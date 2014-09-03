Получите все материалы CNews по ключевому слову
|03.09.2014
|
Игрок в SimCity построил супергород
Вершин виртуального градостроительства достиг поклонник серии SimCity Питер Ритчи, за полгода создавший в игре SimCity 4 мегаполис с 107,6 миллионам
|31.10.2013
|
SimCity Города будущего. Видео
Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения "SimCity Города будущего", приуроченный к выходу игры."SimCity Города будущего" подарит
|16.10.2013
|
SimCity Города будущего. Видео
Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик дополнения "SimCity Города будущего".Узнайте больше о Simcity: Города будущего из этого видео, в к
|20.09.2013
|
Анонс "SimCity Города будущего"
Компания Electronic Arts анонсировала разработку дополнения "SimCity Города будущего" для платформ Mac и РС; дополнение поступит в продажу 12 ноября. Созд
|06.08.2013
|
SimCity для Mac в конце августа
Компания Electronic Arts объявила, что SimCity для Mac выйдет 29 августа 2013 года исключительно в виде цифровой версии. SimCity<
|29.05.2013
|
Парки аттракционов в SimCity
Состоялся релиз нового загружаемого дополнения "Парк аттракционов" для игры SimCity от студии EA Maxis. DLC можно приобрести в Origin по цене 149 руб.Дополнение позволяет создать собственный уникальный и веселый парк аттракционов, украсить его одним из трех тематически
|11.04.2013
|
SimCity для Mac выйдет 11 июня
Компания Electronic Arts объявила, что 11 июня будет выпущена версия SimCity для Mac. Ее можно будет приобрести исключительно в цифровом виде в Origin и других онлайн-магазинах. Купив любую версию SimCity, пользователи смогут играть как на Mac, так и на P
|07.03.2013
|
SimCity в продаже
Сегодня состоялся официальный российский релиз проекта SimCity от Electronic Arts и студии Maxis.Градостроительная серия SimCity дебютировала
|07.02.2013
|
SimCity. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта запланирован на 2013 год. Градострои
|30.01.2013
|
SimCity. Издание Digital Deluxe
Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик, представляющий Digital Deluxe издание игры SimCity. В дополнение к различным опциям, входящим в Limited Edition, версия Digital Deluxe содержит три набора для европейского города. Воссоздайте европейский стиль в своем городе! Разместите
|10.01.2013
|
SimCity. Видео
Опубликован новый видеоролик игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта состоится 7 марта 2013 года для РС и
|12.12.2012
|
SimCity. Видео
Опубликованы новый видеоролик игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта состоится 7 марта 2013 года для РС и
|25.10.2012
|
Дата выхода SimCity
Компания Eectronic Arts объяыила точную дату выхода игры SimCity, работает над которой студия Maxis. Релиз проекта состоится 7 марта 2013 года для РС
|15.10.2012
|
SimCity. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты игры SimCity от Electronic Arts и студии Maxis. Релиз проекта запланирован на 2013 год.Градостроит
|10.07.2012
|
Предзаказ SimCity
Компания "1С-СофтКлаб" открыла прием предварительных заказов на расширенное издание игры SimCity от Maxis Studio и Electronic Arts, который поступит в продажу в 2013 году.В комплект издания SimCity. Limited Edition входит код на дополнительные материалы "Герои и злодеи". В н
|10.07.2012
|
В соцсети Facebook запущен проект SimСity Social
Компания Electronic Arts сообщила о запуске проекта SimCity Social в сообществе Facebook. Результатом тесного сотрудничества между разработчиками
|28.03.2012
|
SimCity с постоянным подключением к Сети
Новая часть игры SimCity, выход которой запланирован на 2013 год, будет требовать постоянного интернет-соедине
|21.03.2012
|
SimCity. Видео
Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик игры SimCity, открывающий серию видео, рассказывающих о возможностях движка GlassBox Engine. Работ
