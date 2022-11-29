Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

UserGate и Мининновации Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве

Российский разработчик решений для информационной безопасности UserGate и Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Документ предусматривает углубление партнерского взаимодействия в целях создания благоприятных условий для установления, сохранения и расширения связей в сфере информационно-коммуникационных технологий и процессов импортозамещения, а именно в части вопросов обеспечения перехода органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) на российское офисное программное обеспечение.

«Мы развиваем партнерское взаимодействие с российскими ИТ-компаниями и, в том числе с разработчиками решений для информационной безопасности такими, как UserGate. Это необходимо для реализации комплексных проектов по укреплению устойчивости информационных систем на территории Республики Саха (Якутия). Рассчитываем на глубокие знания и компетенции компании, ее консультации в части применения средств защиты информации и поддержке миграции органов исполнительной власти на отечественное ПО», - отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов.

«Подписанное соглашение создает стратегическую основу для взаимодействия по повышению защищенности информационных систем органов государственной власти Республики Саха (Якутия). Наша главная задача – обеспечение непрерывности бизнес-процессов наших клиентов и у нас есть для этого все необходимые ресурсы, в том числе межсетевые экраны следующего поколения различной производительности и другие решения единой экосистемы безопасности UserGate SUMMA», - отметил менеджер по развитию UserGate Иван Чернов.

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз
Безопасность

***

UserGate – российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных

Акционеры Positive Technologies заработали на бирже почти миллиард

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Акционеры Positive Technologies заработают на бирже свыше 3 миллиардов

Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще