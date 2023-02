«Клеймо позора» появится на рабочих столах Windows 11 на ПК, неугодных Microsoft

Windows 11 привлечет внимание к «устаревшему» железу

Операционная система Microsoft Windows 11 в ближайшей перспективе может начать маркировать рабочий стол пользователя специальным сообщением о несовместимости аппаратной конфигурации компьютера с требованиями, предъявляемыми к ней корпорацией Microsoft.

По сообщению Neowin, трудноудаляемый стандартными средствами водяной знак появится в нижнем правом углу рабочего стола, непосредственно над панелью задач. Надпись, гласящая о несоответствии машины системным требованиям (“System requirements not met”; «Требования к системе не выполнены»), в некоторых ситуациях может соседствовать с информацией о версии сборки ОС, а также статусе ее активации.

О том, что Microsoft планирует ставить «клеймо позора» на устаревшие ПК, CNews писал еще в начале 2022 г. Тогда сомнительное новшество cмогли оценить добровольцы из числа участников программы предварительной оценки Windows Insider, но в стабильную версию Windows 11, предназначенную для широкого круга пользователей, оно в итоге не попало.

Теперь же, как выяснил немецкий портал Deskmodder, соответствующий водяной знак имеют возможность наблюдать в действии тестировщики сборки 22621. Это значит, что однажды соответствующая функция окажется в актуальной Windows 11 версии 22H2, которая увидела свет в сентябре 2022 г.

Дискриминации обладателей «неподходящего» железа нет

Microsoft не объясняет, с какой целью внедряется подобная явная маркировка не соответствующих минимальным системным требованием ПК. Установка Windows 11 на такие машины хоть и не рекомендована разработчиками ОС, но и не порицается ими.

Примечательно, что сперва предупреждение об использовании не удовлетворяющего требованиям Windows 11 было «спрятано» от глаз пользователей – его можно было обнаружить лишь в настройках (Settings; «Параметры») системы. Затем инженеры Microsoft, вероятно, решили, что этого недостаточно для того, чтобы привлечь внимание пользователя или администратора к проблеме.

Указания по развертыванию системы на неподходящем для этого «железе», опубликованы на официальном портале поддержки Microsoft. В нем пользователя предупреждают о неприятностях, с которыми ему, возможно, придется столкнуться, если тот все же пойдет на риск. Так, корпорация не гарантирует корректную работу таких устройств в целом и доступность обновлений ОС, в том числе патчей безопасности.

Другими словами, никаких искусственных ограничений Microsoft на инсталляции Windows 11 на негодных, по ее мнению, ПК не накладывает. Однако это не значит, что ситуация не может измениться в будущем.

Избавиться от навязчивого сообщения будет возможно

Тем временем Microsoft заранее подготовила статью – ее можно найти по идентификатору KB5017130 на портале поддержки корпорации, которая призвана помочь системным администраторам в организациях с решением проблемы появления водяного знака на рабочих столах Windows-компьютеров.

Специалисты Microsoft предлагают просто отключить отображение сообщения при помощи настройки групповых политик (раздел “Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System”; параметр “Hide messages when Windows system requirements are not met”) или же с помощью MDM-инструмента вроде Microsoft Intune.

Кроме того, как отмечает Deskmodder, по-прежнему остается действенным способ, который предусматривает правку системного реестра Windows вручную (HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\UnsupportedHardwareNotificationCache).

Системные требования сильно завышены

Согласно информации, опубликованной на портале поддержки Microsoft, для нормальной работы новейшая Windows нуждается в процессоре с как минимум двумя ядрами и тактовой частотой 1 ГГц. Наиболее «бюджетные» CPU (но не самые старые) среди официально поддерживаемых ОС – AMD 3015e и Intel Atom x6200FE.

Windows 11 требует не менее 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободного места на загрузочном накопителе. Видеоадаптер должен быть совместимым с DirectX 12.

Наибольшее недовольство потенциальных пользователей ОС в период ее выхода на рынок вызывали обязательное наличие в ПК доверенного платформенного модуля TPM 2.0 и прошивки UEFI с поддержкой безопасной загрузки (SecureBoot).

В феврале 2023 г. сторонние разработчики на основе официального образа Windows 11 сформировали особую «облегченную» редакцию ОС под названием Tiny11. После серьезной «чистки» от «необязательных» компонентов система заработала при доступных 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ места на загрузочном диске.

В дальнейшем энтузиастам удалось заставить Windows 11 запуститься и функционировать в виртуальной машине при наличии всего 384 МБ. Правда, скорость ее работы, при этом, мягко говоря, оставляла желать лучшего.

Эксперименты команды Tiny11 показали, что при 200 МБ ОЗУ система работает нестабильно и загружается не с первой попытки – перед появлением на экране рабочего стола разработчики столкнулись с четырьмя «синими экранами смерти» (BSoD).