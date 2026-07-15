Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Генеративный искусственный интеллект изменил не только работу программистов, но и экономику подготовки кадров. Компаниям приходится выбирать, во что инвестировать: в дорогие ИИ-сервисы, которые ускоряют разработку, или в молодых специалистов, способных быстро освоить новые инструменты и стать частью команды. В этих условиях меняются требования к выпускникам ИТ-направлений и к самому образованию: работодателям уже недостаточно сильной технической базы — они ждут от начинающих специалистов умения решать бизнес-задачи, работать в команде и использовать искусственный интеллект как рабочий инструмент. О том, как на эти изменения отвечает ИТ-образование и каким оно станет в ближайшие годы, в интервью CNews рассказал основатель группы компаний IThub Михаил Сумбатян.

«Мы строим обучение на реальных задачах»

CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что часть ИТ-специальностей скоро заменит искусственный интеллект. Так стоит ли сегодня вообще вкладываться в ИТ-образование или это уже «билет в один конец»?

Михаил Сумбатян: Конечно, стоит. Но важно понимать, о каком образовании идет речь. Мы не готовим человека как «копию нейросети». Образование должно работать на опережение.

Дело в том, что сегодня нужно менять саму парадигму. Не человек должен конкурировать с нейросетью, а нейросеть должна стать его инструментом. Это принципиально разные подходы. Первый ориентирован на прошлое, второй — на будущее. И именно вокруг этой новой модели должно строиться современное ИТ-образование.

Михаил Сумбатян, IThub: Важно не просто выполнять инструкции, а вступать в диалог с заказчиком

CNews: Но какие ИТ-специальности, на ваш взгляд, все-таки окажутся под ударом? Кого искусственный интеллект сможет заменить уже в ближайшие годы?

Михаил Сумбатян: В первую очередь — специалистов с узкой специализацией, которые выполняют лишь отдельный этап процесса.

Например, верстальщика, который не ориентируется на удобство и поведение пользователя, или дизайнера, который не умеет видеть продукт целиком. Сегодня недостаточно просто сверстать страницу или сделать красивый макет. Нужно понимать, как продукт будет восприниматься потребителям, учитывать целевую аудиторию, маркетинговые задачи, особенности пользовательского опыта. Современный ИТ-специалист должен мыслить комплексно.

Если образовательная программа готовит исключительно узкого специалиста и при этом претендует на полноценное образование — будь то колледж или вуз, — этого уже недостаточно. Другое дело — короткие образовательные модули. Они могут быть посвящены отдельным компетенциям, которые человек затем комбинирует под свои задачи.

То же самое касается и начинающих разработчиков.

CNews: В профессиональной среде часто звучит мнение, что искусственный интеллект в первую очередь заменит джуниоров. Этот страх оправдан? Что сегодня действительно происходит на рынке?

Михаил Сумбатян: Под угрозой находятся те начинающие специалисты, которые выполняют только типовые задачи по техническому заданию, не задумываясь над тем, что и зачем они делают.

При этом само понятие «джуниор» очень условно. Для одной компании это один уровень подготовки, для другой — совершенно иной. Поэтому обобщать здесь нельзя.

Но если говорить в целом, то образовательная система зачастую выпускает специалистов, которые умеют выполнять типовые задачи, но не учит их решать реальные проблемы бизнеса.

Мы развиваем умение сначала понимать, какую задачу необходимо решить, зачем она вообще возникает и можно ли предложить более эффективное решение, чем то, которое прописано в техническом задании. Важно не просто выполнять инструкции, а вступать в диалог с заказчиком: действительно ли задача должна решаться именно так, или существует более удачный вариант?

Даже если речь идет о разработке обычного сайта, такой подход меняет уровень мышления специалиста. Если человек постоянно задает себе вопросы «зачем?» и «можно ли сделать лучше?», он гораздо быстрее профессионально растет.

Именно поэтому мы строим обучение на реальных задачах.

CNews: Если программирование как навык постепенно обесценивается, то что, наоборот, становится более востребованным? Какие компетенции защищают специалиста от замены?

Михаил Сумбатян: Во-первых, большую роль будут играть умение работать в команде и так называемые гибкие навыки: целеполагание, ответственность, дизайн-мышление, креативное и критическое мышление, умение договариваться и эффективно выстраивать коммуникацию.

Образ айтишника-одиночки, который сидит на кухне за компьютером и пишет код, уходит в прошлое. Сегодня ИТ-специалист — это командный игрок, который умеет обсуждать задачи, смотреть на них с разных сторон, критически оценивать предлагаемые решения, брать на себя ответственность и аргументированно отстаивать свою позицию.

Не менее важно понимать юнит-экономику продукта и то, какую задачу бизнеса он решает. Эти компетенции становятся неотъемлемой частью профессии.

Так что уже на первом курсе мы формируем такую культуру через командные проекты и работу над собственными продуктами. Даже если студентам пятнадцать лет и они еще не владеют профессиональными инструментами, мы учим их смотреть на задачи глазами бизнеса и искать решения реальных проблем. Такой подход становится обязательной частью подготовки современного специалиста.