|08.03.2012
|
Официальный анонс SimCity
чтобы игроки вновь могли воплощать в жизнь задуманные ими миры! Electronic Arts сообщает, что игра SimCity поступит в продажу в 2013 году. SimCity для PC - новый проект знаменитой серии
|23.05.2008
|
"SimCity Город с характером": Патч 1.04.243
Компания Electronic Arts опубликовала патч версии 1.04.243 для игры "SimCity Город с характером" (SimCity Societies) от Tilted Mill Entertainment. Скачать
|05.03.2008
|
"SimCity Город с характером": Патч
Компания Electronic Arts опубликовала патч версии 1.02.119 для игры "SimCity Город с характером" (SimCity Societies) от Tilted Mill Entertainment. Скачать
|22.02.2008
|
SimCity Societies: Destinations в разработке
Компания Electronic Arts анонсировала дополнение SimCity Societies: Destinations. На полках магазинов аддон появится в мае этого года. Русская
|25.12.2007
|
Обзор SimCity Societies. Главное – стиль
заявления о «революционных изменениях», сердце сжимается в груди, и хочется надеяться на лучшее. С SimCity Societies все было понятно с самого начала — разработчики сразу заявили, что изменят
|27.11.2007
|
"SimCity Город с характером" в продаже
Компания Softclub отправила на полки магазинов игру "SimCity Город с характером" - русскую версию игры SimCity Societies от Electronic Arts
|21.11.2007
|
"SimCity Город с характером" уже скоро
Компания Electronic Arts сообщает о том, что "SimCity Город с характером" (SimCity Societies), новая игра знаменитой стратегической
|14.11.2007
|
SimCity Societies в продаже
Компания Electronic Arts отправила в продажу градостроительный симулятор SimCity Societies, разработанный студией Tilted Mill Entertainment.Новшеств в SimCity
|01.11.2007
|
SimCity Societies "на золоте"
Компания Electronic Arts отправила в печать градостроительный симулятор SimCity Societies. В продажу игра, разработанная студией Tilted Mill Entertainment, поступит
|31.10.2007
|
SimCity Societies: Видео
Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
|15.10.2007
|
SimCity Societies: Видео
Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
|11.10.2007
|
SimCity Societies: Скриншоты
Компания Electronic Arts представила новые скриншоты из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
|06.09.2007
|
SimCity Societies: Скриншоты
Компания Electronic Arts представила новые скриншоты из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
|06.08.2007
|
SimCity Societies: Видео
Компания Electronic Arts представила видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
|19.07.2007
|
SimCity Societies: Скриншоты
Компания Electronic Arts представила новые скриншоты из градостроительного симулятора SimCity Societies. Разработка проекта поручена студии Tilted Mill Entertainment, создавшей Ca
|21.06.2007
|
SimCity Societies: Видео
Опубликован видеоролик из градостроительного симулятора SimCity Societies от Electronic Arts и студии Tilted Mill Entertainment. Скачать видеоролик м
|06.06.2007
|
Sim City возродится
Стало известно рабочее название пятой части серии градостроительных стратегий Sim City. В очередном номере американского журнала Games for Windows будет опубликована разве
|03.11.2006
|
Sims 3, Sim City и Симпсоны в разработке
ии Electronic Arts, на которой было объявлено о переносе Crysis, представители канадского гиганта поведали журналистам и о разработке новых проектов. Среди них продолжения популярных серий: The Sims, Sim City и Simpsons. Сериал про Симсов наконец-то получит полноценное продолжение. Бесконечная череда аддонов ко второй части, захвативших полки магазинов, верхние строчки чатов и умы детей и д
|20.08.1999
|
Starcraft на первом месте в десятке игр
фирмы Blizzard Starcraft вытеснил с первого места рейтинга популярности продаж игру Electronic Arts SimCity 3000. Ниже приведен список популярности игр в США на начало августа этого года. 1 / S
