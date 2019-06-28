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EA Dragon Age
компьютерная игра


28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect 1
27.03.2019 «Величайшая в мире игровая компания» закрывает офис в Москве 1
17.09.2012 Dragon Age III: Inquisition. Анонс 3
14.07.2011 A Game of Thrones: Genesis. Скриншоты 1
12.05.2011 A Game of Thrones: Genesis. Скриншоты 1
21.04.2011 A Game of Thrones: Genesis. Скриншоты 1
23.02.2011 Демоверсия Dragon Age 2 1
17.02.2011 A Game of Thrones: Genesis. Скриншоты 1
12.02.2011 Dragon Age 2 на "золоте" 1
02.02.2011 PC-демоверсия Dragon Age 2 до релиза 1
10.12.2010 Dragon Age 2. Видео The Making of Dragon Age 2 1
08.09.2010 Dragon Age 2. Скриншоты 2
18.08.2010 Dragon Age 2. Дата выхода 2
09.07.2010 Dragon Age 2. Официальный анонс 7
08.07.2010 Dragon Age 2 в следующем номере Gameinformer 1
29.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео и скриншоты 1
20.10.2009 Electronic Arts на "ИгроМир 2009" 1
13.10.2009 Dragon Age: Origins. Редактор персонажей 1
13.10.2009 DLC для Dragon Age одновременно с релизом 7
12.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео 1
09.10.2009 Dragon Age: Origins. Виде и скриншоты 1
08.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео 1
06.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео 1
01.10.2009 Dragon Age: Origins. Видео 1
25.09.2009 Dragon Age: Origins. Видео 1
11.09.2009 Dragon Age: Origins. Видео 1
25.08.2009 Зачем в Dragon Age гномы-траснвеститы? 1
19.08.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео 1
12.08.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео 1
10.08.2009 Dragon Age: Origins задержится 1
27.07.2009 Управление в Dragon Age: Origins 1
16.07.2009 Dragon Age: Origins Collector's Edition. Состав 1
29.05.2009 Дата выхода Dragon Age: Origins 2
25.05.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты 1
14.05.2009 Собаки в Dragon Age: Origins 3
12.05.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты 1
29.04.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты 1
15.04.2009 Бета-тест редактора для игры "Dragon Age: Начало" 1
01.04.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты 1
07.03.2009 Dragon Age: Origins. Скриншоты 1

Публикаций - 48, упоминаний - 69

EA Dragon Age упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 916 19
BioWare 166 14
SEC Consult Services 931 1
Facebook 3768 1
Check Point Software Technologies 447 1
Sony 2416 1
J2MSoft 1 1
Ubisoft 548 1
CyberInt 2 1
EA DICE 147 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
CNAME - canonical name record - запись DNS для перенаправления на другое имя 2 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 4
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 2
EA Mass Effect - компьютерная игра 50 2
EA The Sims - компьютерная игра 89 2
EA Titanfall - компьютерная игра 11 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 2
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Xbox Live 177 1
EA Origin 45 1
Valve Steam 4 1
EA SimCity - компьютерная игра 41 1
EA Dead Space - компьютерная игра 61 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 8 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 14 1
Sony Playstation Network 124 1
Галушкин Олег 168 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Япония 2811 1
США - Калифорния 975 1
США - Редвуд-Сити 10 1
Kotaku 21 1
Check Point Research 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768702, в очереди разбора - 672387.
Создано именных указателей - 46354.
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