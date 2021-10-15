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WinRAR
Архиватор файлов и сжатия данных


15.10.2021 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 1
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет 1
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 4
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn 2
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 2
01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети 1
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 1
02.12.2019 Хакеры захватывают ПК с помощью «кривых» архиваторов 3
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
16.10.2019 Tele2 перешел на новый стандарт МСФО 15 с помощью SAP 1
07.10.2019 «Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов 2
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС 1
15.08.2019 Хакеры взломали форум своих 320 тыс. конкурентов и выложили в открытый доступ их переписку с заказчиками 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 1
03.07.2019 Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард 1
06.05.2019 Таинственный взломщик удаляет исходные коды на GitHub и требует у программистов выкуп 1
22.02.2019 В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра 9
21.02.2019 Check Point обнаружила критическую уязвимость WinRAR 4
25.07.2018 Eset раскрыл детали кибершпионской операции 1
23.03.2018 «Доктор Веб»: новый троянец распространяется на сайте YouTube 2
25.09.2017 Eset зафиксировала операции кибершпионажа в семи странах мира 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1
17.04.2017 «Доктор Веб» раскрыл популярную мошенническую схему для обмана пользователей 3
31.03.2017 На GitHub напал опасный для разработчиков троян 1
13.01.2017 «Доктор Веб» исследовал червя, заражающего архивы и удаляющего других троянцев 1
30.09.2016 «Лаборатория Касперского» поможет жертвам шифровальщика Polyglot вернуть доступ к файлам 1
11.07.2016 Хакеры атаковали российских поставщиков оружия 2
11.07.2016 Российские производители вооружений подверглись массированной хакерской атаке 2
30.09.2015 Критическая «дыра» в самом популярном архиваторе затронула миллионы пользователей по всему миру 12
23.01.2015 Избранные российские пользователи подвергаются удивительной кибератаке 1
13.01.2015 «Пасковери» обновила линейку программ для поиска паролей на GPU 1
30.10.2014 Вышел DeviceLock DLP Suite версии 8.0 1
25.07.2014 Simplocker охотится на англоязычных пользователей Android 1
06.03.2014 Украдена и опубликована тысяча электронных документов «Рособоронэкспорта» 1
03.10.2013 Троян-шифровальщик обвиняет пользователей в рассылке порнографии 1
07.05.2013 Дорогая программа для госшпионажа за гражданами оказалась заурядным трояном 1
15.04.2013 Passcovery обновила линейку решений для восстановления паролей на видеокартах AMD и Nvidia 3

Публикаций - 76, упоминаний - 125

WinRAR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 7
SEC Consult Services 931 5
GitHub 412 5
ESET 989 5
Check Point Software Technologies 447 4
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
Prology 39 2
Proofpoint 16 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Telegram Group 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Parallels Holdings 471 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 1
NetWire 2 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
XDSpy - Хакерская группировка 2 1
Shenzhen Galaxy Electronic Industrial Co 1 1
Nvidia Corp 2030 1
UpGuard 8 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
SAP SE 3216 1
Trustwave 18 1
APT10 - Хакерская группировка 3 1
Palo Alto Networks 80 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Twitter 2204 1
Novell 199 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Samsung Electronics 5702 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Trend Micro 342 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Avast Software 120 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
NortonLifeLock (Symantec) 781 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
LinkedIn 521 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Venture Capital 2 1
Fujian Sunner Development 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
QWERTY-клавиатура 200 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 123 1
HEIF - High Efficiency Image File Format - Высокоэффективный формат графических файлов 8 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 79 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
SigRed - Уязвимость 1 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 13 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 39 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
XSL - eXtensible Stylesheet Language - семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов 4 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 40 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
Microsoft Windows 10 6659 13
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 9
Microsoft Word 348 7
Microsoft Office 1946 6
Microsoft Excel 436 6
Linux OS 4267 5
Microsoft Windows PowerShell 94 4
Google Android 10751 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
VK - Mail.ru Одноклассники 858 3
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Parallels Toolbox 23 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Google Chrome - браузер 1118 2
Apple Mac 1460 2
Microsoft Windows 854 2
Microsoft Visual Studio 170 2
Linux - Debian GNU 273 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 1
Parallels Access 23 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 33 1
Microsoft Windows NT 52 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Parallels Mac Management 10 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
SourceForge 19 1
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 8 1
Corel WordPerfect - текстовый редактор 11 1
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 4 1
Apple iPhone 3 383 1
Рошаль Евгений 3 3
Калинин Александр 95 2
Шилак Ксения 28 1
Галушкин Олег 168 1
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 1 1
Айбашева Анна 91 1
Добровольский Николай 13 1
Соколов Олег 51 1
Козлов Александр 54 1
Иванов Антон 39 1
Горяйнов Андрей 44 1
Залманов Дмитрий 22 1
Зорин Александр 49 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Зайцев Михаил 145 1
Греф Герман 205 1
Белоусов Сергей 217 1
Мельникова Анастасия 166 1
Водясов Алексей 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Беларусь - Белоруссия 2095 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Украина 3378 3
Южная Корея - Республика 1465 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Челябинск 774 2
Монголия 172 2
Индия - Республика 2175 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - Челябинская область 659 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Сербия - Республика 129 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Нидерланды 976 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Калининградская область 539 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Казахстан - Республика 2641 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Ближний Восток 1475 1
Канада 1307 1
Япония 2802 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Вторая мировая война 267 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
BleepingComputer - Издание 120 2
The Register 346 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Ars Technica 227 1
RAIDforums - хакерский форум 5 1
Check Point Research 47 2
Microsoft Build - конференция 30 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765335, в очереди разбора - 669021.
Создано именных указателей - 46354.
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