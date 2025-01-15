Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

PC game GameDev Game development and production Геймдев


Геймдев – это разработка игровых продуктов и геймификационных механик


15.01.2025 Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
28.11.2024 Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка 1
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию 1
25.10.2024 В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм 1
25.09.2024 Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств на поддержку разработки игр 1
19.09.2024 «Сколково» и Game Art Pioneers открывают лабораторию видеоигр 1
01.08.2024 «Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации 2
30.07.2024 «ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов 2
26.07.2024 билайн презентовал новую площадку для игровых разработчиков 1
21.06.2024 Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go 1
18.06.2024 Сбербанк поможет ветеранам СВО и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям 1
30.05.2024 В России с 2025 г. появится «зеленая» маркировка видеоигр 1
08.05.2024 Путин поручил следить за компьютерными играми. Игры, порочащие Россию, запретят продавать 1
17.04.2024 В России построят ОС для суверенных игровых приставок. Ее сделают на основе «Авроры». Видео 1
27.02.2024 Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии 1
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России 1
19.01.2024 161 млрд руб. потратили на видеоигры российские геймеры за 2023 г. 1
26.12.2023 RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду 1
26.12.2023 В России появилась дорожная карта развития видеоигр 2
14.12.2023 Разработчиков видеоигр из российской студии уволили сразу после выхода долгожданной игры. Студия закрылась, пользователи возненавидели ее главный проект 1
28.11.2023 АСИ отправит отечественный геймдев на экспорт 1
23.11.2023 322 млрд рублей составил российский рынок ПК, комплектующих и ноутбуков за январь-октябрь 2023 года 1
20.11.2023 Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества 1
07.11.2023 178 млрд руб. потратили российские геймеры на игровую периферию с начала 2023 года 1
05.10.2023 РВИ объявляет о старте народного голосования по расширению Зала славы с легендарными личностями и играми отечественной видеоигровой индустрии 1
26.09.2023 Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр 2
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 1
10.07.2023 Разработчики игр бегут из особого региона России 1
28.06.2023 МТС подведет итоги Международного акселератора по развитию XR-технологий 1
28.06.2023 Резидент ОЭЗ «Дубна» совершенствует разработки и открывает новые направления деятельности 1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
16.02.2023 VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну 2
17.11.2022 Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1
13.10.2022 «Яндекс игры» научат создавать игры на Unity и зарабатывать на них 2
03.10.2022 Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты 3
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 1
31.05.2021 Syssoft оснастил «Акселболт Девелопмент» решениями Atlassian 1
26.04.2021 «Сбер» запустил платформу виртуальных персонажей Visper 1

Публикаций - 52, упоминаний - 60

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 6
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 4
Google LLC 11775 3
Atlassian 118 3
Microsoft Corporation 24624 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Sony 6544 2
Valve Software 207 2
data.ai - App Annie 85 2
Apple Inc 12100 2
Telegram Group 1983 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Крок - Croc 1777 1
GitHub 814 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Adobe Systems 1549 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
TeamViewer 119 1
GetJar 5 1
Autodesk 608 1
Wargaming 151 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 261 1
Doom Eternal 9 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Arduino Software 60 1
Square Enix 204 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Arise 20 1
Rovio Mobile 41 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 6 1
Якутск Gj 1 1
Ventra - Вентра 31 1
Nexon 9 1
inDriver 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Get experts - Гет Экспертс 11 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Сбер - СберАвто 30 1
Якутия Венчурная компания 2 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 3 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Tesla Motors 396 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 3 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association 22 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
DevOps - Development и Operations 865 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 3
Data monetization - Монетизация данных 1624 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 3
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 4
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Microsoft Windows 15656 3
Google Android 13994 3
FreePik 980 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 2
Epic Games - Unreal Engine 308 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 2
Apple - App Store 2890 1
Atlassian - Confluence 113 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
JetBrains TeamCity 20 1
Jenkins 44 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Softline - Develonica - Test IT Enterprise 2 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 1
Microsoft Azure DevOps 17 1
Google Stadia - облачный игровой (стриминговый) сервис 8 1
Cyberpunk 2077 27 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 131 1
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 1
Softline - Develonica - Test IT Cloud 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
Путин Владимир 3171 8
Овчинников Василий 16 5
Кудж Станислав 21 2
Тикуркин Максим 38 2
Степанова Анна 33 2
Мосейкин Павел 4 2
Семенов Анатолий 32 2
Готовцев Эдуард 2 2
Черкес-Заде Екатерина 3 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Софронова Наталия 8 1
Захаров Дмитрий 46 1
Паршин Дмитрий 17 1
Галка Руслан 1 1
Багаутдинов Айнур 1 1
Новиков Дмитрий 39 1
Гуревич Александр 7 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 12 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Голомидова Александра 1 1
Кислый Виктор 13 1
Кострюков Артем 7 1
Воронин Павел 136 1
Clinton Hillary - Клинтон Хилари 10 1
Епишин Павел 3 1
Rouffineau Thibaut - Руффино Тибо 1 1
Карсаков Андрей 3 1
Каримов Булат 2 1
Суворов Дмитрий 5 1
Messerschmidt Tim - Мессершмидт Тим 1 1
Засадный Виталий 1 1
Исаченко Алексей 6 1
Загидуллина Айгуль 1 1
Николаев Айсен 37 1
Алиханов Антон 19 1
Козлова Дарья 30 1
Карельцев Илья 1 1
Махтиев Гаджи 3 1
Доброштан Олег 1 1
Дударев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 4
Япония 13282 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Европа 21767 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Канада 4881 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Украина 7608 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - Крайний Север 265 1
Ближний Восток 2943 1
Кипр - Республика 550 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Польша - Республика 1959 1
Румыния 728 1
Северная Македония - Республика 99 1
Украина - Львов 97 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Новая Зеландия 719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Английский язык 6634 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 2
Образование в России 2190 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Ведомости 996 1
Reddit 312 1
САПР и графика 11 1
Apps4All 26 1
Google Play Community - Google Apps community 1 1
Известия ИД 624 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Universal University 6 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 44 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще