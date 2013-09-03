EA Dragon Age

Dragon Age: Inquisition. Видео Опубликован новый видеоролик игры Dragon Age: Inquisition, продолжающей знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведется в студ

Dragon Age: Inquisition. Видео Опубликован новый видеоролик игры Dragon Age: Inquisition, продолжающей знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведется в студ

Dragon Age III: Inquisition. Анонс Студия BioWare и компания Electronic Arts объявили о работе над проектом Dragon Age 3: Inquisition, который продолжает знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведетс

"Dragon Age II Наследие" в продаже Начиная со вчерашнего дня, поклонники Dragon Age II смогут отправиться в увлекательное путешествие за стены Киркволла в первом плат

Демоверсия Dragon Age 2 Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию ролевой игры Dragon Age 2 от студии BioWare. Релиз полной версии состоится 11 марта этого года.Скачать дем

Dragon Age 2 на "золоте" Компания Electronic Arts и студия BioWare объявляют о "золотом" статусе проекта Dragon Age 2. Мировой релиз игры запланирован на 8 марта. В России продажи Dragon Age

PC-демоверсия Dragon Age 2 до релиза тал Kotaku сообщает о том, что компания BioWare планирует выпустить публичную РС-демоверсию проекта Dragon Age 2 уже 23 февраля, за две недели до поступления игры в продажу. Кроме того сообщает

Айзек Кларк посеет ужас в Dragon Age II ый блокбастер сезона - Dead Space 2 смогут сеять ужас в продолжении лучшей ролевой игры 2009 года - Dragon Age II. В этом поможет эксклюзивный набор доспехов Сэра Айзека из Кларка.Созданные по

Dragon Age 2. Системные требования Компания BioWare опубликовала системные требования для ролевого проекта Dragon Age 2. Напомним, что выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года. Кроме

Dragon Age 2. Видео The Making of Dragon Age 2 Компания BioWare опубликовала видеоролик, рассказывающий о работе над проектом Dragon Age 2. Выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года.Скачать видео The Mak

Dragon Age 2. Скриншоты Опубликованы два новых скриншота проекта Dragon Age 2 от компании BioWare. Выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года.В

Dragon Age 2. Дата выхода BioWare и Electronic Arts объявили дату выхода игры Dragon Age 2, которая разрабатывается подразделением BioWare в Эдмонтоне. Североамериканский

Dragon Age 2: Немного подробностей Журнал Gameinformer, заполучивший эксклюзив на новое творение BioWare, игру Dragon Age 2, опубликовал два изображения, относящиеся ко второй части. Кроме того, стала изв

Dragon Age 2. Официальный анонс BioWare, студия Electronic Arts - анонсирует игру Dragon Age 2, которая разрабатывается подразделением BioWare в Эдмонтоне. Dragon Age 2

Dragon Age 2 в следующем номере Gameinformer В ближайшем выпуске журнала Gameinformer будут опубликованы первые подробности о второй части одной из лучших RPG последнего времени Dragon Age от студии BioWare. Сегодня уже появлялась информация о "случайном" анонсе сиквела, который "случайно" оказался в пресс-релизе ЕА, посвященном Warhammer Online. Кроме того, в в своем

Dragon Age: Origins – Awakening. Видео и скриншоты Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на этот месяц. Скачать видео Mhairi м

Dragon Age: Origins – Awakening. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео мож

Dragon Age: Origins – Awakening. Скриншоты Компания BioWare опубликовала новые скриншоты из дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. В дополнении мы о

Dragon Age: Origins – Awakening. Видео Компания BioWare опубликовала два новых видеоролика дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео мож

Dragon Age: Origins – Awakening. Видео и скриншоты Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео Que

Анонс Dragon Age: Origins – Awakening Компания BioWare анонсировала первое полновесное дополнение Awakening для игры Dragon Age Origins. Дополнение выйдет в марте этого года на дисках. Для установки аддона пона

Dragon Age: Origins. Видео и скриншоты Компания BioWare опубликовала новый видеоролик и скриншоты из Xbox 360 - версии RPG Dragon Age: Origins. Релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру компания Elec

Dragon Age: Origins в печати Компания Electronic Arts объявила об отправке в печать ролевой игры Dragon Age: Origins от BioWare. В продажу игра поступит 3 ноября в Северной Америке и 6 ноябр

Dragon Age: Origins. Редактор персонажей Компания BioWare опубликовала редактор персонажей RPG Dragon Age: Origins, где вы можете создать своего героя для путешествия по Ферелдену еще до в

DLC для Dragon Age одновременно с релизом Одновременно с выходом «Dragon Age: Начало» студия BioWare представит загружаемые дополнения для этой игры. Игроков ж

Dragon Age: Origins. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Виде и скриншоты Компания BioWare опубликовала новый видеоролик и скриншоты из RPG Dragon Age: Origins. Релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру компания Elec

Dragon Age: Origins. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Видео Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Скриншоты Компания BioWare опубликовала новые скриншоты RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Зачем в Dragon Age гномы-траснвеститы? На официальном русском сайте RPG Dragon Age: Origins появилась информация по поводу так называемого "сексуального содержания"

Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру

Dragon Age: Origins задержится Релиз ролевой игры Dragon Age: Origins не состоится 20 октября, как было объявлено ранее. Согласно обновленной и

Управление в Dragon Age: Origins На свежеоткрытом официальном русском сайте RPG "Dragon Age: Начало" появилась информация об особенностях управления в различных версиях игры.

Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и три видеоролика RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 20 октября этого года. Выпустит иг