«В основе всех наших программ лежат три составляющие: технологии, продукт и запрос бизнеса»

CNews: Вы говорите, что стандартные программы обучения готовят к прошлому. Что это означает на практике? Почему устарело классическое ИТ-образование?

Михаил Сумбатян: Если говорить об ИТ-образовании, то сегодня большинство учит языкам программирования и отдельным профильным дисциплинам, которые считаются фундаментальными для отрасли. Но сами по себе эти дисциплины часто не отвечают на главный вопрос — зачем они нужны.

Принято считать, что сложные математические предметы развивают мышление, а другие дисциплины дают необходимые инструменты для работы. Но сегодня этого уже недостаточно. Образование должно формировать не просто набор знаний и навыков, а компетенции, которые позволяют начинающему специалисту решать реальные задачи бизнеса.

Поэтому ключевым становится вопрос «зачем мне это изучать». Его нужно задавать на всех уровнях — от учебного плана до каждой дисциплины. Если образовательная организация может объяснить ценность каждого предмета с точки зрения потребностей бизнеса, значит, она уже меняет подход к обучению и готовит специалистов по новым принципам.

CNews: Как этот подход реализован в IThub?

Михаил Сумбатян: IThub — это образовательная экосистема, которая объединяет школу, колледж, университет и программы дополнительного профессионального образования, нацеленные на подготовку специалистов креативных и ИТ-индустрий — от геймдева и кинопроизводства до кибербезопасности и продуктового дизайна.. Мы выстраиваем непрерывную образовательную траекторию, чтобы студент мог последовательно пройти путь от первого знакомства с профессией до получения высшего образования, не теряя времени на адаптацию между разными уровнями обучения.

При этом наши программы создаются совместно с индустрией. В число партнеров IThub входят более ста ведущих компаний страны, которые участвуют в разработке и актуализации образовательных программ. Благодаря этому студенты начинают работать по специальности еще во время обучения, а образование остается максимально приближенным к реальным запросам бизнеса.

CNews: Вы предлагаете модель высшего образования за 2,5 года. Как это возможно с точки зрения образовательных стандартов? И главное — как это работает на практике?

Михаил Сумбатян: Сначала поясню юридическую сторону вопроса. По закону выпускник колледжа может поступить на программу бакалавриата с сокращением срока обучения на один год — до трех лет, если вуз реализует такие программы.

Мы изначально разработали вузовские программы на основе собственных программ колледжа: интегрировали уже освоенные дисциплины и добавили только то, что необходимо для выполнения требований стандарта высшего образования. Благодаря этому удалось сократить обучение еще на полгода.

Кроме того, у нас очень интенсивная практика. Многие задания студенты выполняют в процессе практической работы, одновременно осваивая необходимую предметную область. В колледже мы изначально даем больше, чем предусмотрено стандартом СПО, поэтому на уровне высшего образования появляется возможность дополнительно сократить сроки обучения. По сути, речь идет о грамотном перераспределении образовательных кредитов и учебной нагрузки.

Эта программа появилась и потому, что около 90% наших выпускников уже работают по специальности. Многие хотят получить высшее образование, но существующая система не всегда учитывает их ситуацию. Даже на сокращенных программах студент сначала проходит первые полгода вместе с выпускниками школ, а только потом ему засчитывают часть дисциплин. Кроме того, очное обучение сложно совмещать с работой.

Мы исходили из запросов самих студентов. Они просили открыть собственный университет, и мы превратили этот запрос в образовательный продукт. В результате появилась программа, где занятия в будни проходят онлайн по вечерам, а по выходным предусмотрены очные практические модули. Такой формат позволяет совмещать обучение с работой и снимает большинство проблем, с которыми сталкиваются работающие студенты.

CNews: Кто ваша целевая аудитория? Для кого подходит такой формат — это переподготовка для взрослых или альтернатива классическому вузу для молодежи?

Михаил Сумбатян: Прежде всего, это выпускники профильных колледжей со всей страны. Для всех действует единая программа продолжительностью в два с половиной года. При этом выпускники других колледжей будут учиться немного интенсивнее — на один-два дня в неделю больше, чем наши студенты, поскольку у нас уже есть интеграция образовательных программ.

Вторая целевая аудитория — люди, которые хотят сменить профессию и получить второе высшее образование. Программа подходит выпускникам любых направлений подготовки. Независимо от предыдущего образования можно получить востребованную специальность, перейти в новую отрасль или усилить свои позиции в уже выбранной сфере, если профиль первого образования не соответствует текущей работе.

Поэтому наши основные аудитории — выпускники колледжей и вузов, взрослые специалисты, которым необходимо освоить новые компетенции.

CNews: Как выстроено обучение, чтобы за 2,5 года дать не просто диплом, а реальную конкурентоспособность на рынке? Чем ваша модель отличается от классической?

