EA SimCity EA SimCity Societies Micropolis компьютерная игра


СОБЫТИЯ

03.09.2014 Игрок в SimCity построил супергород

Вершин виртуального градостроительства достиг поклонник серии SimCity Питер Ритчи, за полгода создавший в игре SimCity 4 мегаполис с 107,6 миллионам
31.10.2013 SimCity Города будущего. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения "SimCity Города будущего", приуроченный к выходу игры."SimCity Города будущего" подарит
16.10.2013 SimCity Города будущего. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения "SimCity Города будущего".Узнайте больше о Simcity: Города будущего из этого видео, в к
20.09.2013 Анонс "SimCity Города будущего"

Компания Electronic Arts анонсировала разработку дополнения "SimCity Города будущего" для платформ Mac и РС; дополнение поступит в продажу 12 ноября. Созд
06.08.2013 SimCity для Mac в конце августа

Компания Electronic Arts объявила, что SimCity для Mac выйдет 29 августа 2013 года исключительно в виде цифровой версии. SimCity<
29.05.2013 Парки аттракционов в SimCity

Состоялся релиз нового загружаемого дополнения "Парк аттракционов" для игры SimCity от студии EA Maxis. DLC можно приобрести в Origin по цене 149 руб.Дополнение позволяет создать собственный уникальный и веселый парк аттракционов, украсить его одним из трех тематически
11.04.2013 SimCity для Mac выйдет 11 июня

Компания Electronic Arts объявила, что 11 июня будет выпущена версия SimCity для Mac. Ее можно будет приобрести исключительно в цифровом виде в Origin и других онлайн-магазинах. Купив любую версию SimCity, пользователи смогут играть как на Mac, так и на P
07.03.2013 SimCity в продаже

Сегодня состоялся официальный российский релиз проекта SimCity от Electronic Arts и студии Maxis.Градостроительная серия SimCity дебютировала
07.02.2013 SimCity. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта запланирован на 2013 год. Градострои
30.01.2013 SimCity. Издание Digital Deluxe

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик, представляющий Digital Deluxe издание игры SimCity. В дополнение к различным опциям, входящим в Limited Edition, версия Digital Deluxe содержит три набора для европейского города. Воссоздайте европейский стиль в своем городе! Разместите
10.01.2013 SimCity. Видео

Опубликован новый видеоролик игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта состоится 7 марта 2013 года для РС и
12.12.2012 SimCity. Видео

Опубликованы новый видеоролик игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта состоится 7 марта 2013 года для РС и
25.10.2012 Дата выхода SimCity

Компания Eectronic Arts объяыила точную дату выхода игры SimCity, работает над которой студия Maxis. Релиз проекта состоится 7 марта 2013 года для РС

15.10.2012 SimCity. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта запланирован на 2013 год.Градостроит
10.07.2012 Предзаказ SimCity

Компания "1С-СофтКлаб" открыла прием предварительных заказов на расширенное издание игры SimCity от Maxis Studio и Electronic Arts, который поступит в продажу в 2013 году.В комплект издания SimCity. Limited Edition входит код на дополнительные материалы "Герои и злодеи". В н
10.07.2012 В соцсети Facebook запущен проект SimСity Social

Компания Electronic Arts сообщила о запуске проекта SimCity Social в сообществе Facebook. Результатом тесного сотрудничества между разработчиками
28.03.2012 SimCity с постоянным подключением к Сети

Новая часть игры SimCity, выход которой запланирован на 2013 год, будет требовать постоянного интернет-соедине
21.03.2012 SimCity. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик игры SimCity, открывающий серию видео, рассказывающих о возможностях движка GlassBox Engine. Работ
08.03.2012 Официальный анонс SimCity

чтобы игроки вновь могли воплощать в жизнь задуманные ими миры! Electronic Arts сообщает, что игра SimCity поступит в продажу в 2013 году. SimCity для PC - новый проект знаменитой серии
23.05.2008 "SimCity Город с характером": Патч 1.04.243

Компания Electronic Arts опубликовала патч версии 1.04.243 для игры "SimCity Город с характером" (SimCity Societies) от Tilted Mill Entertainment. Скачать

05.03.2008 "SimCity Город с характером": Патч

Компания Electronic Arts опубликовала патч версии 1.02.119 для игры "SimCity Город с характером" (SimCity Societies) от Tilted Mill Entertainment. Скачать

22.02.2008 SimCity Societies: Destinations в разработке

Компания Electronic Arts анонсировала дополнение SimCity Societies: Destinations. На полках магазинов аддон появится в мае этого года. Русская
25.12.2007 Обзор SimCity Societies. Главное – стиль

заявления о «революционных изменениях», сердце сжимается в груди, и хочется надеяться на лучшее. С SimCity Societies все было понятно с самого начала — разработчики сразу заявили, что изменят

27.11.2007 "SimCity Город с характером" в продаже

Компания Softclub отправила на полки магазинов игру "SimCity Город с характером" - русскую версию игры SimCity Societies от Electronic Arts
21.11.2007 "SimCity Город с характером" уже скоро

Компания Electronic Arts сообщает о том, что "SimCity Город с характером" (SimCity Societies), новая игра знаменитой стратегической

14.11.2007 SimCity Societies в продаже

Компания Electronic Arts отправила в продажу градостроительный симулятор SimCity Societies, разработанный студией Tilted Mill Entertainment.Новшеств в SimCity

01.11.2007 SimCity Societies "на золоте"

Компания Electronic Arts отправила в печать градостроительный симулятор SimCity Societies. В продажу игра, разработанная студией Tilted Mill Entertainment, поступит

31.10.2007 SimCity Societies: Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
15.10.2007 SimCity Societies: Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
11.10.2007 SimCity Societies: Скриншоты

