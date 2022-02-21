Windows 11 оставит без интернета пользователей старых роутеров

Microsoft отключит поддержку устаревших роутеров в Windows 11. Это коснется моделей без современных протоколов шифрования данных. Например, если маршрутизатор поддерживает только протоколы TKIP и WEP, то Windows 11 объявит ему бойкот. Для корректной работы роутера с новой системой ему необходимо поддерживать протокол WPA2 или более современный WPA3.

Старые роутеры – долой

Операционная система Windows 11 перестанет поддерживать устаревшие маршрутизаторы, способные обеспечить защиту сетей только через протоколы шифрования TKIP и WEP. Об этом сообщила сама корпорация Microsoft.

Опробовать «нововведение» могут пока только участники программы бета-тестирования. Для них Microsoft выпустила превью-сборку с номером 22557, которая, помимо прочего, еще и заставляет всех пользователей при установке системы на чистый накопитель в обязательном порядке регистрировать учетную запись на портале Microsoft. Без нее система не сможет установиться – локальные пользовательские профили в ней больше не поддерживаются.

Как решить проблему

На момент публикации материала существовало несколько надежных способов защититься от изменений, приготовленных Microsoft. Первый и самый простой – не устанавливать апдейт до версии 22557. Напомним, что в Windows 11, как и в Windows 10, автоматическая установка обновлений может быть отключена лишь через групповые политики, реестр или специализированное стороннее ПО.

Второй способ – вообще не переходить на Windows 11, пока действует поддержка Windows 10 (до октября 2025 г.). Эта система пока еще умеет работать с морально устаревшими роутерами, хотя в скором будущем она наверняка «возьмет пример» с Windows 11.

Современной операционной системе - современный роутер

Наконец, третий способ – это отказ от нынешнего маршрутизатора в пользу более современного. Windows 11 работает с моделями, в которых есть поддержка хотя бы протокола шифрования WPA2. Такие модели крупные производители выпускали пять и более лет назад и продолжают выпускать до сих пор.

О безопасности стоит задуматься

Отказываясь от поддержки протоколов TKIP и WEP, Microsoft стремится повысить уровень безопасности пользовательских десктопов и ноутбуков. Оба эти протокола известны тем, что буквально кишат уязвимостями, которые никто не устраняет.

Протокол шифрования WEP существует с 2002 г., и за 20 лет хакеры изучили его вдоль и поперек. Найденные в нем «дыры» они используют по прямому назначению – для проведения атак на пользовательские устройства.

То же касается и протокола TKIP, несмотря на то, что он появился значительно позже WEP. Он используется с 2013 г., но тоже горячо любим хакерами за массу содержащихся в нем уязвимостей.

Борьба с устаревшим «железом»

С анонсом Windows 11 в июне 2021 г. корпорация Microsoft объявила «войну» старой технике. Разработчики с самого начала говорили, что новая ОС предназначена для современных ПК и периферии и не будет корректно работать с устаревшей электроникой.

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений? Технологии

Это вылилось в чрезмерно завышенные на фоне той же Windows 10 системные требования. ОС нельзя установить на компьютеры с менее чем 4 ГБ оперативной памяти и накопителем, чей объем составляет меньше 64 ГБ. Еще хуже ситуация с процессорами – системе нужны как минимум Intel Core восьмого поколения или AMD Ryzen второго поколения, а также несколько моделей ARM-чипов компании Qualcomm.

Пользователи поначалу пытались бороться с этими ограничениями и постоянно искали все новые способы их обхода. Microsoft со своей стороны старательно закрывала все обнаруженные ими лазейки.

Сложившаяся ситуация, особенно в условиях мировой нехватки микросхем и, как следствие, роста цен на новые компьютеры и ноутбуки, могла повлиять на продажи Windows 11. В итоге Microsoft сдалась и разрешила устанавливать Windows 11 на несовместимые ПК с тем условием, что система не будет получать обновления.

Впрочем, для большинства пользователей это будет небольшая потеря. Windows 11 вышла в октябре 2021 г. и за несколько месяцев успела нахватать низкопробных патчей, ухудшающих ее работу.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора техника

После эпопеи с поддержкой Windows 11 старых ПК Microsoft переключилась на древние роутеры. Какие следующие устройства лишатся поддержки в новой системе, остается загадкой.