Михаил Сумбатян: В основе всех наших программ лежат три составляющие: технологии, продукт и запрос бизнеса. В результате студент не просто повышает уровень образования, а получает системное понимание выбранной технологической области. Он начинает мыслить категориями создания и управления системами, работы с данными, построения продуктов и бизнеса. Именно такой тип мышления становится фундаментом дальнейшего профессионального развития.

CNews: Преподаватели в IThub — действующие практики из индустрии, а не академические профессора. Как это влияет на качество и содержание образования? Что студент получает такого, чего нет в обычном вузе?

Михаил Сумбатян: Прежде всего — реальные кейсы и реальные задачи. Наши преподаватели-практики сегодня решают их в своей работе, а завтра уже разбирают со студентами в аудитории.

Поэтому обучение всегда остается актуальным: мы не учим тому, что было востребовано несколько лет назад, а работаем с тем, что действительно нужно индустрии сегодня. Если студент проявляет себя и мотивирован, то практически на каждом предмете перед ним находится потенциальный работодатель.

«Современное ИТ — это уже не просто ИТ. Это ИТ плюс бизнес, ИТ плюс управление, ИТ плюс креатив»

CNews: Есть ли уже первые результаты с точки зрения трудоустройства выпускников университета IThub?

Михаил Сумбатян: Первый выпуск состоится только в следующем году, поскольку программа стартовала год назад. Но университет не создавался с нуля. Мы перенесли в него модель индустриального партнерства, которая уже много лет успешно работает в колледже IThub. Поэтому с первых дней работы университета к этой модели подключились более 100 компаний — наших индустриальных партнеров. Они предлагают студентам стажировки, участие в реальных проектах и вакансии.

Также наши преподаватели и партнеры регулярно приходят с запросами на специалистов для своих команд, предлагают студентам стажировки и участие в реальных проектах. Многие ребята уже прошли стажировки, а часть из них получила предложения о работе — как от преподавателей, так и от наших индустриальных партнеров. Точных цифр пока нет, но мы уже видим, что сама модель уже работает.

При этом важно понимать, что главная задача университета — не просто помочь студенту найти работу. Большинство наших студентов уже работают в отрасли. Мы помогаем им перейти на следующий профессиональный уровень: вырасти из джуниора в мидла, из мидла — в сеньора, освоить управление командами и крупными ИТ- и креативными проектами. Трудоустройство остается важной частью этой модели, но ее основная цель — карьерный рост и развитие компетенций.

CNews: А какие компании-партнеры участвуют в вашей образовательной экосистеме? Как они влияют на программу и что получают взамен?

Михаил Сумбатян: Среди наших партнеров — практически весь крупный российский бигтех: банки, ИТ-компании, маркетплейсы, нефтяные компании, представители игровой индустрии и многие другие крупные работодатели: ПСБ, Wildberries&Russ, Альфа-банк, OMD OM Group, Т2.

Компании могут влиять на содержание образовательных программ, предлагать изменения в учебных планах, запускать собственные образовательные треки, организовывать хакатоны, стажировки и практику. Например, два года назад RWB (Wildberries & Russ) совместно с нами разработала две профильные маркетинговые специализации. В подготовке студентов участвовали эксперты компании.

По сути, партнеры получают возможность заранее готовить специалистов под свои задачи. Кто-то начинает работать со студентами за несколько лет до выпуска, а кто-то подключается уже на финальном этапе обучения.

Мы называем это открытым образованием для бизнеса. Компании могут участвовать в формировании содержания программ, чтобы выпускники максимально соответствовали их потребностям.

CNews: Если смотреть на горизонт 5–10 лет, как, по-вашему, будет выглядеть ИТ-образование? Что изменится в подходах к подготовке специалистов?

Михаил Сумбатян: Мы уже думаем об этом и развиваем концепцию «квантов» — коротких микромодулей, каждый из которых формирует конкретный навык или компетенцию.

На мой взгляд, в будущем сохранятся программы высшего образования, но они будут дополняться такими модулями. Универсальной программы для всех быть не может: у каждого человека свои сильные стороны и потенциал. У одного — в дизайне, у другого — в информационной безопасности, у третьего — в управлении или аналитике.

Поэтому базовое образование будет дополняться персонализированными модулями, которые помогут развивать именно те компетенции, в которых человек способен добиться наибольших результатов. Мы считаем, что образовательная организация должна не просто предоставлять такие возможности, а помогать студенту определить наиболее перспективную траекторию развития.

CNews: Какой главный совет вы дали бы человеку, который сегодня думает: «Стоит ли мне идти в ИТ, если через пару лет мою работу будет делать нейросеть?»

Михаил Сумбатян: Главное, что нужно понимать: современное ИТ — это уже не просто ИТ. Это ИТ плюс бизнес, ИТ плюс управление, ИТ плюс креатив. Практически в любой отрасли понимание технологий становится необходимым для решения бизнес-задач.

Поэтому идти в ИТ стоит не для того, чтобы конкурировать с искусственным интеллектом, а чтобы научиться эффективно использовать его как инструмент. Именно такой подход снимает страхи. Если воспринимать нейросеть как помощника, а не как конкурента, появляется возможность мыслить шире и добиваться лучших результатов.