Семенов Анатолий


СОБЫТИЯ


14.11.2025 В Якутии запустили регулярные рейсы БПЛА для доставки грузов между населенными пунктами в зимний период 1
25.10.2024 В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм 1
25.09.2024 Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр 1
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
29.12.2023 Власти переводят российских охотников в цифру, но мешают «неактуальные» базы МВД 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии 1
16.08.2023 Документы обрабатывает нейросеть: госорганы Якутии перешли на единую систему ЭДО 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
29.11.2022 UserGate и Мининновации Республики Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве 1
25.11.2022 Республика Саха (Якутия) в 2023 году планирует перевести все органы власти на ОС Astra Linux 1
14.11.2022 В Якутии создали новую социальную сеть «Заметки» 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
11.10.2022 Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики 1
12.09.2022 Российские разработчики: принудительная легализация «недружественного» ПО стране не нужна и опасна 1
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года 1
03.12.2021 В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям 1
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 1
30.10.2020 В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте 1
22.10.2020 Телемедицина против пандемии: как попасть на дистанционный прием к врачу 1
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
21.09.2020 «Облачная поликлиника» стала популярным сервисом в Якутии 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 1
07.12.2006 Россия: идентифицировать кибертовары не легче, чем водку 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Семенов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 5
Google LLC 12199 3
Microsoft Corporation 25203 3
inDriver 17 3
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5241 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 468 2
TrueConf - ТруКонф 424 2
Samsung Electronics 10589 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 510 2
Apple Inc 12582 2
ОТР ГК - ОТР 2000 221 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 230 2
Sony 6628 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 1
Хост ГК 39 1
Grundig Multimedia 2 1
Ростелеком - Сахателеком 64 1
ASKO 35 1
Информационные системы и сервисы 8 1
Smart Consulting - Смарт Консалтинг 2 1
Якутск Gj 1 1
Цифровые платформы АНО 6 1
Крафт Система 1 1
X Corp - Twitter 2902 1
Huawei 4199 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Oracle Corporation 6854 1
ESET - ESET Software 1146 1
Крок - Croc 1814 1
Adobe Systems 1570 1
Wargaming 158 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
SAP SE 5418 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Xiaomi 1946 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Якутия Венчурная компания 3 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 2
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8055 2
Walt Disney Company 635 2
Warner Bros. International Television Distribution 281 2
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Ontarget - Онтаргет 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 324 1
Коловрат 5 1
Royal Caribbean 8 1
Grundig 42 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 61 1
ЭПЛ. Якутские бриллианты - Бриллианты Якутии - ЭПЛ Даймонд - EPL Diamond 4 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 3 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 127 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 5 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1350 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
РЖД - Российские железные дороги 1993 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1776 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 436 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 400 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 224 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2674 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12754 9
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 119 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4759 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5210 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3509 4
Судебная власть - Judicial power 2402 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6247 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3375 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 388 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1987 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1448 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 262 2
Федеральное казначейство России 1872 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1130 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 518 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 360 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 42 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1613 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2142 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1071 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 276 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 824 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АЮР - Ассоциация юристов России 48 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56679 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22808 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72434 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9294 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25528 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12955 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3058 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31359 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27041 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12265 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2431 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17759 3
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 82 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17007 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13260 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8631 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17558 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12163 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4829 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17016 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8824 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12283 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4835 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33699 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 304 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1452 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2371 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11149 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6814 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11900 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22862 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 680 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25910 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9945 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9678 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7350 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3956 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12199 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4806 2
Google Android 14616 4
Apple iOS 8206 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5778 4
Linux OS 10823 3
Microsoft Windows 16267 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 343 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 2
Минцифры РФ - Синергия Арктики 5 2
Apple iPad 3917 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3426 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 382 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1512 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
TrueConf SDK 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 247 1
Инфосистемы-КС 3 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 121 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Правительство Москвы - МосЭДО - Единая система электронного документооборота 7 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 282 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 409 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 313 1
UserGate SUMMA 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 335 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 2872 1
Google Play - Google Store - Android Market 3414 1
Apple - App Store 2989 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 200 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 111 1
Путин Владимир 3330 6
Николаев Айсен 39 6
Казарян Карен 80 3
Кузнецов Дмитрий 70 3
Лукьянов Роман 6 2
Херсонцев Алексей 93 2
Акопов Андрей 4 2
Кузьмин Павел 19 2
Толпышкин Михаил 11 2
Буянов Владислав 2 2
Седов Артем 6 2
Гончаренко Павел 3 2
Чулюков Юрий 3 2
Дедков Евгений 3 2
Минаева Ольга 7 2
Матвеев Лев 64 2
Мишустин Михаил 726 2
Лашин Ренат 83 2
Лукашенко Александр 102 2
Кулешов Алексей 29 2
Слышкин Василий 129 2
Сельский Андрей 23 2
Катамадзе Анна 118 2
Меджитов Тимур 85 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Заманов Дмитрий 8 2
Шадаев Максут 1130 2
Севастьянова Наталья 2 1
Симоненко Светлана 2 1
Макаров Вячеслав 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 596 1
Булатов Кирилл 18 1
Садовникова Галина 4 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Журавлев Александр 18 1
Чадов Андрей 5 1
Погудин Александр 8 1
Орловский Сергей 33 1
Данилов Никита 18 1
Солдатов Андрей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 155696 27
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1051 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45493 12
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 507 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53335 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2918 4
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 3
Индия - Bharat 5665 3
Германия - Федеративная Республика 12918 3
Украина 7774 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 809 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 63 2
Европа 24598 2
Ирландия - Республика 1023 2
Южная Корея - Республика 6838 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2534 2
Россия - УФО - Тюменская область 1244 2
Канада 4978 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18085 2
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 510 1
Украина - Чернобыль 60 1
Словакия - Братислава 39 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 1
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 1
Кипр - Республика 579 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1032 1
Россия - СФО - Омская область 727 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 537 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Сингапур - Республика 1904 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54697 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8305 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31608 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10127 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10476 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3756 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4917 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14964 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8494 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5476 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3148 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10652 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1450 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 571 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3678 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6323 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11678 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25802 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7529 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17299 3
Импортозамещение - параллельный импорт 563 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2263 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 376 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3694 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6216 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2249 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2985 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11380 2
F2P - Free-to-play 95 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1168 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 461 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 738 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5578 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3676 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50997 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6342 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1804 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2129 8
Ведомости 1207 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Forbes - Форбс 904 1
The Bell - Издание 42 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
TorrentFreak (TF) 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3724 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8345 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 22 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 165 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 78 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 2
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 171 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 55 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 38 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1241 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1071 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 136 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 361 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2588 1
День молодёжи - 27 июня 985 1
Российская креативная неделя 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2129 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1203 1
