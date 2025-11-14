Семенов Анатолий

В Якутии запустили регулярные рейсы БПЛА для доставки грузов между населенными пунктами в зимний период 1

В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм 1

Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр 1

Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1

Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1

Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики 1

Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года 1

Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1

Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1

В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 1

Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1

Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1