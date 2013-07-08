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ГИС-Ассоциация Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг

СОБЫТИЯ


08.07.2013 «ГИС-Ассоциация» выступила в защиту ИТ-куратора Росреестра

Президент «ГИС-Ассоциации» Сергей Миллер обратился к руководителям общественных профессиональных объединений РФ в связи с опубликованными итогами проверки Росреестра Счетной палатой, согласно которым выяв
04.03.2009 Сайт ГИС-Ассоциации подвергся массированной DDoS-атаке

Межрегиональной общественной организации содействия развитию геоинформационных технологий и услуг «ГИС-Ассоциации» www.gisa.ru неработоспособен начиная с 16 часов по московскому времени 3 март
27.02.2008 Портал ГИС-Ассоциации подвергся хакерской атаке

Как сообщил редакции портала Исследования и разработки – R&D.CNews президент ГИС-Ассоциации Сергей Миллер, сайт организации содействия развитию геоинформатики в России www.gisa.ru подвергся хакерской атаке и неработоспособен начиная с 23 часов по московскому времени 26

27.09.2005 ГИС-Ассоциацию с утра атакуют хакеры

Сайт ГИС-Ассоциации с утра выведен из строя в результате скоординированной широкомасштабной хакерской атаки, сообщил CNews официальный представитель ассоциации. Провайдером сайта выступает компания

08.06.2004 В России обвал цен на космические снимки

Канун проведения в Москве очередного форума ГИС-Ассоциации и выставки «Геоинформатика-2004» (8-9 июня, Москва) был отмечен важным событие
15.01.2004 За "интернет-карты" проезда в офис заставят платить?

Текст странного документа не замедлил привести ресурс ГИС-Ассоциации России. С ним, судя по не изменившемуся контенту многих сайтов, ознакомились е
19.06.2003 Россия на пороге геодезической спутниковой революции

сделать еще немало. Напомним, что еще совсем недавно представление руководством Роскартографии роли ГИС-Ассоциации было настолько «искаженным», что участие в работе Форумов сотрудников предприя
19.06.2003 Россия на пороге геодезической спутниковой революции

сделать еще немало. Напомним, что еще совсем недавно представление руководством Роскартографии роли ГИС-Ассоциации было настолько «искаженным», что участие в работе Форумов сотрудников предприя
09.06.2003 "Прайм Груп" вступила в ряды ГИС-Ассоциации

, поставщик решений в области информационных и электронных технологий, стала членом ГИС–Ассоциации. ГИС-Ассоциация - это межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоин
29.03.2002 Profound Solutions стала членом ГИС-Ассоциации

Компания Profound Solutions сообщила о том, что вступила в ГИС-Ассоциация. Полное название ассоциации - Межрегиональная общественная организация содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. Геоинформационные системы (ГИС) используют


Публикаций - 276, упоминаний - 316

ГИС-Ассоциация и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 32
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 16
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 15
Совзонд - Sovzond 123 11
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 9
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 8
Microsoft Corporation 25775 7
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 6
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 4
TomTom - Tele Atlas 46 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Leica Camera 282 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 4
Esri 176 4
Google - Keyhole 34 3
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 3
ЦМИРиТ МБУ - Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий 4 3
Autodesk 639 3
Yahoo! 3726 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
BAE Systems 179 2
Ракурс НПФ 176 2
Геоинформационные системы УП 3 2
Orbcomm 14 2
Пеленг ПО 6 2
GAF AG - Euromap GmbH 2 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Oracle Corporation 7074 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Salesforce - Informatica 139 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Trimble 51 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 2
TomTom 54 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 7
Ватутинки Пансионат 22 4
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
General Dynamics 60 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 2
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
ISA - Iranian Space Agency - Sāzmān-e Fazāi-ye Irān - Иранское космическое агентство 4 2
Boeing Launch Services - BLS 10 2
Global Security 23 2
Газпром ПАО 1493 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Boeing 1031 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Солидарность 0 1
АМКОДОР 8 1
Русский Стиль 45 1
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Град ИТП - Град Институт территориального планирования 4 1
Локомотив ФК - футбольный клуб 10 1
Связной ГК 1401 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Volvo Cars 262 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 39
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 27
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 6
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 6
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 4
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 3
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 3
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 85
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 78
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 76
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 72
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 36
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 6
Стандартизация - Standardization 2339 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
3GPP - LBS - Location Based Services 108 4
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 72
Google Earth - Google Планета Земля 490 41
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 22
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 15
GeoEye IKONOS 127 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 14
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 12
Microsoft Windows 2000 8678 9
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
NASA Landsat 83 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Свободный - Второй государственный испытательный космодром Министерства обороны России 17 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 3
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Beihang Beijing-1 4 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 2
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 2
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 2
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 45 2
NASA Jason - космическая океанографическая лаборатория 8 2
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 2
Миллер Сергей 43 43
Путин Владимир 3454 16
Иванов Сергей 405 6
Филатов Валерий 9 5
Рахманов Максим 47 4
Балуевский Юрий 22 4
Кислов Виктор 5 4
Андронов Алексей 28 3
Кучейко Алексей 22 3
Балагуров Андрей 8 3
Рейтман Юрий 6 3
Ивакин Андрей 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Лужков Юрий 113 2
Алексеев Юрий 21 2
Козлов Павел 21 2
Еремченко Евгений 17 2
Болсуновский Михаил 13 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Анисимова Ольга 5 2
Коробейничев Олег 4 2
Фучеджи Дмитрий 2 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Бартенев Владимир 2 2
Соломко Юрий 2 2
Притула Руслан 2 2
Пивнюк Денис 3 2
Ткаленко Александр 2 2
Авдошкин Владимир 4 2
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
Satterlee Herb - Саттерли Герб 3 2
Элердова Милана 9 2
Brown Tim - Браун Тим 5 2
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 2
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 2
Фрадков Михаил 161 2
Нестеров Владимир 31 2
Астахов Сергей 10 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 149
Земля - планета Солнечной системы 10865 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 26
Европа 24964 25
Франция - Французская Республика 8177 25
Индия - Bharat 5870 23
Израиль 2856 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Украина 7928 16
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Япония 13807 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Канада 5082 9
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Казахстан - Республика 6048 5
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Испания - Королевство 3840 5
Великобритания - Ноттингем 23 4
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Норвегия - Королевство 1858 4
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Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 4
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