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Жесткие диски больше не нужны. Продажи рухнули вдвое

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Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми

Поставки жестких дисков на мировом рынке за семь лет сократились вдвое. Основной причиной этого стал рост популярности твердотельных накопителей – SSD – за счет большей надежности и постепенно снижающейся стоимости.

Винчестеры уходят в прошлое

Продажи жестких дисков за квартал по итогам IV квартала 2019 г. сократились вдвое по сравнению с показателями 2012 г. Спрос на носители этого типа, по информации аналитической компании TrendFocus, активнее всего падает в потребительском сегменте.

По оценке экспертов компании, в IV квартале 2019 г. было реализовано 77,2 млн жестких дисков. Семь лет назад за аналогичный период времени этот показатель находился на уровне 150 млн.

В сравнении с IV кварталом 2018 г. продажи просели на 12,3%. В III квартале 2019 г. суммарное количество реализованных винчестеров составило 83 млн.

Эксперты TrendFocus видят лишь одну причину происходящего – жесткие диски постепенно вытесняются с рынка более современными твердотельными накопителями (SSD). Их стоимость падает от квартала к кварталу (к примеру, 1-терабайтные модели за 2018 г. подешевели на 50%), и они обеспечивают большую надежность хранения данных в сравнении с винчестерами потребительского класса.

Как дела у производителей

Рейтинг жестких дисков по состоянию на январь 2020 г. поделен между тремя производителями – Western Digital, Seagate и Toshiba, и продажи в IV квартале 2019 г. упали у каждого из них. Seagate находится на первом месте по объемам поставок – они составили 31,5 млн устройств, но по сравнению с показателями 2018 г. они упали на 14%. Это привело к сокращению ее рыночной доли за год с 41,7% до 40,8%.

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Жесткие диски продаются все хуже и хуже

Компания Western Digital удерживает второе место с результатом 29,35 млн проданных винчестеров. Продажи за год упали на 3%, доля рынка находится на уровне 38%. Замыкает тройку компания Toshiba – ее объемы поставок составили 16,35 млн, и это на 20% меньше, чем в IV квартале 2018 г. Доля рынка компании за год сократилась 24% до 21,2%.

В IV квартале 2019 г. все три компании в сумме реализовали 30 млн 2,5-дюймовых жестких дисков, как внешних, так и использующихся в мобильных ПК. Классические HDD для настольных ПК в формате 3,5 дюйма продавались хуже – объем поставок составил 25 млн.

Ситуация продолжает ухудшаться

Если сравнить показатели рынка винчестеров за IV квартал 2019 с I кварталом 2019 г., то у Seagate продажи не просели, но и не выросли. Как сообщал CNews, в I квартале 2019 г. ее объем поставок варьировался в пределах 31,4–31,8 млн винчестеров, а доля рынка составляла 41%. Между тем, в годовом исчислении показатели упали на 14,4%, а в сравнении с IV кварталом 2018 г. – на 14,5%.

Western Digital в начале 2019 г. удерживала вторую строчку – 26,9–27,3 млн жестких дисков и доля рынка 35,1%. На тот момент ее продажи упали на 26,1%в годовом исчислении и 12,9% в квартальном.

Toshiba в I квартале 2019 г. продала 18,3–18,7 млн накопителей, заполучив 23,9% рынка. Годовой спад на тот момент составлял 11,3%, а квартальный – 13,3%.

Как производители борются с обвалом продаж

В качестве основного способа борьбы со снижением продаж компании выбрали повышение емкости жестких дисков. К примеру, Western Digital в декабре 2019 г. нашла способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ – за счет использования технологии подогрева пластин HAMR. К такому объему Western Digital планирует прийти к 2026 г. Seagate, напомним, освоила HAMR еще в 2018 г.

В настоящее Western Digital эксплуатирует технологию MAMR или Microwave-Assisted Magnetic Recording. Отличаясь лишь одной буквой в аббревиатуре, она работает по совершенно иному принципу – если в HAMR ставка делается на нагрев пластины, то здесь используются микроволны. В конце 2019 г. она выпустила свой 18-терабайтный жесткий диск в 3,5-дюймовом исполнении, в котором используется данная технология.

Seagate, в свою очередь, в течение 2020 г. собирается расширить распространение 18-терабайтных и начать поставки 20-терабайтных HDD, а в 2024 г. планирует добиться прироста емкости до 30 ТБ. Переход компании к производству 50-терабайтных накопителей должен состояться к 2026 г. Их стоимость, даже предварительную, компания не прогнозирует, но следует отметить, что подобные носители информации будут выпускаться с прицелом вовсе не на потребительский сегмент.



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