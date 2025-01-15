PC game GameDev Game development and production Геймдев
Геймдев – это разработка игровых продуктов и геймификационных механик
PC game и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 8
|Овчинников Василий 16 5
|Кудж Станислав 21 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Степанова Анна 33 2
|Мосейкин Павел 4 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Готовцев Эдуард 2 2
|Черкес-Заде Екатерина 3 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Софронова Наталия 8 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Галка Руслан 1 1
|Багаутдинов Айнур 1 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Гуревич Александр 7 1
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 1
|Завирюха Дмитрий 12 1
|Голомидова Александра 1 1
|Кислый Виктор 13 1
|Кострюков Артем 7 1
|Воронин Павел 136 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хилари 10 1
|Епишин Павел 3 1
|Rouffineau Thibaut - Руффино Тибо 1 1
|Карсаков Андрей 3 1
|Каримов Булат 2 1
|Суворов Дмитрий 5 1
|Messerschmidt Tim - Мессершмидт Тим 1 1
|Засадный Виталий 1 1
|Исаченко Алексей 6 1
|Загидуллина Айгуль 1 1
|Николаев Айсен 37 1
|Алиханов Антон 19 1
|Козлова Дарья 30 1
|Карельцев Илья 1 1
|Махтиев Гаджи 3 1
|Доброштан Олег 1 1
|Дударев Михаил 1 1
|Ведомости 996 1
|Reddit 312 1
|САПР и графика 11 1
|Apps4All 26 1
|Google Play Community - Google Apps community 1 1
|Известия ИД 624 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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