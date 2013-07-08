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ГИС-Ассоциация Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг



08.07.2013 «ГИС-Ассоциация» выступила в защиту ИТ-куратора Росреестра
27.02.2008 Портал ГИС-Ассоциации подвергся хакерской атаке
08.06.2004 В России обвал цен на космические снимки
15.01.2004 За "интернет-карты" проезда в офис заставят платить?
19.06.2003 Россия на пороге геодезической спутниковой революции
19.06.2003 Россия на пороге геодезической спутниковой революции
09.06.2003 "Прайм Груп" вступила в ряды ГИС-Ассоциации
29.03.2002 Profound Solutions стала членом ГИС-Ассоциации

Публикаций - 231, упоминаний - 258

ГИС-Ассоциация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 27
DigitalGlobe 125 10
Microsoft Corporation 22497 7
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 6
Совзонд - Sovzond 114 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Элемент ГК - Elementec 1523 4
РДТЕХ 220 4
Leica Camera 239 4
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 151 3
Yahoo! 3603 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 88 3
Google - Keyhole 34 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
Ракурс НПФ 91 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 2
Trimble 46 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 74 2
Esri 162 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 2
Autodesk 564 2
Oracle Corporation 6035 2
Омега 45 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 1
Garmin - Гармин 187 1
М2М телематика 223 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Edelweiss - Эдельвейс 47 1
Прайм Груп 58 1
TomTom 49 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 6
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 28 2
Газпром ПАО 1008 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
Точка 1820 2
BAE Systems 162 2
General Dynamics 54 2
ЕКА Топливная компания 137 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 11 2
АМКОДОР 0 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 1
Самолёт ГК 216 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 1
Caterpillar 83 1
МТЗ Трансмаш 16 1
JCB International 136 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
Volvo Cars 243 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 21
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Президент Российской Федерации 3770 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Администрация Президента РФ 904 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 2
Правительство Москвы 1640 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 41 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 8 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 0 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 1
Президент Белоруссии 22 1
Администрация Красноярска 4 1
Счётная палата РФ 628 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 312 34
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 28
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 7
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 3
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 15 3
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 2
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 35 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 2
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ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли 473 1
ASCII - American standard code for information interchange 40 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 1
Web service - Веб-сервис - Интернет-сервис - Онлайн-сервис 562 1
A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 233 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 43
Google Earth - Google Планета Земля 451 25
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 14
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 12
Google Maps - Карты Google 678 11
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 9
GeoEye IKONOS 95 9
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 8
ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 35 6
Microsoft Windows 2000 2856 5
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DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 4
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 4
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 2
Beihang Beijing-1 2 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 2
NASA Landsat 53 2
Microsoft Virtual Earth 43 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 42 2
Oracle СУБД 310 2
Microsoft Surface - Планшет 383 2
GAiA-X - европейская облачная система 42 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
Autodesk AutoCAD 270 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 136 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 2
Esri ArcGIS 127 2
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Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 2
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НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 61 1
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