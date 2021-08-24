Western Digital тайком замедлила свой популярный SSD

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Western Digital (WD), вероятно, начала использовать более дешевые компоненты в своих фирменных твердотельных (SSD, Solid-state drive) накопителях, что приводит к существенному снижению их производительности. Причем компания не отражает данный факт в документации к продуктам.

Как пишет Tom’s Hardware со ссылкой на китайский профильный портал Expreview, новая ревизия популярной модели WD Blue SN550 с поддержкой интерфейса NMVe и выпускаемая в форм-факторе M.2, отличается от предыдущих значительно меньшей скоростью записи при заполненном SLC-кэше.

Это не первый случай, когда WD обвиняют в сокрытии сведений о характеристиках «начинки» выпускаемых устройств. Так, в сентябре 2020 г. выяснилось, что производитель не указывает реальную скорость вращения шпинделя некоторых своих жестких дисков (HDD, Hard disk drive). Вместо нее используется характеристика «класс производительности».

Снова виноват дефицит полупроводников

Источник Tom’s Hardware отмечает, что подобное поведение Western Digital напрямую связано с глобальным дефицитом полупроводников, возникшим на фоне пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Нехватка электронных компонентов затронула множество отраслей. В их числе автомобильная промышленность и производство компьютерного оборудования.

К новой версии SSD WD Blue SN550 появились вопросы по производительности

Как отмечает Tom’s Hardware, некоторые поставщики устройств хранения данных, не ставшие исключением, чтобы продолжить выпуск востребованных на рынке устройств, буквально собирают новые ревизии из доступного в данный момент «железа». Ранее, к примеру, издание сообщало о том, что Adata дважды модифицировала флэш-память в своем популярном SSD XPG SX8200 Pro, и это не пошло на пользу новым ревизиям устройства. Даунгрейдом компонентов отметилась Micron при перевыпуске линейки Crucial P2. Patriot хоть и внесла изменения в Viper VPN100, но, на качестве продукта это, по всей видимости, не отразилось.

Издание, впрочем, не видит проблемы в самом факте замены одних компонентов на другие. Проблема, по мнению журналистов, заключается в том, что производители далеко не всегда доводят важную информацию о внесенных в устройство изменениях до потребителя.

Отличия ревизий

Твердотельный накопитель WD Blue SN550 использует фирменный контроллер (SanDisk 20-82-01008-A1) и 96-слойную BiCS4 3D TLC NAND флеш-память SanDisk с серийным номером 60523 1T00. Приобретенный Expreview выпущен совсем недавно – 28 июля 2021 г. и задействованная в нем память отличается серийным номером 002031 1T00.

Фактические отличия ревизий накопителя WD Blue SN550

Модель SSD Флеш-память (номер серии) Прошивка WD Blue SN550 (Новая ревизия) 002031 1T00 233010WD WD Blue SN550 (Предыдущая ревизия) 60523 1T00 211070WD WD Green SN350 060947 1T00 231800WD

Источник: Tom's Hardware

Помимо этого, устройства содержат различные микропрограммы: идентификатор прошивки в новой версии – 233010WD. Любопытно, что идентификатор прошивки бюджетного SSD WD Green SN350 также начинается с числа 23.

Микропрограммы для разных ревизий устройств, как отмечает Tom’s Hardware, не являются взаимозаменяемыми. То есть нельзя «прошить» новый SSD старой версией прошивки и наоборот. Это, по мнению журналистов, указывает на то, что состав «железа» в новой ревизии изменился. Учитывая заявление исследователей из Expreview о том, что обновленный WD Blue SN550 по-прежнему использует все тот же контроллер SanDisk 20-82-01008-A1, остается лишь предположить «подмену» флеш-памяти.

Оценка производительности

Сравнение ревизий WD Blue SN550, проведенное Expreview при помощи утилиты TxBENCH показало, что их производительность практически не отличается при условии наличия свободного места в SLC-кэше. Средняя скорость записи на новый накопитель составила около 2160 МБ/сек. Однако при заполнении SLC-кэша данный показатель падал до 390 МБ/сек. Стоит отметить, что Expreview не опубликовал показатели предыдущей ревизии SSD при полностью заполненном SLC-кэше, но оценил просадку производительности на уровне 50%.

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В собственном тесте Tom’s Hardware оригинальный WD Blue SN550 продемонстрировал скорость записи около 610 МБ/сек при копировании 100 ГБ информации, то есть в условиях, когда SLC-кэш оказывается исчерпан. Новая же версия накопителя в аналогичных обстоятельствах едва смогла обойти значительно более дешевую «младшую» модель WD Green SN350 на 960 ГБ.

Сравнение производительности новой ревизии накопителя WD Blue SN550 с другими SSD

Модель SSD Средняя скорость записи без использования SLC-кэша (МБ/сек) Средняя скорость записи с использованием SLC-кэша (МБ/сек) Размер SLC-кэша (ГБ) Общая емкость (ГБ) SanDisk Ultra 1 ТБ 849 1 945 12 931,1 WD Blue SN550 1 ТБ (Новая ревизия) 390 2 160 12 931,3 WD Green SN350 960 ГБ 376 2 030 10 894,1

Источник: Tom's Hardware

Несмотря на весьма удручающие результаты проведенных тестов, рядовой владелец нового WD Blue SN550 может никогда и не заметить ухудшения характеристик устройства. В большинстве сценариев использования 12-гигабайтный SLC-кэш не будет заполняться до отказа, а значит и производительность SSD не пострадает. Однако пользователи, работающие с файлами большого объема, например, видео в формате 4K, скорее всего отметят медленную работу новой ревизии диска, считает Tom’s Hardware.

SLC (Single-level cell, одноуровневая ячейка) – флеш-память, каждая ячейка которой хранит один бит информации. Запись в такую ячейку происходит очень быстро по сравнению с MLC (Multi-level cell, многоуровневая ячейка), в которой может храниться сразу 2 бита, TLC – 3 бита, QLC – 4 бита.

На сегодняшний день наиболее широко применяются SSD на базе 3D NAND TLC, использование «объемных» ячеек позволяет добиться более высокой вместимости накопителя за счет некоторой экономии на производительности.

Потерю последней частично позволяет компенсировать использование SLC-кэша. Он может представлять собой сравнительно небольшую (несколько гигабайт) область на SSD, которую контроллер при записи данных использует в первую очередь, причем обращается к ней в SLC-режиме, то есть когда информация записывается быстро, но «неэкономно» – по одному биту на ячейку вместо, например, трех. Затем во время простоя контроллер может себе позволить переформатировать структуру хранимых данных, заполнив полупустые ячейки. SLC-кэш позволяет добиться хороших результатов при записи данных небольшими порциями.

SSD продолжат дорожать

Как ранее сообщил CNews со ссылкой на выводы экспертов TrendForce, в ближайшем будущем ожидать снижения цен на SSD не стоит. В III квартале 2021 г. накопители на основе флеш-памяти подорожают в корпоративном сегменте на 10-15%, в потребительском – на 3–8%.

В своем предыдущем прогнозе TrendForce ставил на подорожание на уровне 5-10%.