Компания Electronic Arts представила новые скриншоты из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
06.09.2007 SimCity Societies: Скриншоты

Компания Electronic Arts представила новые скриншоты из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
06.08.2007 SimCity Societies: Видео

Компания Electronic Arts представила видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
19.07.2007 SimCity Societies: Скриншоты

Компания Electronic Arts представила новые скриншоты из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
21.06.2007 SimCity Societies: Видео

Опубликован видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies от Electronic Arts и студии Tilted Mill Entertainment. Скачать видеоролик м
06.06.2007 Sim City возродится

Стало известно рабочее название пятой части серии градостроительных стратегий Sim City. В очередном номере американского журнала Games for Windows будет опубликована разве
03.11.2006 Sims 3, Sim City и Симпсоны в разработке

ии Electronic Arts, на которой было объявлено о переносе Crysis, представители канадского гиганта поведали журналистам и о разработке новых проектов. Среди них продолжения популярных серий: The Sims, Sim City и Simpsons. Сериал про Симсов наконец-то получит полноценное продолжение. Бесконечная череда аддонов ко второй части, захвативших полки магазинов, верхние строчки чатов и умы детей и д
20.08.1999 Starcraft на первом месте в десятке игр

фирмы Blizzard Starcraft вытеснил с первого места рейтинга популярности продаж игру Electronic Arts SimCity 3000. Ниже приведен список популярности игр в США на начало августа этого года. 1 / S

EA SimCity и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1299 53
EA - Maxis 71 26
Spore 33 17
Tilted Mill Entertainment 16 13
Microsoft Corporation 25381 5
Valve Software 239 3
EA - BioWare 203 2
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 2
Meta Platforms - Facebook 4564 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 2
Blizzard Entertainment 335 2
Microsoft - Activision Blizzard 489 2
Atari 155 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 122 1
Неолант - Neolant 43 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1140 1
2K Games 212 1
THQ 296 1
EA DICE 161 1
EA Sports 70 1
Летограф - Letograf 80 1
GSC Game World 101 1
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 92 1
Ariston Technologies 1 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
Milestone 59 1
Pandemic Studios 30 1
Firaxis Games 33 1
Creative Assembly 81 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Loki Software 5 1
Phantom EFX 5 1
Hasbro Interactive 6 1
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 33 1
ДатаИнфо НПК 5 1
Hands-On Mobile - Mforma - nGame 8 1
X Corp - Twitter 2918 1
Apple Inc 12810 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 224 3
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 2
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 1
Агро-Инвест УК 4 1
Альфа-Банк 1897 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 174 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 260 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17907 46
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 696 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7731 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29058 5
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1059 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11397 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 3
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1483 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25860 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74493 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21908 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9941 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27305 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3407 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1539 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13378 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4556 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6080 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12961 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5427 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 390 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 239 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10396 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32414 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11587 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34316 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13456 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9766 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13125 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23544 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1423 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8221 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2743 2
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 21
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 14
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3070 6
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 6
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 5
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 4
EA - Spore Creature Creator - Лаборатория существ Spore 9 4
Google YouTube - Видеохостинг 2925 4
Blizzard - World of Warcraft 361 4
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 3
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 87 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4110 3
EA Origin 190 3
EA Dead Space - компьютерная игра 88 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 93 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 2
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 127 2
EA Star Wars 59 2
EA - Tiburon Entertainment - EA Tiburon Zubo - EA Tiburon Mercenaries - EA Tiburon Skate It 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7444 2
Google Android 14879 2
Microsoft Windows 16498 2
Microsoft Windows XP 2423 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1893 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 2
EA Mass Effect - компьютерная игра 132 2
EA Titanfall - компьютерная игра 12 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 18 1
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 58 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 333 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 52 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
Wright Will - Райт Уилл 16 14
Librande Stone - Либранд Стоун 2 2
Лукин Глеб 19 1
Ромашкин Александр 4 1
Макаров Станислав 117 1
Мякишева Марина 84 1
Шелястина Елена 15 1
Карагиоз Владимир 6 1
Иевлев Евгений 28 1
Миллер Сергей 43 1
Назаренко Алексей 10 1
Мухарлямов Рашид 8 1
Валерко Михаил 2 1
Бачурина Светлана 4 1
Бекбасов Жанайбек 1 1
Mancini John - Манчини Джон 14 1
Spencer Harvey - Спенсер Харви 9 1
Bertman Erik - Бертман Эрик 5 1
Stone Biz - Стоун Биз 22 1
Bradshaw Lucy - Брэдшоу Люси 2 1
Филиппов Александр 15 1
Суслов Андрей 12 1
Баласанян Владимир 45 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 1
Мировой океан - World Ocean 524 14
Россия - РФ - Российская федерация 159452 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 8
Европа 24725 5
Земля - планета Солнечной системы 10717 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3391 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 3
Япония 13589 2
Германия - Федеративная Республика 12980 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 50 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 1
Казахстан - Республика 5867 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 1
Южная Корея - Республика 6902 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Канада 5004 1
США - Нью-Йорк 3158 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 448 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Украина 7832 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1724 1
США - Калифорния 4785 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Монголия 369 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 813 1
Индийский океан - Персидский залив 223 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 382 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 13 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 292 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51636 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10588 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4364 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55423 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26211 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8433 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6337 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9791 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 403 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7341 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6406 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2035 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 1
Аудит - аудиторский услуги 3167 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 921 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8273 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6539 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1340 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 226 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3733 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 1
Спорт - Футбол 754 1
Спорт - Хоккей 264 1
Видеокамера - Видеосъёмка 710 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 314 1
Kotaku 23 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
CNews Техноблог 62 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
NPD Group 140 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Docflow 147 1
Связь-Экспокомм 113 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
