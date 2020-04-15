Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID

Western Digital скрывает важную информацию о своей продукции

Американскую корпорацию Western Digital уличили в сокрытии важной информации о применяемых технологиях в некоторых из производимых ею жестких дисков (HDD).

Как пишет Tom’s Hardware, некоторые из владельцев новейших HDD WD Red емкостью 2-6 ТБ, предназначенных для использования в сетевых хранилищах (NAS), испытывают проблемы с включением этих устройств в RAID-массивы. Кроме того, скорость произвольной записи на такие диски также оставляет желать лучшего.

Пользователи форума Reddit в соответствующей ветке обращают внимание на то, что подобные проблемы могут быть вызваны применением производителем технологии записи данных SMR. Однако ни в технических спецификациях, ни в рекламных материалах Western Digital указания на это не содержится.

Конкретные случаи и реакция производителя

Tom’s Hardware отмечает, что представители Western Digital неоднократно отрицали факт использования SMR в данной продуктовой линейке. В частности, один из владельцев проблемного жесткого диска приводит слова менеджера по продажам из британского офиса компании, который уверял его, что все производимые компанией HDD в настоящее время используют более привычную технологию CMR.

Western Digital уличили в сокрытии важной характеристики жестких дисков для NAS

Алан Браун (Alan Brown), сотрудник британской научной лаборатории UCL Mullard Space Science Laboratory (MSSL), поделился с ресурсом Blocks & Files своим негативным опытом взаимодействия с новыми HDD WD Red. Специалисту так и не удалось заставить свой экземпляр работать в составе RAID-массива из-за постоянно возникающих при переносе данных ошибок. По его словам, данную проблему на Reddit обсуждают уже более года,

Другой случай описан на форуме компании Synology, известного тайваньского производителя NAS. Пользователь планировал дополнить свой SHR1-массив (SHR – фирменная технология Synology, аналог RAID) из трех винчестеров новым 6-терабайтным диском WD Red [WD60EFAX], чтобы преобразовать его в режим SHR2. Процесс преобразования, по словам пользователя, занял двое суток, но завершился безрезультатно. Попытка выяснить, какая технология записи применяется в HDD, при помощи обращения в службу поддержки тоже не увенчалась успехом – там владельцу WD Red сообщили, что информацию такого рода пользователям не раскрывают.

На просьбу Tom’s Hardware прокомментировать ситуацию в Western Digital ответили следующее: «Все наши накопители WD Red соответствуют требованиям (или превышают их) к производительности и спецификациям для распространенных рабочих нагрузок NAS для малого бизнеса и дома. Мы тесно сотрудничаем с основными поставщиками NAS, чтобы обеспечить высокую совместимость жестких дисков WD Red (и SSD) всех емкостей с хост-системами. В настоящее время накопители WD Red 2–6 ТБ являются SMR-устройствами (DMSMR). WD Red 8–14 ТБ основаны на CMR». Таким образом, компания официально признала, что применяет технологию SMR в устройствах WD Red нижнего ценового диапазона.

Что такое SMR

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») позволяет добиться увеличения плотности записи данных, то есть количества битов информации, которое может быть записано на определенной области магнитного диска. Чем выше плотность записи данных на магнитные пластины, тем, в общем случае, больше общая емкость жесткого диска.

В отличие от CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись») или PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись»), предполагающих размещение данных на параллельных дорожках, на жестких дисках SMR при записи они располагаются друг над другом подобно черепице на крыше, что позволяет добиться увеличения количества дорожек на дюйм и, как следствие, повышения плотности данных.

Однако подобный подход ведет к некоторому снижению скорости перезаписи данных, поэтому диски SMR скорее предназначены для хранилищ «холодных» данных, обращение к которым происходит редко.

Ситуация на рынке HDD

Согласно данным аналитической компании Trendfocus, продажи жестких дисков по итогам заключительного квартала 2019 г. сократились вдвое по сравнению с показателями 2012 г. По оценке экспертов компании, в IV квартале 2019 г. было реализовано 77,2 млн жестких дисков. Семь лет назад за аналогичный период времени этот показатель находился на уровне 150 млн.

В сравнении с IV кварталом 2018 г. продажи просели на 12,3%. В III квартале 2019 г. суммарное количество реализованных винчестеров составило 83 млн.

Эксперты Trendfocus видят лишь одну причину происходящего – жесткие диски постепенно вытесняются с рынка более современными твердотельными накопителями (SSD).

В качестве основного способа борьбы со снижением продаж компании выбрали повышение емкости жестких дисков. К примеру, Western Digital в декабре 2019 г. нашла способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ – за счет использования технологии подогрева пластин HAMR. К такому объему Western Digital планирует прийти к 2026 г. Seagate, напомним, освоила еще в 2018 г.