Windows 11 будет ставить на устаревшие ПК «клеймо позора»

Microsoft пометит все компьютеры под управлением Windows 11, чьи характеристики не совпадают с ее требованиями. Она разместит в правом нижнем углу рабочего стола неудаляемый водяной знак, уведомляющий об этом, и добавит аналогичное сообщение в меню «Параметры».

Microsoft «заклеймит» своих пользователей

Корпорация Microsoft нашла новый способ заставить пользователей как можно скорее купить себе новый компьютер, даже несмотря на завышенные из-за пандемии цены. Как пишет портал TechSpot, совсем скоро в новой ОС Windows 11 может появиться специальная метка, указывающая на несовместимость «железа» с требованиями этой операционной системы.

Сомнительное новшество обнаружили участники программы бета-тестирования Windows Insider в одной из тестовых сборках. «Метка позора» выглядит как полупрозрачный водяной знак, такой же, какой появляется в правом нижнем углу на неактивированных копиях операционной системы.

Вотермарк гласит, что по своим параметрам компьютер недотягивает до базовых, необходимых для стабильной работы Windows 11, Чтобы пользователь точно понял, что его ПК «безнадежно устарел», Microsoft поместила аналогичное предупреждение еще и на главную страницу нового меню «Параметры».

Можно ли будет избавиться от этой метки без апгрейда компьютера, пока неясно

Данным меню корпорация намерена рано или поздно полностью заменить классическую «Панель управления». Но пока что этот апплет еще не вырезан из состава Windows 11, и указаний на «древность» компьютера в нем нет.

Беда может прийти не одна

В своей нынешней итерации водяной знак гласит «Не соответствует системным требованиям» (System requirements not set). Также с его помощью можно увидеть модификацию установленной операционной системы (Home, Pro и т. д.) и узнать, до какой версии она обновлена.

Общий вид рабочего стола с водяным знаком

Однако существует вероятность, что в будущем, если Microsoft решит оставить эту метку в составе Windows 11, список ее возможностей может пополниться менее приятными функциями. Например, появление водяного знака, сообщающего о неактивированной системе, мигом лишает ПК ряда базовых способностей. Так, пропадают функция настройки тем оформления, темный режим и персонализация ПК.

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Пока что установка Windows 11 на устаревшие, по мнению Microsoft, компьютеры, влечет за собой лишь отключение функции автообновления, которое средствами ОС на совместимых ПК выключить не так уж просто. Отсутствие апдейтов иной раз может защитить компьютер от «сырых» обновлений, которых для Windows 11, несмотря на недолгий срок ее существования, Microsoft выпустила достаточно много.

Какую игру затеяла Microsoft

Новая Windows 11 призвана рано или поздно полностью заменить собой Windows 10, как та поступила с Windows 7. Но при этом Microsoft решила, что операционной системе всенепременно нужно как минимум 64 ГБ дискового пространства, 4 ГБ оперативной памяти и процессор никак не ниже Intel Core восьмого поколения или AMD Ryzen 2000.

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Анонс Windows 11 состоялся в июне 2021 г., однако Microsoft до сих не привела убедительных доводов в пользу ее столь высоких системных требований.

«Параметры» тоже укажут пользователю на то, что он работает на устаревшем «железе»

По своим возможностям Windows 11 мало чем отличается от Windows 10, которой в июле 2022 г. исполнится семь лет. Однако этой ОС вполне достаточно 2 ГБ оперативной памяти, и 20 ГБ на накопителе. С требованиями к процессору у нее все тоже предельно просто – главное, чтобы его частота была не ниже 1 ГГц.

В Windows 11 с самого начала было «зашито» немало способов обхода ограничений по отношению к компьютерному «железу», и часть из них пользователям удалось обнаружить. Но Microsoft бдительно следила за их активностью и очень оперативно закрывала все лазейки.

В сентябре 2021 г. корпорация внезапно сменила гнев на милость и повернулась к владельцам не самых актуальных ПК лицом. Она все же разрешила устанавливать Windows 11 на «древние» компьютеры, лишив их пользователей обновлений. Кроме того, при установке системы теперь появляется окно несовместимости ОС с «начинкой» ПК.

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В феврале 2022 г. Microsoft возобновила свои атаки на устройства многолетней давности. Ненадолго оставив сами компьютеры в покое, она переключилась на их периферию. Как сообщал CNews, в обозримом будущем из Windows 11 будет исключена поддержка старых роутеров, в которых реализовано только два протокола шифрования – WEP и TKIP. Другими словами, чтобы иметь возможность без каких-либо трудностей пользоваться Windows 11, нужно располагать не только современным компьютером, но и не менее современной техникой. К слову, Windows 11 ранее отказывалась работать с десятками моделей принтеров компаний HP и Brother, в том числе и выпущенные много лет назад. Но эту ее особенность Microsoft признала багом и все же выпустила устраняющее его обновление.