Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр

На поддержку российских разработчиков видеоигр к середине октября 2024 г. выделят средства из федерального бюджета. Поручение дано Президентом России Владимиром Путиным по итогам поездки в Якутию в июне 2024 г. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Правительству России поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, отмечено в перечне поручений.

При этом средства, как отмечается в документе, поступят профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».

«Это всеобъемлющий и большой перечень поручений, который касается не только Якутии, но в целом посвящен развитию человеческого потенциала. В их основу положена поддержка инновационных и креативных отраслей Якутии и Дальнего Востока. Это очень важно, потому что мы в республике в последние годы делаем целенаправленную ставку на развитие наших творческих отраслей, ИT-технологий», – сказал глава региона Айсен Николаев.

Во время посещения креативного кластера «Квартал Труда» в Якутске 18 июня 2024 г. Президент России подробно ознакомился со стендом разработчиков игр из республики. Вместе с заместителем председателя правительства Якутии Анатолием Семеновым они предложили помочь российским специалистом в этой области, в особенности с дистрибуцией игр.

Для Якутии развитие креативных индустрий является одним из основных направлений. Регион первым в стране утвердил концепцию развития креативных индустрий, в том числе кино, анимации, медиа, геймдева, моды, цифрового контента и дизайна.