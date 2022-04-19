Аппаратные платформы Usergate C150 включены в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга

Минпромторг включил новые аппаратные платформы Usergate C150 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Полный цикл разработки Usergate С150 был осуществлен в центре проектирования и разработки в Новосибирске компанией «Катунь электроника», входящей в состав группы компаний Usergate.

«Катунь электроника» специализируется на разработке аппаратных платформ для создания высокопроизводительных решений в области информационной и сетевой безопасности. Без привлечения сторонних организаций инженеры осуществляют весь комплекс работ, включая создание архитектуры аппаратных платформ, схемотехники, а также разработку печатной платы. Такой подход позволяет компании полностью контролировать процесс и результат разработки, обеспечивать высокое качество, гибко реагировать на новые потребности отрасли и аккумулировать глубокую экспертизу внутри команды.

При этом группа компаний Usergate работает по fabless-модели, осуществляя производство своих изделий на мощностях предприятий-подрядчиков. Выпуск аппаратных платформ Usergate C150 осуществляется на контрактном производстве в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время на базе аппаратной платформы будет официально выпущен программно-аппаратный комплекс Usergate С150.

Программно-аппаратный комплекс Usergate C150 так же включен в действующий сертификат ФСТЭК России №3905.