Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean

Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 48
Google Play Books и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12690 44
|Microsoft Corporation 25775 7
|Apple Inc 13156 5
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
|Yahoo! 3726 3
|Samsung Electronics 11065 2
|Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
|X Corp - Twitter 2938 2
|Amazon Inc - AbeBooks 4 1
|Google France 7 1
|Google Russia - Гугл Россия 226 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
|Western Digital Corporation - WDC 589 1
|Kingston Technology 218 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
|Canon 1439 1
|Sony 6739 1
|Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
|Trend Micro 651 1
|АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
|Nvidia Corp 4002 1
|iRiver 182 1
|S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 2
|comScore 379 1
|Scarborough Research 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.