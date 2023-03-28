Microsoft разучилась творить. Windows 12 станет копией macOS

В разрабатываемой ОС Windows 12 появится аналог док-панели в macOS — почти полностью переработанный таскбар. С него исчезнут часы и дата, а его пиктограммы увеличатся в размере, что целом сделает новую систему Microsoft очень похожей на платформу Apple. Релиз Windows 12 ожидается в 2024 г.

Копировать и вставить

Корпорация Microsoft скопирует интерфейс Apple macOS и интегрирует его в Windows 12 – свою новую систему, в настоящее время находящуюся в разработке. Об этом сообщил портал Neowin. Официальных подтверждений этому нет, но в качестве доказательства предлагаются скриншоты новой ОС, утекшие в Сеть и наглядно демонстрирующие очевидное сходство двух конкурирующих программных платформ.

Нет, Microsoft пока не стала мешать пользователям работать в Windows и переносить кнопки «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» из верхнего правого угла, где они находятся десятилетиями, в левый, как в macOS. Все изменения пока что сосредоточились в нижней части интерфейса, а именно — в панели задач, таскбаре».

Фото: Neowin Сходство с macOS очевидно

В Windows 12 она подозрительно похожа на док-панель в macOS, а также в новой iPadOS, которую сама Apple срисовывала с macOS. На это указывают ощутимо увеличившийся размер всех пиктограмм, большее расстояние между ними, а также отсутствие, казалось бы, основополагающих компонентов интерфейса Windows – часов и даты в правом нижнем углу.

Все поправимо

Как пишет Neowin, частичное превращение Windows 12 в macOS можно отменить, по крайней мере, на нынешнем этапе разработки. Намеки на новый дизайн интерфейса в Windows 12 бета-тестеры обнаружили в сборке Windows 11 Dev Build 25300 — в ней появилась возможность отключения показа в системном лотке и времени, и даты. При необходимости их отображение можно включить в любой момент.

Также на macOS-образный интерфейс Windows 12 указал Брэд Сэмс (Brad Sams), заместитель директора компании Stardock Corporation – известного разработчика программ для тонкой настройки графической оболочки Windows. По его словам, все эти изменения сводятся к тому, что в будущем Microsoft сделает панель задач «плавающей». Вероятно, под этим подразумевается возможность ее размещения в любой точке на плоскости экрана.

Таскбар в Windows на протяжении нескольких десятков лет умел автоматически пропадать с экрана, когда пользователю он не нужен, чтобы оставлять больше места на дисплее под окна папок и программ. Эта опция присутствует и в Windows 11, тогда возможности располагать панель задач по бокам или сверху Microsoft пользователей с релизом Windows 11 поначалу лишила. Ее вернули разработчики программы StartAllBack и ей подобных, возвращающих и таскбару, и меню «Пуск» привычный внешний вид.

На ошибках не учатся

Windows 12 получит не только новое число в названии и заимствованный у macOS дизайн панели задач. По наследству от Windows 11 она, судя по всему, получит неуемный «аппетит».

Windows 11 известна тем, что, имея не так уж много отличий от Windows 10, нуждается в намного более продвинутом «железе» - ей необходимы как минимум 32 ГБ свободного пространства на накопителе, 4 ГБ оперативной памяти и процессор не ниже Intel Core восьмого поколения.

Фото: Microsoft Таскбар и Пуск в Windows 11 пришлись по нраву далеко не всем. С выходом Windows 12 ситуация может повториться

По данным немецкого портала Deskmodder, ожидаемая Windows 12 будет требовать еще больше оперативной памяти — не меньше 8 ГБ. Какой CPU ей понадобится, и сколько места на SSD придется выделить под систему, пока неизвестно — есть шанс, что в этом плане новая ОС от своей предшественницы отличаться не будет.

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Излишне высокие требования Windows 11 к системе — один из главных недостатков этой ОС. Впрочем, ее без лишнего труда можно запустить на устаревшем (по меркам Microsoft) компьютере, притом почти без ограничений в ее работе. Также из Windows 11 можно «вырезать» массу компонентов, загружающихся вместе с системой, и тем самым умерить ее «аппетиты» - в феврале 2023 г. CNews писал о проекте Tiny11, в рамках которого авторы научили Windows 11 довольствоваться 2 ГБ оперативной памяти.

Еще одна Windows

На момент выхода материала детальных подробностей о Windows 12 в открытом доступе не существовало, а Microsoft не комментировала информацию о ее существовании. Возможно, это связано с тем, что с момента Windows 11 не прошло и полутора лет, и информация о подготовке еще более новой системы может навредить продажам предшествующей версии.

Как сообщал CNews, премьера Windows 12 предварительно запланирована на 2024 г., пока без более точной даты. Станет ли Microsoft подталкивать пользователей к переходу на нее, неизвестно, но, вероятнее всего, станет — корпорация поступает так всякий раз, когда выпускает новую ОС.

Притом большая часть ее методов лежит в области «серой» морали — Microsoft опускалась даже до того, что устанавливала на ПК пользователей новую ОС в фоновом режиме, не спрашивая на то разрешения. Владельцы компьютеров были не рады такому самоуправству.

При этом пользоваться ранее вышедшими версиями Windows Microsoft не запрещает — она лишь постепенно сворачивает выпуск обновлений для них. Например, техподдержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 г. а дату «смерти» Windows 11 Microsoft пока не объявляла.