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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EA Dragon Age
компьютерная игра
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Публикаций - 48, упоминаний - 69
EA Dragon Age упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EA - Electronic Arts 916 19
|BioWare 166 14
|SEC Consult Services 931 1
|Facebook 3768 1
|Check Point Software Technologies 447 1
|Sony 2416 1
|J2MSoft 1 1
|Ubisoft 548 1
|CyberInt 2 1
|EA DICE 147 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 7
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
|Япония 2811 1
|США - Калифорния 975 1
|США - Редвуд-Сити 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768702, в очереди разбора - 672387.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768702, в очереди разбора - 672387.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru