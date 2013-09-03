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EA Dragon Age компьютерная игра

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03.09.2013 Dragon Age: Inquisition. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Dragon Age: Inquisition, продолжающей знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведется в студ
21.08.2013 Dragon Age: Inquisition. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Dragon Age: Inquisition, продолжающей знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведется в студ
17.09.2012 Dragon Age III: Inquisition. Анонс

Студия BioWare и компания Electronic Arts объявили о работе над проектом Dragon Age 3: Inquisition, который продолжает знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведетс
27.07.2011 "Dragon Age II Наследие" в продаже

Начиная со вчерашнего дня, поклонники Dragon Age II смогут отправиться в увлекательное путешествие за стены Киркволла в первом плат
23.02.2011 Демоверсия Dragon Age 2

Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию ролевой игры Dragon Age 2 от студии BioWare. Релиз полной версии состоится 11 марта этого года.Скачать дем
12.02.2011 Dragon Age 2 на "золоте"

Компания Electronic Arts и студия BioWare объявляют о "золотом" статусе проекта Dragon Age 2. Мировой релиз игры запланирован на 8 марта. В России продажи Dragon Age

02.02.2011 PC-демоверсия Dragon Age 2 до релиза

тал Kotaku сообщает о том, что компания BioWare планирует выпустить публичную РС-демоверсию проекта Dragon Age 2 уже 23 февраля, за две недели до поступления игры в продажу. Кроме того сообщает
24.01.2011 Айзек Кларк посеет ужас в Dragon Age II

ый блокбастер сезона - Dead Space 2 смогут сеять ужас в продолжении лучшей ролевой игры 2009 года - Dragon Age II. В этом поможет эксклюзивный набор доспехов Сэра Айзека из Кларка.Созданные по

17.12.2010 Dragon Age 2. Системные требования

Компания BioWare опубликовала системные требования для ролевого проекта Dragon Age 2. Напомним, что выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года. Кроме

10.12.2010 Dragon Age 2. Видео The Making of Dragon Age 2

Компания BioWare опубликовала видеоролик, рассказывающий о работе над проектом Dragon Age 2. Выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года.Скачать видео The Mak
08.09.2010 Dragon Age 2. Скриншоты

Опубликованы два новых скриншота проекта Dragon Age 2 от компании BioWare. Выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года.В
18.08.2010 Dragon Age 2. Дата выхода

BioWare и Electronic Arts объявили дату выхода игры Dragon Age 2, которая разрабатывается подразделением BioWare в Эдмонтоне. Североамериканский

13.07.2010 Dragon Age 2: Немного подробностей

Журнал Gameinformer, заполучивший эксклюзив на новое творение BioWare, игру Dragon Age 2, опубликовал два изображения, относящиеся ко второй части. Кроме того, стала изв
09.07.2010 Dragon Age 2. Официальный анонс

BioWare, студия Electronic Arts - анонсирует игру Dragon Age 2, которая разрабатывается подразделением BioWare в Эдмонтоне. Dragon Age 2
08.07.2010 Dragon Age 2 в следующем номере Gameinformer

В ближайшем выпуске журнала Gameinformer будут опубликованы первые подробности о второй части одной из лучших RPG последнего времени Dragon Age от студии BioWare. Сегодня уже появлялась информация о "случайном" анонсе сиквела, который "случайно" оказался в пресс-релизе ЕА, посвященном Warhammer Online. Кроме того, в в своем

02.03.2010 Dragon Age: Origins – Awakening. Видео и скриншоты

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на этот месяц. Скачать видео Mhairi м
23.02.2010 Dragon Age: Origins – Awakening. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео мож
08.02.2010 Dragon Age: Origins – Awakening. Скриншоты

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты из дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. В дополнении мы о
06.02.2010 Dragon Age: Origins – Awakening. Видео

Компания BioWare опубликовала два новых видеоролика дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео мож
30.01.2010 Dragon Age: Origins – Awakening. Видео и скриншоты

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео Que
06.01.2010 Анонс Dragon Age: Origins – Awakening

Компания BioWare анонсировала первое полновесное дополнение Awakening для игры Dragon Age Origins. Дополнение выйдет в марте этого года на дисках. Для установки аддона пона
29.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео и скриншоты

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик и скриншоты из Xbox 360 - версии RPG Dragon Age: Origins. Релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру компания Elec
24.10.2009 Dragon Age: Origins в печати

Компания Electronic Arts объявила об отправке в печать ролевой игры Dragon Age: Origins от BioWare. В продажу игра поступит 3 ноября в Северной Америке и 6 ноябр
13.10.2009 Dragon Age: Origins. Редактор персонажей

Компания BioWare опубликовала редактор персонажей RPG Dragon Age: Origins, где вы можете создать своего героя для путешествия по Ферелдену еще до в
13.10.2009 DLC для Dragon Age одновременно с релизом

Одновременно с выходом «Dragon Age: Начало» студия BioWare представит загружаемые дополнения для этой игры. Игроков ж
12.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
09.10.2009 Dragon Age: Origins. Виде и скриншоты

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик и скриншоты из RPG Dragon Age: Origins. Релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру компания Elec
08.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
06.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
01.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
25.09.2009 Dragon Age: Origins. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
11.09.2009 Dragon Age: Origins. Видео

Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
10.09.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
25.08.2009 Зачем в Dragon Age гномы-траснвеститы?

На официальном русском сайте RPG Dragon Age: Origins появилась информация по поводу так называемого "сексуального содержания"

19.08.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
12.08.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
10.08.2009 Dragon Age: Origins задержится

Релиз ролевой игры Dragon Age: Origins не состоится 20 октября, как было объявлено ранее. Согласно обновленной и
27.07.2009 Управление в Dragon Age: Origins

На свежеоткрытом официальном русском сайте RPG "Dragon Age: Начало" появилась информация об особенностях управления в различных версиях игры.
24.07.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео

Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и три видеоролика RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 20 октября этого года. Выпустит иг
16.07.2009 Dragon Age: Origins Collector's Edition. Состав

Определился состав коллекционного издания фэнтезийной RPG Dragon Age: Origins от компании BioWare. Релиз проекта состоится 20 октября этого года. Выпус

Публикаций - 95, упоминаний - 253

EA Dragon Age и организации, системы, технологии, персоны:

EA - BioWare 205 69
EA - Electronic Arts 1317 55
EA DICE 165 5
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 4
Cyanide Studio 37 4
Visceral Games 52 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
CD Projekt RED 90 2
From Software 25 2
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Nintendo 823 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Blizzard Entertainment 343 2
Nvidia Corp 4002 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Obsidian Entertainment 81 1
Square Enix 215 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
THQ 299 1
Infinity Ward 86 1
Treyarch 60 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
Pandemic Studios 30 1
Digital Extremes 32 1
Larian Studios 32 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Insomniac Games 12 1
Denuvo Software Solutions GmbH 2 1
Airtight Games 17 1
Cyberia Nova - Сайберия Нова 6 1
Новые платформы 17 1
TaleWorlds Entertainment 23 1
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Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
GameStop 30 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
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Философия - Philosophy 530 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 26 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
GI - Game Informer 36 5
Kotaku 24 2
IGN 54 2
Sony Playstation Magazine 11 1
Tom’s Hardware 600 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Юность - радиостанция 52 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
NPD Group 140 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Международный женский день - 8 марта 418 4
ИгроМир 125 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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