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ГИС-Ассоциация Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг
СОБЫТИЯ
|08.07.2013
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«ГИС-Ассоциация» выступила в защиту ИТ-куратора Росреестра
Президент «ГИС-Ассоциации» Сергей Миллер обратился к руководителям общественных профессиональных объединений РФ в связи с опубликованными итогами проверки Росреестра Счетной палатой, согласно которым выяв
|04.03.2009
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Сайт ГИС-Ассоциации подвергся массированной DDoS-атаке
Межрегиональной общественной организации содействия развитию геоинформационных технологий и услуг «ГИС-Ассоциации» www.gisa.ru неработоспособен начиная с 16 часов по московскому времени 3 март
|27.02.2008
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Портал ГИС-Ассоциации подвергся хакерской атаке
Как сообщил редакции портала Исследования и разработки – R&D.CNews президент ГИС-Ассоциации Сергей Миллер, сайт организации содействия развитию геоинформатики в России www.gisa.ru подвергся хакерской атаке и неработоспособен начиная с 23 часов по московскому времени 26
|27.09.2005
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ГИС-Ассоциацию с утра атакуют хакеры
Сайт ГИС-Ассоциации с утра выведен из строя в результате скоординированной широкомасштабной хакерской атаки, сообщил CNews официальный представитель ассоциации. Провайдером сайта выступает компания
|08.06.2004
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В России обвал цен на космические снимки
Канун проведения в Москве очередного форума ГИС-Ассоциации и выставки «Геоинформатика-2004» (8-9 июня, Москва) был отмечен важным событие
|15.01.2004
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За "интернет-карты" проезда в офис заставят платить?
Текст странного документа не замедлил привести ресурс ГИС-Ассоциации России. С ним, судя по не изменившемуся контенту многих сайтов, ознакомились е
|19.06.2003
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Россия на пороге геодезической спутниковой революции
сделать еще немало. Напомним, что еще совсем недавно представление руководством Роскартографии роли ГИС-Ассоциации было настолько «искаженным», что участие в работе Форумов сотрудников предприя
|19.06.2003
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Россия на пороге геодезической спутниковой революции
сделать еще немало. Напомним, что еще совсем недавно представление руководством Роскартографии роли ГИС-Ассоциации было настолько «искаженным», что участие в работе Форумов сотрудников предприя
|09.06.2003
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"Прайм Груп" вступила в ряды ГИС-Ассоциации
, поставщик решений в области информационных и электронных технологий, стала членом ГИС–Ассоциации. ГИС-Ассоциация - это межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоин
|29.03.2002
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Profound Solutions стала членом ГИС-Ассоциации
Компания Profound Solutions сообщила о том, что вступила в ГИС-Ассоциация. Полное название ассоциации - Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. Геоинформационные системы (ГИС) используют
ГИС-Ассоциация и организации, системы, технологии, персоны:
|Миллер Сергей 43 43
|Путин Владимир 3454 16
|Иванов Сергей 405 6
|Филатов Валерий 9 5
|Рахманов Максим 47 4
|Балуевский Юрий 22 4
|Кислов Виктор 5 4
|Андронов Алексей 28 3
|Кучейко Алексей 22 3
|Балагуров Андрей 8 3
|Рейтман Юрий 6 3
|Ивакин Андрей 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Лужков Юрий 113 2
|Алексеев Юрий 21 2
|Козлов Павел 21 2
|Еремченко Евгений 17 2
|Болсуновский Михаил 13 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Коробейничев Олег 4 2
|Фучеджи Дмитрий 2 2
|Вищук Сергей 2 2
|Мосиенко Сергей 2 2
|Бартенев Владимир 2 2
|Соломко Юрий 2 2
|Притула Руслан 2 2
|Пивнюк Денис 3 2
|Ткаленко Александр 2 2
|Авдошкин Владимир 4 2
|Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
|Satterlee Herb - Саттерли Герб 3 2
|Элердова Милана 9 2
|Brown Tim - Браун Тим 5 2
|Clinton Bill - Клинтон Билл 52 2
|O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Нестеров Владимир 31 2
|Астахов Сергей 10 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
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