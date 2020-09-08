Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих

Сомнительная характеристика

Американскую корпорацию Western Digital уличили в неверном информировании о скорости вращения шпинделя жестких дисков серии WD Red NAS. Об этом сообщило издание ArsTechnica со ссылкой на обсуждение в рамках популярного форума Reddit.

Проблема заключается в том, что Western Digital (WD) в спецификациях некоторых накопителей в графе «Класс производительности» (Performance Class) указывает «класс 5400 RPM» (5400 RPM Class, RPM – Revolutions per minute, обороты в минуту). То есть подразумевается, что такой диск будет искать, читать и записывать данные со скоростью некоего усредненного в понимании WD жесткого диска с частотой вращения шпинделя в 5400 RPM. Однако это совершенно не означает, что диск «класса 5400 RPM» на самом деле вращается с такой скоростью.

Пользователи соответствующим образом промаркированных дисков заподозрили неладное, обратив внимание на нехарактерный для дисков с такой низкой скоростью вращения других производителей (например, Seagate) высокий уровень шума и энергопотребления.

При сравнении спецификаций Seagate Barracuda на 8 ТБ (5400 RPM) и WD Red на 8 ТБ («класса 5400 RPM») можно заметить существенную разницу в энергопотреблении

Участники Reddit, а ранее и посетители немецкого форума Hardwareluxx, предположили, что устройства в действительности работают на частоте 7200 RPM, хотя их прошивка через интерфейс S.M.A.R.T и сообщает о скорости вращения в 5400 RPM.

Реальная скорость вращения дисков WD

Пользователь Reddit под псевдонимом Amaroko смог экспериментально проверить предположения сомневающихся владельцев продукции WD. Для этого он поочередно размещал различные диски на картонной коробке, включал их, а затем записывал звук, проивзодимый ими, с помощью высококачественного микрофона.

Спектральный анализ записей в Adobe Audition показал базовую частоту в 120 Гц для моделей WD Elements 8 ТБ (WD80EMAZ-00WJTA0) и WD MyBook 8 ТБ (WD80EZAZ-11TDBA0) и 90 Гц для WD Blue 1 ТБ (WD10SPZX). Умножив полученные показатели на 60 (60 секунд в одной минуте), Amaroko получил частоту вращения шпинделя в 7200 RPM для первых двух образцов и 5400 RPM для последней.

Позиция производителя

Как заявил представитель WD порталу ArsTechnica, для некоторых продуктов компания в самом деле уже много лет указывает скорость в пределах «класса» или «класса производительности», а не публикует конкретные скорости вращения шпинделя.

«Мы также точно настраиваем выбранные платформы жестких дисков и соответствующие характеристики, чтобы создать несколько различных вариантов для удовлетворения различных потребностей рынка или сценариев», – отметил представитель компании. По его словам, таким образом в компании экономят за счет масштаба производства и позволяют клиентам тоже сэкономить при приобретении продукции WD.

Представитель также заверил, что, «сведения о продукте, такие как мощность, акустические характеристики и производительность, проверяются на соответствие спецификациям, указанным в технических характеристиках продукта и маркетинговых материалах».

Чем недовольны купившие более быстрые диски

Заметим, что жесткие диски со скоростью 7200 RPM могут работать с данными быстрее моделей на 5400 RPM. Однако последние обычно тише и потребляют меньше электроэнергии, а также выделяют меньше тепла. Срок службы последних также может быть дольше за счет более медленного износа благодаря работе на низких оборотах.

При использовании в домашних сетевых хранилищах (NAS) плюсы дисков с 5400 RPM вполне могут перевешивать недостатки, поэтому недовольство и желание «докопаться до правды» со стороны некоторых владельцев продукции WD, знающим чего они хотят, сложно назвать полностью необоснованным.

Важную информацию о своей продукции скрывают все ключевые производители дисков

Как сообщал CNews в середине апреля 2020 г., в ряде «младших» моделей жестких дисков Western Digital серии Red, выпускаемых для сетевых хранилищ (NAS), производитель тайно, без уведомления потребителей, использовал медленную технологию записи SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная» магнитная запись с частичным перекрытием магнитных дорожек).

Помимо сокрытия самого факта применения неподходящей технологии в дисках WD Red и отсутствия ее упоминания в документации к устройствам, представители компании упорно отказывались признать факт применения SMR в семействе WD Red, и лишь позже были вынуждены признать факт использования SMR-технологии в накопителях WD Red емкостью от 2 ТБ до 6 ТБ. Позже технология SMR также была обнаружена в некоторых накопителях серий WD Blue (для производительных десктопов) и WD Black (скоростная серия для геймеров и профессионалов).

Позднее выяснилось, что другие крупнейшие производители жестких дисков – Seagate и Toshiba – также намеренно скрывали информацию об использовании в ряде своих накопителей технологии записи SMR. Из-за нее винчестеры были несовместимы с некоторыми файловыми серверами, а при работе с другими их скорость работы резко падала. Компании признались в сокрытии фактов, но не назвали причину отсутствия упоминаний SMR в документации этим винчестерам.

В мае 2020 г. адвокатская контора Hattis Law из Белвью, штат Вашингтон (США), которая специализируется на коллективных судебных исках, объявила о проведении расследования по жалобам пользователей на жесткие диски производства Western Digital, включая серии Red, Blue и Black. Hattis Law начала розыск покупателей таких жестких дисков, которые считают себя «жертвами мошенничества», чтобы предложить им присоединиться к списку истцов в рамках коллективного судебного иска. Коллективные иски потребителей в США нередко собирают десятки тысяч истцов и могут грозить компаниям многомиллионными издержками.

Ситуация на рынке жестких дисков

По данным аналитической компании Trendfocus, мировой рынок жестких дисков во II квартале 2020 г. сократился на 13,1% относительно трех предшествующих месяцев. Объем поставок составил 58,77 млн штук.

Крупнейшим производителем жестких дисков осталась Seagate, которая за указанный период поставила 26,08 млн устройств, что на 10,8% меньше результата I квартала. Рыночная доля компании достигла 44,4%.

Western Digital расположилась на второй строчке рейтинга. На долю компании пришлось 39,4% отгрузок жестких дисков во II квартале. За этот период Western Digital продала 23,14 млн накопителей, что на 5% меньше в сравнении с первыми тремя месяцами года.

Тройку лидеров замкнула Toshiba с 16,2% рынка и 9,55 млн поставленных единиц продукции. Это на 32,1% меньше по сравнению с показателем I квартала.