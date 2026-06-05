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Downgrade Даунгрейд Использование старого аппаратного или программного обеспечения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Downgrade и организации, системы, технологии, персоны:
|ZDnet 663 3
|Tom’s Hardware 579 3
|Expreview 5 2
|Reddit 385 2
|BleepingComputer - Издание 448 2
|GizmoChina 167 1
|9to5Mac 70 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|InformationWeek 241 1
|InfoWorld 55 1
|The Verge - Издание 610 1
|WCCFTech - Издание 104 1
|GizChina - Издание 84 1
|23ABC News 182 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
|Inquirer 463 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Windowslatest 14 1
|Telegraph 199 1
|Neowin 205 1
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