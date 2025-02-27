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UserGate C UserGate D UserGate E UserGate F серия межсетевых экранов
- Платформы UserGate серий D и Е представляют собой аппаратную основу UserGate NGFW – многофункциональных межсетевых экранов следующего поколения, способных обеспечить безопасность небольших и средних предприятий с несколькими сотнями пользователей (серия D), а также крупных предприятий с количеством пользователей до тысячи и более, которым необходимы высокопроизводительные решения, имеющие запас мощности и возможности для дальнейшего масштабирования (серия E). С их помощью заказчики могут защитить свои ИТ-инфраструктуры от интернет-угроз. Платформы предотвращают сетевые атаки, контролируют доступ к веб-ресурсам, блокируют выполнение опасных приложений и скриптов, защищают от вирусов и спам.
UserGate C и организации, системы, технологии, персоны:
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 320 2
|ИВС Сети 11 1
|Цифровые активы 123 1
|Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
|Павлов Павел 7 1
|Филиппов Роман 3 1
|Власов Александр 11 1
|Захаров Александр 30 1
|Ивашкин Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145750 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1475 1
|Россия - ДФО - Магаданская область 426 1
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