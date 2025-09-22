Разделы

UserGate запускает «Реновацию» NGFW

Компания UserGate объявляет о начале масштабной бессрочной программы обновления программно-аппаратных межсетевых экранов нового поколения UserGate NGFW, находящихся у заказчиков в эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители UserGate .

В промоакции «Реновация» участвуют все аппаратные платформы UserGate NGFW предыдущего поколения. Для обновления ушедших с рынка платформ UserGate X1 в защищенном исполнении предлагаются ПАК UserGate X10. Для замены UserGate C100 — более производительные UserGate C150/C151, для D200 и D500 — новые платформы D200 и D500 соответственно. UserGate E1000 и E3000 можно обновить на комплексы нового поколения UserGate E1010 и E3010, старт массовых поставок которых был анонсирован в августе 2025 года. Старшую платформу UserGate F8000 можно заменить на аналогичную или перейти на новый флагман UserGate F8010. Есть варианты перехода с младших платформ на более совершенные — например, с С100 на D200.

ПАК UserGate C150, D200, D500, E1000, E1010, E3000, E3010, F8000 и F8010 внесены в реестры Минпромторга России (ПП 719 и ПП 878) и реестр ПАК Минцифры России. Вместе с сертификатом ФСТЭК России (№ 3905) это делает их доверенными комплексами и позволяет использовать для защиты КИИ. Аналогичные работы ведутся по ПАК X10 и C151.

Старые устройства остаются в распоряжении у заказчика, а лицензия переносится на новую платформу.

«С начала 2020 г. мы поставили на российский рынок более 20 тыс. ПАК UserGate NGFW. Обычно средний срок службы сетевой аппаратной платформы составляет пять лет, и для многих наших заказчиков пришло время обновиться. Перед широким анонсированием мы протестировали акцию “Реновация” и увидели большой интерес к ней как со стороны наших клиентов, так и со стороны партнерской сети. По нашим прогнозам, в ближайшие годы по этой программе обновятся тысячи организаций», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию NGFW в UserGate.

