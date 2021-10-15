Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WinRAR
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Публикаций - 76, упоминаний - 125
WinRAR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|LinkedIn 521 1
|KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 1
|Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
|Venture Capital 2 1
|Fujian Sunner Development 1 1
|Рошаль Евгений 3 3
|Калинин Александр 95 2
|Шилак Ксения 28 1
|Галушкин Олег 168 1
|Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
|Wang Kathy - Ванг Кэти 1 1
|Cowpland Michael - Коупленд Майкл 1 1
|Айбашева Анна 91 1
|Добровольский Николай 13 1
|Соколов Олег 51 1
|Козлов Александр 54 1
|Иванов Антон 39 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Зорин Александр 49 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Греф Герман 205 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Водясов Алексей 97 1
|BleepingComputer - Издание 120 2
|The Register 346 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|Ars Technica 227 1
|RAIDforums - хакерский форум 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765335, в очереди разбора - 669021.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765335, в очереди разбора - 669021.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru