт Дэвид 5 2
|DeCesare Michael - Десезар Майкл 4 2
|McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 2
|Marshall Matt 4 2
|DeCesare Michael - ДеКесар Майкл 2 2
|Галушкин Олег 182 2
|Водясов Алексей 222 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Тихонова Кристина 47 2
|Марченко Дмитрий 28 1
|Fxmsp 6 1
|Синицын Артем 6 1
|Меньшов Кирилл 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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