Новая Windows 11 кишит ограничениями. Пользователи утрачивают контроль над системой

Новая ОС Microsoft, анонсированная в конце июня 2021 г., лишит пользователей массы возможностей. Они не смогут поставить Windows 11 на компьютеры Mac, у них даже не будет возможности сменить расположение «Панели задач». Даже меню «Пуск», которое перенесли в центр таскбара, можно будет вернуть на традиционное место только после активации ОС. Кроме того, в системе гигантское число ограничений по «железу», из-за которых она не поддерживает даже очень дорогие компьютеры.

Слишком требовательная ОС

ОС Windows 11 корпорации Microsoft содержит значительное число изменений и нововведений, ограничивающих возможности пользователей. Система попросту не даст им пользоваться целым рядом функций и даже не установится на многие современные компьютеры.

Например, в Windows 11 меню «Пуск» расположено не там, где его можно было найти еще как минимум со времен Windows 95. Теперь открывающая его кнопка находится посередине «Панели задач», и само меню тоже появляется по центру экрана, перекрывая открытое ранее окно.

Новое меню "Пуск" в Windows 11 пока что приносит больше неудобств, чем пользы

Система позволяет вернуть «Пуск» на законное место. Однако воспользоваться этой возможностью смогут не все – опция переноса стартового меню в левую часть экрана будет доступна лишь на активированной версии ОС.

Таскбар в Windows 10 можно разместить cверху

Местоположение самой «Панели задач» теперь тоже нельзя менять. Как пишет профильный портал MSPowerUser, теперь она может находиться исключительно в нижней части экрана, что тоже является даунгрейдом по сравнению, к примеру, с Windows 98.

Пользователи недовольны нововведениями Microsoft

В ранних версиях ОС Windows таскбар можно было закрепить внизу, по бокам или вверху экрана, чего нет в Windows 11. Проблему начали обсуждать и на Reddit. В частности, опубликованная 26 июня 2021 г. пользователем TGPJosh тема за неполные два дня набрала более 100 комментариев.

Компьютеры Apple остались без новой Windows

Многие версии Windows можно установить на компьютеры и ноутбуки Apple с процессорами Intel, притом совершенно легально. Делать это не запрещает ни сама Apple, ни Microsoft.

Переход Apple на собственные ARM-процессоры лишил владельцев ее ПК возможности работать на Windows. С новой Windows 11 ситуация лишь усугубится. По данным портала 9to5Mac, новинку Microsoft нельзя будет запустить через BootCamp ни на одном из компьютеров Apple, даже том, внутри которого стоит чип Intel.

Все дело в системных требованиях Windows 11. Этой системе обязательно нужно наличие в компьютере модуля безопасности Trusted Platform Module 2.0 (TPM). Несмотря на то, что TPM 2.0 был представлен еще в 2014 г., Apple никогда не интегрировала его поддержку в свои ноутбуки и десктопы.

В целом, требование Microsoft к обязательному наличию в ПК модуля TPM 2.0 для установки Windows 11 успело принести свои плоды. Сразу после анонса новой ОС, состоявшегося 24 июня 2021 г., в США резко вырос спрос на эти модули.

Как пишет портал Tom’s Hardware, это привело к дефициту TPM 2.0. На одних площадках они исчезли из продажи, другие же продают их с гигантской наценкой. К примеру, если до анонса Windows 11 один из таких модулей стоил всего $15 (1083 руб. по курсу ЦБ на 28 июня 2021 г.), то теперь его продают за $100 (7217 руб.).

В некоторых странах Windows 11 все же можно будет установить на ПК без TPM 2.0. По данным Tom's Hardware, это коснется государств, в которых TPM-модули либо запрещены, либо по тем или иным причинам не используются. Эксперты портала отнесли к таким странам Китай и Россию.

Без веб-камеры ничего не заработает

Windows 11 крайне придирчива не только к наличию в компьютере модуля безопасности. Этой системе нужно еще и присутствие веб-камеры. По данным портала Neowin, в настоящее время это требование опционально, но с 1 января 2023 г. оно превратится в обязательное.

Windows 11 не будет работать на лэптопах и планшетах без фронтальной камеры

Распространяться это ограничение будет на все гаджеты, на которые можно установить Windows 11, за исключением настольных ПК. Зачем Microsoft требует обязательного наличия веб-камеры, остается неизвестным, но, вероятно, нелишним будет приобрести изоленту в цвет корпуса ноутбука или планшета.

Бойкот старым компьютерам

CNews писал, что Windows 11 не запустится на гигантском количестве современных компьютеров. Пользователям, купившим ноутбук начального или среднего уровня до премьеры этой ОС, в будущем придется потратить деньги на апгрейд или покупку новой модели.

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В частности, этой системе для работы нужно как минимум 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, она не заработает на ПК с 32-битными процессорами. Но это еще не все ограничения, связанные с «железом».

Как пишет The Verge, Microsoft скорректировала список процессоров, которые будет поддерживать ее ОС, и он оказался достаточно коротким. Перечень чипов Intel начинается с Core восьмого поколения (Coffee Lake) для настольных ПК и ноутбуков и Xeon Skylake-SP для серверов. Что касается AMD, то здесь все начинается с Ryzen 2000, Threadripper 2000 и серверных Epyc второго поколения.

Список поддерживаемых в Windows 11 процессоров

По данным The Verge, если попытаться поставить Windows 11 на ПК без перечисленных процессоров, то система может установиться, но будет выдавать предупреждения. Во что отсутствие поддержки многих чипов выльется в дальнейшем, пока остается неизвестным.

Microsoft предлагает отдать ей $3500 за ПК на процессоре, не поддерживаемом ее новой ОС

Подобные ограничения оставляют без возможности работать на новой ОС и очень дорогие (по российским меркам) компьютеры, в том числе и самой Microsoft. «За бортом» окажется и Microsoft Surface Studio 2 с процессором Intel Core i7-7820HQ (седьмое поколение). Стоит такой десктоп минимум $3500 (252,6 тыс. руб.), и на 28 июня 2021 г. его по-прежнему можно было приобрести на сайте Microsoft.

Windows 11 как бесплатное обновление

Microsoft намерена начать распространение Windows 11 до конца июня 2021 г., но сперва среди бета-тестеров – участников программы Windows Insider. Обычные пользователи получат доступ к ней в течение второй половины 2021 г.

Распространяться Windows 11 будет в качестве бесплатного обновления для Windows 10, однако пока неизвестно, можно ли будет отказаться от такого апдейта. В Windows 10 отключить автообновление стандартными средствами нельзя – только при помощи специального софта или правки реестра и групповой политики.

Что до самой Windows 10, то ее поддержка завершится в октябре 2025 г. Microsoft впервые раскрыла дату «смерти» этой ОС всего за несколько дней до премьеры Windows 11.