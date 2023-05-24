Microsoft убьет WinRAR и 7-Zip

Microsoft встроит в Windows 11 нативную поддержку архивов RAR, 7-Zip и ряда других популярных форматов. Это позволит многим пользователям отказаться от использования сторонних утилит, например WinRAR. Научить Windows 11 работать с архивами поможет открытая библиотека libarchive.



Windows превращается в архиватор

Корпорация Microsoft поставила под вопрос дальнейшее существование архиваторов – утилит, позволяющих хранить тысячи файлов в одном архиве и дополнительно сжимать его, чтобы он занимал меньше места на накопителе. В обозримом будущем в Windows 11 появится встроенная поддержка почти всех современных форматов архивов, о чем разработчики заявили в своем блоге.

В список поддерживаемых архивов войдут в первую очередь RAR и 7-Zip. Это означает, что для работы с ними больше не придется пользоваться дополнительными программами – легендарный WinRAR, в теории, может лишиться части пользователей. Случится это или нет, пока неизвестно, но, по сути, Microsoft избавит пользователей от установки дополнительных приложений, которые в случае с WinRAR еще и стоят дополнительных денег.

Фото: Microsoft Microsoft стремится сделать свою ОС более функциональной и универсальной. От этого нередко страдают сторонние разработчики

У Microsoft есть опыт по добавлению хоть и ограниченной, но все же поддержки архивов в свои операционные системы. Например, еще Windows XP, вышедшая в ноябре 2021 г., умела распаковывать ZIP-архивы – эта опция использовалась, к примеру, при работе с архивами с драйверами. Впервые же работать с ZIP Windows научилась в 1998 г.

Открытый код поможет

В блоге разработчиков о внедрении в Windows 11 поддержки новых форматов архивов сообщил лично директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay). Он написал, что ОС сможет работать с tar, 7-zip, rar, gz и целым рядом других архивов, но называть их не стал. Панай подчеркнул лишь, что реализован весь процесс будет при помощи проекта libarchive, который распространяется с открытым исходным кодом. Напомним, что код современных ОС Microsoft закрыт.

Панай намекнул, что Windows 11 в целом научится более эффективно работать с архивами – вероятно, он имел в виду более высокую скорость упаковки файлов. Насколько качественной будет компрессия в сравнении с оригинальными сторонними программами, можно будет узнать только в сравнении.

Не все так просто

Внедрение libarchive в Windows 11 на деле не обеспечит систему полноценной поддержкой всех популярных форматов архивов. В описании к этому проекту, размещенному на GitHub (принадлежит Microsoft), что он умеет работать с 16 форматами архивов, но с некоторыми ограничениями.

Список поддерживаемых libarchive форматов архивов

Так в случае с ZIP, TAR или 7-Zip никаких нюансов нет – libarchive способен и распаковывать их, и, наоборот, запаковывать. С RAR все сложнее – библиотека позволяет только распаковывать такие архивы, а это означает, что WinRAR имеет все шансы сохранить свою аудиторию.

Придется немного подождать

Умение запаковывать файлы в новые форматы архивов появится в Windows 11 в ближайшие недели, но будет доступно далеко не всем. Первыми оценить новую возможность смогут бета-тестеры – участники программы Windows Insider, поскольку нововведение на начальном этапе Microsoft интегрирует лишь в тестовую сборку своей системы. Россиян от тестирования Windows отлучили еще летом 2022 г.

Сроки появления поддержки RAR и 7-Zip в стабильной версии Windows 11 – вопрос открытый, и вариантов ответа на него несколько. Microsoft может внедрить ее при помощи очередного небольшого патча или подождать до выхода одного из следующих масштабных обновлений, которые она выпускает один-два раза в год. Следующий такой апдейт предварительно запланирован на очень 2023 г.

Почему именно Windows 11

Грядущая поддержка RAR и 7-Zip в блоге Microsoft заявлена исключительно для Windows 11 – другие ранее вышедшие версии Windows ее не получат. Это вполне объяснимо для всех ОС до Windows 8.1 включительно – их поддержка окончательно прекращена.

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Ситуация с Windows 10 же требует отдельного пояснения, поскольку апдейты для нее Microsoft будет выпускать до осени 2025 г. Но все они будут нацелены на устранение тех или иных недочетов в системе – с весны 2023 г. она больше не получает новые функции.

Таким образом, Windows 11 – пока единственная система, которую Microsoft «накачивает» новыми функциями. Не исключено, что умение работать с RAR появится и в будущей Windows 12, разработка которой, по всей видимости, идет полным ходом.

Российский архиватор

WinRAR – это один из самых известных архиваторов в современном мире, тоже поддерживающий множество форматов архивов. Программу разработал российский программист Евгений Рошал, релиз первой версии состоялся более 28 лет назад – в апреле 1995 г.

За годы своего существования WinRAR дорос до версии 6.1. По мере выхода новых сборок архиватор постепенно лишался поддержки совсем уж старых версий Windows – в 6.1, к примеру, отключена поддержка Windows XP. Тем не менее, архиватор по-прежнему работает в Vista и Windows 7, от которых открестилась даже Google в своем браузере Chrome.

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По заявлениям разработчиков, глобальная аудитория WinRAR превышает 500 млн человек. Интерфейс архиватора переведен на более чем 50 языков. Пожизненная лицензия на момент выхода материала стоила около 2000 руб., а для бесплатной загрузки была доступна лишь 32-битная сборка.