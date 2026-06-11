Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей ender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Portal операционной системы PAN-OS Palo Alto Networks. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уя

Уязвимость в файерволлах Palo Alto Networks позволяет удаленно выводить их из строя Достаточно нескольких попыток Компания Palo Alto Networks объявила об обнаружении высокоопасной уязвимости в своих файерволлах, кото

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий зработчики браузеров могут вновь откопать топор войны, зарытый много лет назад, и в третий раз за всю историю начать разбираться, кто чей обозреватель лучше. Новую войну браузеров предрекает компания Palo Alto, работающая в сфере информационной безопасности, пишет The Register. Гендиректор Palo Alto Никеш Арора (Nikesh Arora) заявил, что причиной нового скандала между разработчиками

Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками звимость в операционной системе PAN-OS стала объектом кибератак еще до того, как о ней узнал вендор Palo Alto Networks. Уязвимость, в настоящее время отслеживаемая под индексом PAN-SA-2024-0015

VPN-клиентам Palo Alto Networks и SonicWall угрожают поддельные серверы Подходите-подключайтесь В VPN-продуктах Palo Alto Networks и SonicWall обнаружились несколько уязвимостей, которые злоумышленники мог

Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все в устройстве. Кроме того, открывается возможность для вызова некоторых скриптов PHP, что, как указывается в бюллетене безопасности, можно привести к нарушению целостности и конфиденциальности данных. Palo Alto Networks настоятельно рекомендует обновить программные оболочки файерволлов до следующих версий: 11.2.4-h4, 11.1.6-h1, 10.2.13-h3 и 10.1.14-h9. Photo by Emmanuel Edward on Unsplash Ха

Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР их группировок, связанных с разведкой КНДР. Об этом в середине сентября 2024 г. говориться в отчете Palo Alto Networks. В новостях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и рабо

Файерволлы Palo Alto Networks содержат 10-балльную уязвимость. Спецслужбы ею уже вовсю пользуются В неожиданном месте Palo Alto Networks начали выпускать исправления для уязвимости нулевого дня, позволявшей хаке

Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks сти группы компаний Angara, стала авторизованным сервисным центром (Authorized Service Center, ASC) Palo Alto Networks. Полученный статус позволяет Angara Professional Assistance оказывать клие

Citrix интегрировала решения SD-WAN с продуктами Palo Alto Networks Citrix Systems, Inc. объявила о совместной работе с Palo Alto Networks. Целью нового проекта является обеспечение простого развертывания и управл

ФСТЭК отобрала сертификат у популярного «железа» для корпоративной безопасности имости. Об этом ФСТЭК сообщает на своем сайте. Разработчиком системы является американская компания Palo Alto Networks.Аннуляции подверглись сертификаты на PAN-OS 4.0 для межсетевых экранов сер

Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и Palo Alto Networks, игрок рынка сетевой безопасности, объявили о начале сотрудничества. Компа

На компьютеры Apple напал новый троян, работающий от имени Роскосмоса Palo Alto Networks сообщает о «космическом» трояне для Mac OS X Американская ИБ-компания Palo Alto Networks сообщает о появлении нового трояна Komplex, рассчитанного на взлом Mac OS

Впервые обнаружен вирус, заражающий iPhone и iPad без джейлбрейка Исследователи из компании Palo Alto Networks обнаружили вирус, заражающий компьютеры под управлением операционной систе

McAfee и Symantec совместно с Fortinet и Palo Alto Networks основали альянс по борьбе с киберугрозами Компании Fortinet и Palo Alto Networks сообщили о том, что компании McAfee и Symantec присоединились к альянсу по

Palo Alto Networks купил израильский стартап, защищающий от атак нулевого дня ании работало 55 человек. Стартап был приобретен разработчиком решений в сфере сетевой безопасности Palo Alto Networks за $200 млн. Сообщается, что Palo Alto Networks выплатит Cyvera $88

Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак Компания Palo Alto Networks, специализирующаяся на решениях сетевой безопасности, анонсировала выход <

Palo Alto Networks выпустила новые решения для обеспечения сетевой безопасности Компания Palo Alto Networks выпустила на рынок сразу несколько инновационных продуктов, которые предна