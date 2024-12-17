Прямов Кирилл
|17.12.2024
|UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
|18.11.2024
|UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
|06.12.2013
|Рынок ИБ стагнирует 1
Прямов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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