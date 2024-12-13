Чернов Иван
Чернов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Курашев Дмитрий 54 4
|Пеньковский Михаил 13 3
|Путин Сергей 63 2
|Борисов Илья 27 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Плотко Сергей 7 2
|Гусейнов Тимур 6 2
|Бориславский Даниил 12 2
|Кистанов Александр 2 2
|Кузеванов Дмитрий 17 2
|Белоусов Сергей 241 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Гущин Александр 15 1
|Мусич Роман 28 1
|Курбатов Владимир 35 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Сычев Артем 73 1
|Калинкин Алексей 16 1
|Контемиров Юрий 32 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Александров Антон 11 1
|Мельников Максим 31 1
|Варназов Лев 10 1
|Воробьев Артем 26 1
|Севостьянов Александр 15 1
|Маслов Олег 12 1
|Кириллов Игорь 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Строганов Кирилл 4 1
|Кудинов Алексей 6 1
|Попов Роман 1 1
|Новожилов Александр 21 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Чурсов Сергей 1 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Кильдюшев Артем 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
|UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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