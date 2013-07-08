Индексная книга CNews*
ГИС-Ассоциация Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг
Публикаций - 231, упоминаний - 258
ГИС-Ассоциация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Миллер Сергей 43 38
|Путин Владимир 2542 15
|Иванов Сергей 360 6
|Балуевский Юрий 17 4
|Рахманов Максим 47 4
|Кучейко Алексей 22 3
|Фучеджи Дмитрий 0 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Козлов Павел 20 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Еремченко Евгений 14 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Мишустин Михаил 376 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Левитин Игорь 28 2
|Алексеев Юрий 14 2
|Астахов Сергей 3 2
|Медведев Александр 9 2
|Лужков Юрий 109 2
|Макаров Станислав 116 1
|Гершензон Владимир 19 1
|Перминов Анатолий 125 1
|Лукашенко Александр 83 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Шаймиев Минтимер 5 1
|Греф Герман 345 1
|Косенко Виктор 5 1
|Андронов Алексей 27 1
|IDC - International Data Corporation 4671 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|Research and Markets 23 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|CeBIT 454 1
|Высокие технологии XXI века 76 1
|Неогеография XXI - форум 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.