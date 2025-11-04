Разделы

Cyberia Nova представила приключенческий экшен «Земский собор

«Земский собор» – новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) от разработчиков игры «Смута», поддержанной АНО «Институт развития интернета». Это история о событиях, развернувшихся после Смутного времени, рассказанная от лица главного героя – казака Кирши, соратника Юрия Милославского. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех городов Русского государства. Кирша оказался втянут в водоворот событий, разворачивающихся вокруг борьбы за трон. Чтобы не допустить на трон иноземцев и предателей, герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля.

Разработчики стремились найти баланс между исторической достоверностью и увлекательным игровым сюжетом, используя прием «ненадежного рассказчика», чтобы показать события Смутного времени глазами казака Кирши. Такой подход делает историю живой, непредсказуемой и глубоко атмосферной. В игре вас ждут квесты, засады, новые персонажи и камео исторических личностей — в их числе Лжедмитрий III, Земской ярыжка с «сыскными грамотами» и скоморох Соловей. Продолжительность игры составит 6–7 часов.

В «Земском соборе» переосмыслены основные механики, внедрена новая система мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности. Стелс-система в игре более гибкая, дает игроку гораздо больше возможностей, а врагам — улучшенный интеллект. Игровой опыт расширяется с помощью механик QTE, мини-игр и других систем взаимодействия с окружением: можно толкнуть застрявшую телегу купца, раздуть кузнечные меха и совершать другие действия.

Команда Cyberia Nova также переработали большую часть интерфейсов и добавила новые. Упрощена прокачка героя, добавлена интерактивная мини-карта для удобной навигации и поиска улик. Также внедрен экран фракций для отслеживания политической борьбы и продуманные обучающие подсказки. Все изменения сделали игру удобнее и интереснее, учитывая отзывы игроков.

В «Земском соборе» улучшена звуковая система боя и стелса, а само музыкальное сопровождение стало интерактивным и ситуативным с использованием народных (гусли, свирели) и современных инструментов. Одной из жемчужин стала вступительная казачья песня «Служба ли, матушка…», исполненная солистом Ростовского казачьего ансамбля. Озвучку персонажей провела студия «Бука» с участием знаменитых актеров дубляжа из игр God of War, World of Warcraft, Dragon Age и «Смуты». Голос главного героя Кирши воплотил Владимир Паляница.

Все, кто приобрел «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно, а владельцев предзаказа «Смуты» ждет уникальный внутриигровой предмет — сабля Юрия Милославского. Игра имеет возрастное ограничение 12+. «Земский собор» найдет отклик у тех, кто любит динамичные приключения с погружением в исторический контекст.

Cyberia Nova («Сайберия Нова») — российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Студия занимается разработкой видеоигр на базе Unreal Engine 5.x, продюсированием, гейм-дизайном, саунд-продюсингом, а также другими направлениями геймдева. Команда включает в себя более 60 квалифицированных специалистов.

Цифровизация

