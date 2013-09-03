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EA Dragon Age компьютерная игра
СОБЫТИЯ
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|03.09.2013
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Dragon Age: Inquisition. Видео
Опубликован новый видеоролик игры Dragon Age: Inquisition, продолжающей знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведется в студ
|21.08.2013
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Dragon Age: Inquisition. Видео
Опубликован новый видеоролик игры Dragon Age: Inquisition, продолжающей знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведется в студ
|17.09.2012
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Dragon Age III: Inquisition. Анонс
Студия BioWare и компания Electronic Arts объявили о работе над проектом Dragon Age 3: Inquisition, который продолжает знаменитую серию ролевых игр. Разработка ведетс
|27.07.2011
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"Dragon Age II Наследие" в продаже
Начиная со вчерашнего дня, поклонники Dragon Age II смогут отправиться в увлекательное путешествие за стены Киркволла в первом плат
|23.02.2011
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Демоверсия Dragon Age 2
Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию ролевой игры Dragon Age 2 от студии BioWare. Релиз полной версии состоится 11 марта этого года.Скачать дем
|12.02.2011
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Dragon Age 2 на "золоте"
Компания Electronic Arts и студия BioWare объявляют о "золотом" статусе проекта Dragon Age 2. Мировой релиз игры запланирован на 8 марта. В России продажи Dragon Age
|02.02.2011
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PC-демоверсия Dragon Age 2 до релиза
тал Kotaku сообщает о том, что компания BioWare планирует выпустить публичную РС-демоверсию проекта Dragon Age 2 уже 23 февраля, за две недели до поступления игры в продажу. Кроме того сообщает
|24.01.2011
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Айзек Кларк посеет ужас в Dragon Age II
ый блокбастер сезона - Dead Space 2 смогут сеять ужас в продолжении лучшей ролевой игры 2009 года - Dragon Age II. В этом поможет эксклюзивный набор доспехов Сэра Айзека из Кларка.Созданные по
|17.12.2010
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Dragon Age 2. Системные требования
Компания BioWare опубликовала системные требования для ролевого проекта Dragon Age 2. Напомним, что выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года. Кроме
|10.12.2010
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Dragon Age 2. Видео The Making of Dragon Age 2
Компания BioWare опубликовала видеоролик, рассказывающий о работе над проектом Dragon Age 2. Выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года.Скачать видео The Mak
|08.09.2010
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Dragon Age 2. Скриншоты
Опубликованы два новых скриншота проекта Dragon Age 2 от компании BioWare. Выпустит игру компания Electronic Arts 11 марта 2011 года.В
|18.08.2010
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Dragon Age 2. Дата выхода
BioWare и Electronic Arts объявили дату выхода игры Dragon Age 2, которая разрабатывается подразделением BioWare в Эдмонтоне. Североамериканский
|13.07.2010
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Dragon Age 2: Немного подробностей
Журнал Gameinformer, заполучивший эксклюзив на новое творение BioWare, игру Dragon Age 2, опубликовал два изображения, относящиеся ко второй части. Кроме того, стала изв
|09.07.2010
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Dragon Age 2. Официальный анонс
BioWare, студия Electronic Arts - анонсирует игру Dragon Age 2, которая разрабатывается подразделением BioWare в Эдмонтоне. Dragon Age 2
|08.07.2010
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Dragon Age 2 в следующем номере Gameinformer
В ближайшем выпуске журнала Gameinformer будут опубликованы первые подробности о второй части одной из лучших RPG последнего времени Dragon Age от студии BioWare. Сегодня уже появлялась информация о "случайном" анонсе сиквела, который "случайно" оказался в пресс-релизе ЕА, посвященном Warhammer Online. Кроме того, в в своем
|02.03.2010
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Dragon Age: Origins – Awakening. Видео и скриншоты
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на этот месяц. Скачать видео Mhairi м
|23.02.2010
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Dragon Age: Origins – Awakening. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео мож
|08.02.2010
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Dragon Age: Origins – Awakening. Скриншоты
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты из дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. В дополнении мы о
|06.02.2010
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Dragon Age: Origins – Awakening. Видео
Компания BioWare опубликовала два новых видеоролика дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео мож
|30.01.2010
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Dragon Age: Origins – Awakening. Видео и скриншоты
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик дополнения Dragon Age: Origins – Awakening, выход которого намечен на март этого года. Скачать видео Que
|06.01.2010
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Анонс Dragon Age: Origins – Awakening
Компания BioWare анонсировала первое полновесное дополнение Awakening для игры Dragon Age Origins. Дополнение выйдет в марте этого года на дисках. Для установки аддона пона
|29.10.2009
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Dragon Age: Origins. Видео и скриншоты
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик и скриншоты из Xbox 360 - версии RPG Dragon Age: Origins. Релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру компания Elec
|24.10.2009
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Dragon Age: Origins в печати
Компания Electronic Arts объявила об отправке в печать ролевой игры Dragon Age: Origins от BioWare. В продажу игра поступит 3 ноября в Северной Америке и 6 ноябр
|13.10.2009
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Dragon Age: Origins. Редактор персонажей
Компания BioWare опубликовала редактор персонажей RPG Dragon Age: Origins, где вы можете создать своего героя для путешествия по Ферелдену еще до в
|13.10.2009
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DLC для Dragon Age одновременно с релизом
Одновременно с выходом «Dragon Age: Начало» студия BioWare представит загружаемые дополнения для этой игры. Игроков ж
|12.10.2009
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Dragon Age: Origins. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|09.10.2009
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Dragon Age: Origins. Виде и скриншоты
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик и скриншоты из RPG Dragon Age: Origins. Релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру компания Elec
|08.10.2009
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Dragon Age: Origins. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|06.10.2009
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Dragon Age: Origins. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|01.10.2009
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Dragon Age: Origins. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|25.09.2009
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Dragon Age: Origins. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|11.09.2009
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Dragon Age: Origins. Видео
Компания BioWare опубликовала новый видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|10.09.2009
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Dragon Age: Origins. Скриншоты
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|25.08.2009
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Зачем в Dragon Age гномы-траснвеститы?
На официальном русском сайте RPG Dragon Age: Origins появилась информация по поводу так называемого "сексуального содержания"
|19.08.2009
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Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|12.08.2009
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Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и видеоролик RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 3 ноября этого года. Выпустит игру
|10.08.2009
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Dragon Age: Origins задержится
Релиз ролевой игры Dragon Age: Origins не состоится 20 октября, как было объявлено ранее. Согласно обновленной и
|27.07.2009
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Управление в Dragon Age: Origins
На свежеоткрытом официальном русском сайте RPG "Dragon Age: Начало" появилась информация об особенностях управления в различных версиях игры.
|24.07.2009
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Dragon Age: Origins. Скриншоты и видео
Компания BioWare опубликовала новые скриншоты и три видеоролика RPG Dragon Age: Origins. Напомним, что релиз проекта состоится 20 октября этого года. Выпустит иг
|16.07.2009
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Dragon Age: Origins Collector's Edition. Состав
Определился состав коллекционного издания фэнтезийной RPG Dragon Age: Origins от компании BioWare. Релиз проекта состоится 20 октября этого года. Выпус
EA Dragon Age и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
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