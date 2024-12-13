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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернов Иван



13.12.2024 Аппаратные платформы UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 внесены в реестр Минпромторга 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
14.11.2024 Россия готовится к отключению от всемирного интернета 1
25.07.2024 UserGate FG включен в реестр Минпромторга 1
15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro 1
26.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
25.04.2024 За рамками NGFW: UserGate расширяет компетенции 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM 1
31.10.2023 UserGate выводит на рынок решения класса SIEM и EDR/NAC 1
26.10.2023 Иван Чернов, UserGate: Большое обновление NGFW затронет всю экосистему наших продуктов 1
28.09.2023 Иван Чернов, UserGate — об ответственности ИБ-вендоров перед рынком 1
18.07.2023 Иван Чернов, UserGate: Стандартных функций SIEM уже недостаточно – рынку нужны решения следующего поколения 1
22.05.2023 UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 1
27.04.2023 Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы 1
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза 1
29.11.2022 UserGate и Мининновации Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве 1
17.11.2022 Иван Чернов, UserGate: Ситуация в ИБ определяется дефицитом предложений отечественных вендоров 1
16.11.2022 UserGate и «Обит» обеспечили контур ИБ для поставщика бумажной продукции «Европапир» 1
19.09.2022 UserGate выпустил на рынок первое отечественное NAC 1
27.06.2022 UserGate и «Айти бастион» реализовали интеграцию своих продуктов 1
24.05.2022 ИБ в банках: особенности межсетевых экранов нового поколения 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
02.06.2014 Acronis и «1С» запустили совместный облачный сервис для резервного копирования данных 1
11.10.2011 Более 50 компаний протестировали работу «1С:CRM» как SaaS-сервиса 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Чернов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 26
Fortinet 387 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Palo Alto Networks 146 3
8213 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Check Point Software Technologies 760 2
Cisco Systems 5114 2
Upstream 50 2
МегаФон 8805 1
Intel Corporation 12197 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Acronis - Акронис 448 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
1С-Рарус 887 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ОБИТ 78 1
АйТи 1365 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Энергосбертех 1 1
Acronis Labs 4 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
IT-Lite - АйТи Лайт 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ФосАгро 126 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 1
Bayer AG - Байер 83 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
РСХБ Страхование жизни 12 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Петровский парк 4 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 24
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4160 7
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
UserGate SUMMA 25 11
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 10
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 7 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
UserGate MC - UserGate Management Center 10 2
UserGate Policy Language 2 2
UserGate Client Cabinet 2 2
UserGate X 4 2
Google Android 13994 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
1С:CRM 68 1
Acronis AnyData Engine 15 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
DeviceLock DLP 81 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
UserGate Balancer 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:Облачный архив 1 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
Fortinet FortiAnalyzer 23 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 57 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Курашев Дмитрий 54 4
Пеньковский Михаил 13 3
Путин Сергей 63 2
Борисов Илья 27 2
Скородумов Анатолий 65 2
Плотко Сергей 7 2
Гусейнов Тимур 6 2
Бориславский Даниил 12 2
Кистанов Александр 2 2
Кузеванов Дмитрий 17 2
Белоусов Сергей 241 1
Суровец Дмитрий 76 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Гущин Александр 15 1
Мусич Роман 28 1
Курбатов Владимир 35 1
Трояновский Владимир 62 1
Сычев Артем 73 1
Калинкин Алексей 16 1
Контемиров Юрий 32 1
Нуралиев Борис 289 1
Андрияшин Алексей 13 1
Александров Антон 11 1
Мельников Максим 31 1
Варназов Лев 10 1
Воробьев Артем 26 1
Севостьянов Александр 15 1
Маслов Олег 12 1
Кириллов Игорь 2 1
Путин Владимир 3171 1
Строганов Кирилл 4 1
Кудинов Алексей 6 1
Попов Роман 1 1
Новожилов Александр 21 1
Семенов Анатолий 32 1
Чурсов Сергей 1 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Кильдюшев Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Израиль 2730 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Европа Восточная 3075 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Европа 21768 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Аренда 2416 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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