Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170018
ИКТ 13241
Организации 10380
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25196
Персоны 72783
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

UserGate C UserGate D UserGate E UserGate F серия межсетевых экранов

  • Платформы UserGate серий D и Е представляют собой аппаратную основу UserGate NGFW – многофункциональных межсетевых экранов следующего поколения, способных обеспечить безопасность небольших и средних предприятий с несколькими сотнями пользователей (серия D), а также крупных предприятий с количеством пользователей до тысячи и более, которым необходимы высокопроизводительные решения, имеющие запас мощности и возможности для дальнейшего масштабирования (серия E). С их помощью заказчики могут защитить свои ИТ-инфраструктуры от  интернет-угроз. Платформы предотвращают сетевые атаки, контролируют доступ к веб-ресурсам, блокируют выполнение опасных приложений и скриптов, защищают от вирусов и спам.

27.02.2025 «Платформикс» помогла грузоперевозчику защитить дата-центры с помощью решений UserGate 1
06.02.2025 Программно-аппаратные комплексы UserGate C150, F8000, F8010 и программный продукт UserGate SIEM включены в реестр российского ПО 3
03.02.2025 Аппаратные платформы UserGate серий D и Е внесены в реестр Минпромторга России 1
17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
13.12.2024 Аппаратные платформы UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 внесены в реестр Минпромторга 2
03.10.2024 У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца 1
12.07.2024 UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения 1
10.07.2024 UserGate обеспечивает защиту сетевого периметра «Пермэнергосбыта» 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
25.01.2024 Решение UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Якутии 2
02.08.2023 UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии 2
19.04.2022 Аппаратные платформы UserGate C150 включены в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга 2
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

UserGate C и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 320 2
ИВС Сети 11 1
Цифровые активы 123 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27928 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12050 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 587 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66957 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11142 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 421 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29950 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3976 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3774 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2178 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 62 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 343 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3755 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 357 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4115 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2195 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1729 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51168 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7454 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2512 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 62 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10181 1
Website URL - Uniform Resource Locator 885 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 166 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 1
Павлов Павел 7 1
Филиппов Роман 3 1
Власов Александр 11 1
Захаров Александр 30 1
Ивашкин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145750 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
Россия - ДФО - Магаданская область 426 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1256 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14541 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51512 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще