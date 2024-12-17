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Прямов Кирилл



17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Прямов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Крок - Croc 1777 1
Ростелеком 9701 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Информзащита 756 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Цифра ГК 2426 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
Конфидент ЦЗИ 107 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
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Cisco Systems 5114 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 172 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 114 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
UserGate MC - UserGate Management Center 10 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Башлыков Михаил 23 1
Железняков Вячеслав 13 1
Хмелинин Андрей 2 1
Овчинникова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
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РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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