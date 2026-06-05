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Downgrade Даунгрейд Использование старого аппаратного или программного обеспечения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.06.2026 Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены 1
02.11.2024 Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости 1
16.07.2024 Samsung продает полякам новые топовые SSD-накопители со вдвое сниженным ресурсом по сравнению с Британией и США 1
08.02.2024 Создан «вечный» смартфон с самым большим в мире аккумулятором. Он работает месяцами без подзарядки, но не помещается в кармане 1
14.04.2023 Xiaomi готовит планшет на замену iPad с «монструозной батареей» и экраном как у топовых игровых мониторов 1
16.03.2023 Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев 1
22.12.2021 Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS 1
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 1
24.08.2021 Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD 1
28.06.2021 Новая Windows 11 кишит ограничениями. Пользователи утрачивают контроль над системой 1
11.06.2021 Создатель «убийц» смартфонов-флагманов начал выпуск «убийцы» дешевых Xiaomi 1
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
27.02.2020 Из-за «дыр» в Wi-Fi iPhone, Samsung и Xiaomi можно перехватывать чужую переписку 1
12.04.2019 В новейшем протоколе безопасности WPA3 есть архитектурная «дыра» для удобной кражи данных через Wi-Fi 1
19.03.2019 Apple пригрозила изгнать приложение «Лаборатории Касперского» с iPhone и iPad 1
10.12.2015 Panasonic Toughbook CF-20 — полностью защищенное гибридное устройство для бизнеса 1
29.09.2014 Apple лишила пользователей iPhone возможности вернуться на стабильную iOS 7 1
07.04.2014 Европейские страны платят Microsoft миллионную дань за продление жизни Windows XP 1
26.09.2013 Контракт ФТС стоимостью 272 млн руб. на поставку серверов баз данных достался «Паладин-Инвент» 1
23.08.2013 ФТС приобретет серверы баз данных на 272 млн руб. 1
20.02.2013 Детальный обзор моноблока Apple iMac: Das ist Fantastisch 1
20.12.2012 ZOOM.CNews рекомендует: тест ультрабука года Acer Aspire S7-391 1
09.07.2012 «1С как сервис»: Новая версия «Предприятия» стала по-настоящему облачной 1
15.03.2011 Россия: Популярность Windows 7 превысила XP 1
08.09.2010 Dell попрощался с Windows XP 1
08.09.2010 Второй по величине производитель ПК прощается с Windows XP 1
13.07.2010 Жизнь Windows XP продлена еще на 10 лет 1
10.06.2010 Самый легкий защищенный ноутбук от Panasonic 1
08.12.2009 Windows XP: Microsoft проверит Россию на пиратство 1
02.12.2009 Windows 7: первопроходцы удовлетворены на 95% 1
29.09.2009 Microsoft меняет домашнюю Vista на XP бесплатно 1
09.09.2009 Россия: Windows XP будет доступна до 2010 г. 2
08.09.2009 Россия: власти не будут преследовать Microsoft за Windows XP 1
05.06.2009 Россия: ФАС встала на защиту Windows XP 1
30.04.2009 Windows 7: первые внедрения в России 1
07.04.2009 Windows 7 разрешат поменять на XP 2
06.04.2009 HP продлила жизнь Windows XP на год 1
12.03.2009 Эксперты: рынку СХД кризис пошел на пользу 1
10.02.2009 Dell: мы сделали первый «планшет» с multi-touch 1

Публикаций - 49, упоминаний - 53

Downgrade и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25644 24
Dell EMC 5155 15
HP Inc. 5859 10
Apple Inc 13021 9
Dell Technologies - Dell Computer 2189 8
Samsung Electronics 10959 6
Lenovo Group 2413 4
Intel Corporation 12744 4
IBM - International Business Machines Corp 9660 4
Huawei 4472 3
Xiaomi 2164 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2158 3
Acer Group - Acer Inc 2746 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Google LLC 12565 3
Nvidia Corp 3914 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 2
Western Digital Corporation - WDC 587 2
Toshiba Corporation 2976 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1659 2
Sony 6712 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2688 2
Adata Technology 129 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 2
Patriot Memory 78 2
Softkey - Софткей 214 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Dell Alienware Corp 145 1
BBK OnePlus 288 1
Apteligent - Crittercism 9 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Amazon Inc - Amazon.com 3233 1
X Corp - Twitter 2928 1
Qualcomm Technologies 1963 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 1
Белый Ветер 365 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2877 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Volvo Cars 262 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 289 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 967 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1520 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15306 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22281 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16864 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13342 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10158 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5460 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4440 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12959 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8634 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7854 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10526 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18150 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14640 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2725 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3617 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1582 4
