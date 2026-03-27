Рассекречена «начинка» первой суверенной игровой приставки – будущей «убийцы» SteamDeck, Xbox и Playstation

Раскрыты спецификации прототипа первой российской игровой приставки. Она построена сплошь на иностранных компонентах – в России нет современного производства, необходимого для их выпуска. Разработка консоли сейчас на одной из ранних стадий – ее планируют выпустить лишь к 2030 г.

С миру по чипу – россиянину приставка

Российская компания Fplus, производитель компьютерной техники, рассекретила характеристики будущей игровой приставки, которую в компании называют первой российской, пишет «Газета.ру». В техническом оснащении будущей новинки нет ничего российского – даже центральный процессор, и тот сравнивают с чипами американской компании AMD, которая бежала из России в 2022 г. При этом разработчики не раскрывают, на какой ОС работает их консоль.

Fplus – разработчик и производитель компьютерной техники. В компании заявили о ведущейся внутри нее разработке консоли летом 2025 г., сообщив тогда, что устройство выйдет не раньше 2030 г. Спустя почти год сроки релиза не изменились. Если новинка в итоге окажется стационарной, то конкурировать ей придется в первую очередь с игровыми приставками Sony – вероятнее всего, к 2030 г. компания выпустит новую консоль, поскольку к тому моменту нынешней Playstation 5 исполнится 10 лет. Вторым основным конкурентом может стать корпорация Microsoft, которая десятилетиями билась с Sony за лидерство на мировом рынке консолей. Однако сейчас ее игровое подразделение переживает не лучшие времена, и появление нового полноценного Xbox пока под вопросом.

Фото: Iza Gawrych / Unsplash К 2030 году консоль вполне может морально устареть и перестать тянуть актуальные игры

Если же консоль сделают портативной, то количество конкурентов у нее вырастет в разы. Это и Nintendo Switch обоих поколений, и Steam Deck, и многочисленные мобильные консоли на Windows 11 – Asus ROG Ally X, Lenovo Legion и многие другие.

Что внутри

Исходя из того, что рассказали «Газете.ру» представители Fplus, российская приставка, которая выйдет лишь через четыре года, получит «процессор уровня AMD 7x40U/x40U Max TDP 30W». Пока неясно, на какой архитектуре он будет построен, но, во-первых, выпускаться он, скорее всего, будет за рубежом ввиду отсутствия в России современного литографического производства, во-вторых, пока есть вопрос к мощности будущего CPU. Для сравнения, TDP (тепловыделение) процессора в Sony Playstation 5 – 65 Вт. 30-ваттные чипы обычно ставят в не самые производительные ноутбуки и неттопы – компактные настольные ПК.

Далее, в консоли обещана оперативная память LPDDR5 объемом до 64 ГБ. Однако в 2027 г. должен состояться релиз памяти DDR6. К тому же в 2030 г. будет 10 лет, как первые планки DDR5 поступили в продажу.

Системным накопителем станет SSD-драйв в формате М.2 2280 объемом до 4 ТБ. В нем заявлена поддержка NVMe.

Отметим, что в России нет заводов по производству современных чипов оперативной или флеш-памяти.

«Данные характеристики относятся именно к прототипу, а не к серийной версии консоли», – заявили изданию представители Fplus. Это означает, что через четыре года «железо» финальной версии приставки может поменяться частично или полностью.

Вопросы времени

По словам разработчиков, к концу марта 2026 г. разработка консоли была еще очень далека от завершения. Они отметили, что в настоящее время приставка «находится на стадии проработки архитектуры устройства и создания игровой экосистемы».

«Это сложный проект, поэтому изначально заявленный горизонт в несколько лет остается актуальным, так как ключевую роль играет не столько инженерная готовность устройства, сколько наличие контента, партнерской среды и устойчивой программной платформы. Без этого даже технически готовый продукт не будет востребован рынком. Пока рано говорить о финальных параметрах, а тем более о названии и цене, это все будет определено на более поздних этапах. На ранних стадиях используются доступные решения из глобальной компонентной базы, но стратегически мы движемся в сторону локализации и расширения кооперации с российскими партнерами по комплектующим», – заявили «Газете.ру» представители Fplus.

Игр пока нет

Все существующие на рынке игровые приставки за годы накопили огромные библиотеки игр. Для отдельных моделей количество поддерживаемых игр исчисляется сотнями, а если учесть обратную совместимость с предыдущими поколениями, то тысячами.

Игры с каких сторонних платформ будет поддерживать приставка Fplus, пока неизвестно.

«Мы уже сотрудничаем с российскими разработчиками игр, которые тестируют свои разработки и дают обратную связь по необходимым техническим требованиям. Одним из партнеров этого проекта является отечественная студия геймдева и анимации WATT, с которой ведется тестирование игр на устройствах Fplus. В 2026 г. студия WATT выпустит два проекта: безумный шутер GRIMPS и первый в мире балетный экшен-слешер ЦАРЕВНА», – сказали «Газете.ру» представители Fplus.

А точно ли с нуля

Существует вероятность, что игровая консоль Fplus окажется клоном китайской приставки. Как сообщал CNews, в июне 2025 г. компания показала ранний прототип российской портативной игровой консоли, которая на поверку оказалась почти идеальной копией китайской приставки Terrans Force Handheld 5 компании MinixPC. К тому моменту она активно продавалась в китайских интернет-магазинах и была доступна для заказа в Россию через AliExpress.

Тогда редакция CNews задала представителям Fplus вопрос о поразительном внешнем сходстве их консоли с китайской Terrans Force Handheld 5 и получила такой ответ: «Во-первых, мы не стремимся изобрести велосипед. Мы так или иначе изучаем и ориентируемся на лучшие пользовательские устройства и их преимущества. Во-вторых, элементная база в игровой индустрии у всех одна, так, мы знаем процессор АМД, который стоит в консоли Sony и в других».

«Любой продукт собирается из ассетов, как в том же юнити или unreal engine, если роводить аналогию с играми. В-третьих, у лидеров рынка, таких как Sony, есть миллионы долларов на разработку консолей и каждый следующий девкит отличается от предыдущего. У нас пока возможности гораздо более ограниченные, поэтому наш девкит собран из доступных комплектующих», – добавили представители Fplus.