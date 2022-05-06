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Google Play Books Google Books Google Book Search Google Print Google Книги Google Project Ocean

Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.05.2022 7 способов использовать старый Android-смартфон 1
05.04.2012 Март 2012: политический спам и новые угрозы для Mac OS X и Android 1
22.03.2012 Мошенники распространяют вредоносное ПО на сайтах-«двойниках» Google Play 1
19.03.2012 Фальшивый сервис Google атакует российских пользователей 1
07.03.2012 Google отменил Android Market и запустил конкурента iTunes 2
07.12.2011 Android 4.0 ICS против Apple iOS 5: сравниваем и выбираем 1
12.07.2011 Iriver выпускает ридер с поддержкой библиотеки Google eBooks 1
14.01.2011 Обзор и сравнение Android 2.3 и 3.0: все секреты новой мобильной ОС 1
07.12.2010 Google открыл свой книжный онлайн-магазин 1
13.09.2010 Ультрабыстрый сканер оцифрует все библиотеки мира 1
23.08.2010 Электронные книги скоро заполнят рекламой 1
27.02.2010 Microsoft обвиняет Google в антиконкурентных действиях 1
11.01.2010 Google извинилась за нарушение прав китайских писателей 1
11.01.2010 Германия: Google становится «гигантской монополией» 1
25.12.2009 Google назвали дьяволом 1
30.11.2009 Google запустил сервис «Книги Google» в России 2
08.10.2009 Google: кризис на рынке онлайн-рекламы закончился 2
14.08.2009 В Google Books добавят книги под открытой лицензией 1
03.07.2009 Google обвиняют в нарушении антимонопольных законов 1
09.02.2009 Google запустил мобильную версию сервиса Google Book Search 1
15.01.2009 Google закрывает свои сервисы 1
29.10.2008 Google заплатит $125 млн. американским писателям и издательствам 1
25.12.2007 Популярность сервисов Google выросла на 22,42% в 2007 г. 1
15.10.2007 Издательство Random House поддержит Google Book Search 1
07.09.2007 Google Book Search упростил поиск книг 1
05.06.2007 Google победит Microsoft на рынке онлайн-библиотек? 1
01.06.2007 Microsoft пополняет онлайн-библиотеку: Live Search Books 1
21.05.2007 Google Book Search распознает миллионы книг 1
21.05.2007 Google оцифрует библиотеки индийского вуза: 800 тыс. книг 1
17.05.2007 Google объявил о новой стратегии 1
06.02.2007 Google Books пополнится книгами Принстонского университета 1
23.01.2007 Google оцифрует более миллиона книг университета Техаса 1
21.11.2006 Yahoo! против Google: в спор вмешались газеты 1
07.11.2006 Google займётся рекламой в бумажных газетах США 1
10.10.2006 Книжный поисковик Google помогает издателям 1
10.10.2006 Google пригласит в свидетели конкурирующие библиотеки 1
04.09.2006 Google Book Search пополнился классикой 1
30.08.2006 Google анонсировал сервис бесплатной загрузки книг 1
11.07.2006 Google Book Search совместили с Google Maps 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Google Play Books и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 44
Microsoft Corporation 25775 7
Apple Inc 13156 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Yahoo! 3726 3
Samsung Electronics 11065 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
X Corp - Twitter 2938 2
Amazon Inc - AbeBooks 4 1
Google France 7 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Kingston Technology 218 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Canon 1439 1
Sony 6739 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Trend Micro 651 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Nvidia Corp 4002 1
iRiver 182 1
Cambridge University Press 7 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 2
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
Связной ГК 1401 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Sony Music Entertainment 161 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Barnes & Noble 171 1
EMI Group 60 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 7
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Оцифровка - Digitization 5185 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Электронная библиотека - Electronic Library 265 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 2
Google Android 15244 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Google Play Music - Google Play Музыка 63 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Google - Gmail 1021 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Google Chrome - браузер 1701 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iOS 8583 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Apple iTunes Store 1118 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Google Video - Google Видео - видеосервис 68 2
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 2
Google Base 11 2
Yahoo! HotJobs 5 1
Google Notebook - Блокнот Google 5 1
Google Mashup Editor - GME 3 1
Google Scholar 10 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple iCloud 310 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple Safari - браузер 896 1
Mozilla Firefox - браузер 1951 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Leutheusser-Schnarrenberger Sabine - Лойтхойзер-Шнарренбергер Сабина 1 1
Le Guin Ursula - Ле Гуин Урсула 1 1
Shakespeare William - Шекспир Уильям 9 1
Hartmann Erik - Хартманн Эрик 1 1
Bock Laszlo - Бок Ласло 3 1
Heiner Dave - Хейнер Дэйв 4 1
Путин Владимир 3454 1
Белоусов Сергей 254 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
США - Нью-Йорк 3180 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа 24964 2
Япония 13807 2
США - Калифорния 4829 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Чили - Республика 494 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Техас 1048 1
Перу - Республика 293 1
Бельгия - Брюссель 243 1
США - Техас - Остин 189 1
Америка Центральная 88 1
США - Мичиган 274 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 1
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 28 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 10
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
NYT - The New York Times 1100 2
The Washington Post 350 2
Mashable 372 2
Oxford University Press 17 1
Dallas Morning News - Dallas News 10 1
Houghton Mifflin 4 1
Denver Post 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
The Guardian - Британская газета 406 1
AP - Associated Press 2007 1
San Francisco Chronicle 34 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 2
comScore 379 1
Scarborough Research 6 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
BookExpo America 2 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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