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2776 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10677 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10519 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8411 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8454 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6788 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4467 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 562 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2028 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2307 3
Микрофон - Microphone 2773 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1946 3
Microsoft Windows 16726 27
Microsoft Windows XP 2430 19
Microsoft Windows 7 2006 18
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 18
Microsoft Windows XP Professional 235 6
Microsoft Windows XP Home 196 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5527 5
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 4
Microsoft Windows Server 2008 483 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 4
Microsoft Windows 11 801 3
Google Chrome - браузер 1687 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7541 3
Apple iPad 3979 3
Apple iOS 8503 3
Linux OS 11334 3
Microsoft Windows 10 1926 3
Apple macOS 2376 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1057 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
Nvidia GeForce GT 337 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Google Android 15095 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1659 2
Apple - App Store 3071 2
Samsung Galaxy 1023 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 546 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1431 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 308 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 2
Apple Safari - браузер 888 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 218 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 516 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 429 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 280 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Прянишников Николай 315 3
Ларин Юрий 12 2
Мельникова Анастасия 437 2
Ronen Eyal - Ронен Эйял 2 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 2
Квашук Сергей 14 1
Ксенин Алекс 311 1
Менькова Татьяна 62 1
Фарукшин Тимур 26 1
Корнетов Игорь 9 1
Завилейский Михаил 16 1
Державин Александр 11 1
Волчанинов Леонид 11 1
Воротникова Анастасия 9 1
Кузьменко Павел 40 1
Хомяков Александр 6 1
Гуз Денис 6 1
Логвиненко Владислав 7 1
Березкина Надежда 3 1
Ходаков Алексей 2 1
Высоков Алексей 5 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Филиппов Станислав 5 1
Ступаченко Роман 2 1
Шатров Дмитрий 1 1
LeBlanc Brandon - Лебланк Брэндон 18 1
Валуйская Татьяна 5 1
Готсданкер Алексей 5 1
Leviev Alon - Левиев Алон 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Чачава Александр 123 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Булай Андрей 1 1
Шабанов Илья 60 1
Федоров Андрей 31 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 2
Индия - Bharat 5814 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Европа 24869 1
Южная Корея - Республика 6993 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Польша - Республика 2024 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Китай - Тайвань 4220 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 1
Испания - Королевство 3812 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
Нидерланды 3704 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1054 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 513 1
Китай - Сычуань 96 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8120 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5938 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1895 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1526 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10098 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5482 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1049 1
Английский язык 6978 1
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Ergonomics - Эргономика 1734 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 756 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3905 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8706 1
Энергетика - Energy - Energetically 5743 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7254 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2772 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1784 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1684 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4553 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1613 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11113 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3399 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 958 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6636 1
ZDnet 663 3
Tom’s Hardware 579 3
Expreview 5 2
Reddit 385 2
BleepingComputer - Издание 448 2
GizmoChina 167 1
9to5Mac 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
InformationWeek 241 1
InfoWorld 55 1
The Verge - Издание 610 1
WCCFTech - Издание 104 1
GizChina - Издание 84 1
23ABC News 182 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2007 1
Windowslatest 14 1
Telegraph 199 1
Neowin 205 1
Gartner - Гартнер 3646 2
IDC - International Data Corporation 4964 1
TrendForce 167 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 834 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 1
Black Hat - Конференция 119 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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