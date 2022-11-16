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UserGate и «Обит» обеспечили контур ИБ для поставщика бумажной продукции «Европапир»

Российский разработчик ПО и микроэлектроники UserGate и ИТ-партнер – компания «Обит» – обеспечили защиту ИТ-инфраструктуры компании «Европапир» на базе отечественного решения.

Ключевой задачей «Европапир» было гарантировать информационную безопасность своей ИТ-инфраструктуры, минимизировав потенциальную уязвимость в результате влияния макроэкономических факторов. Решение американского поставщика, которое использовалось в компании ранее, представляло собой повышенные риски на фоне ухода вендора из России.

Специалисты «Обит» провели аудит инфраструктуры «Европапир», а также анализ российских разработок в сфере сетевой безопасности. В результате был выбран комплекс решений от UserGate, объединяющий межсетевой экран нового поколения (NGFW), систему обнаружения вторжений (IDS/IPS), защиту от вредоносных программ и вирусов, систему контент-фильтрации, VPN-сервер и другие функции. Интеграцию и поддержку программного продукта UserGate «Обит» взял на себя.

«Информационная безопасность и миграция на отечественные решения – самые критические вызовы, с которыми столкнулся сейчас российский бизнес, – сказал Кирилл Строганов, руководитель направления коммерческого развития «Обит». – Мы рады тому, что благодаря сотрудничеству с UserGate, чьи продукты представляют собой достойную альтернативу западным технологиям, у нас получается помогать своим клиентам противостоять этим вызовам и продолжать развитие. В эпоху общей неопределенности и нехватки компетенций мы по-прежнему остаемся надежным ИТ-партнером для бизнеса – как в поиске и внедрении альтернативных решений и инструментов, так и обеспечении их бесперебойной работы».

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«Залог обнаружения и успешного отражения кибератак заключается в экосистемном подходе к обеспечению контура безопасности. Именно такая комплексная концепция позволяет обеспечить главное условие защищенности – абсолютную видимость всех событий безопасности внутри сети. Это состояние достигается за счет разных способов инспекции защищенного сетевого трафика. Такими технологиями, например, оснащены настоящие современные межсетевые экраны нового поколения (NGFW), разработанные UserGate. С их помощью можно на ранних этапах обнаружить следы компрометации системы и уменьшить поверхность атаки, не дать злоумышленнику распространиться. На сегодняшний день мы фиксируем взрывной рост количества обращений к нам по поводу миграции с импортных технологий и, в том числе, увеличение числа заявок на пилотное тестирование наших NGFW, – отметил менеджер по развитию UserGate Иван Чернов.

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