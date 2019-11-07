Seagate вот-вот выпустит HDD на 20 и 50 терабайт

Больше петабайт в каждую стойку

Компания Seagate объявила о планах по выпуску первых коммерческих партий жестких дисков с рекордной емкостью 18 ТБ в первом полугодии 2020 г. В компании также планируют начать массовые поставки винчестеров емкостью до 20 ТБ до конца 2020 г.

Согласно графику дальнейшего наращивания емкости жестких дисков, официально представленному Seagate в рамках конференции по подведению квартальных итогов, компания намерена довести емкость своих жестких дисков до 50 ТБ с использованием новой технологии записи HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording, магнитная запись с локальным разогревом).

Произойдет это ориентировочно в 2026 г., но уже примерно в 2023-2024 гг., судя по официальному графику, Seagate будет готова выпускать накопители емкостью 30 ТБ и более.

Выступая перед журналистами и инвесторами с отчетом о финансовых итогах III квартала 2019 г., Дейв Мосли (Dave Mosley), CEO Seagate, в частности, заявил: «Чтобы сохранить лидерство в отрасли, мы намерены начать поставки 18 ТБ накопителей в первом полугодии календарного 2020 года. Мы являемся лидером по плотности записи данных с нашей революционной технологией HAMR, которая обеспечит Seagate среднегодовой прирост плотности записи не менее 20% в течение следующего десятилетия. Мы выпустим жесткие диски HAMR емкостью 20 ТБ в конце календарного 2020 года. По мере роста плотности записи дисков, становится востребованной мультиприводная технология для быстрого доступа к данным и масштабирования емкости без снижения производительности… мы ожидаем, что спрос на решения с двумя приводами блоков головок будет расти по мере перехода клиентов на диски емкостью более 20 ТБ».

Что у конкурентов

В настоящее время рекорд емкости винчестеров Seagate – 16 ТБ, принадлежит представленным в конце 2018 г. жестким дискам корпоративной серии Seagate Exos X с технологией записи CMR (Conventional Magnetic Recording, обычная магнитная запись). Модели емкостью 16 ТБ также выпускаются в сериях IronWolf и IronWolf Pro, обеспечивающих значительную рабочую нагрузку – до 300 ТБ в год, и ориентированных для работы в NAS для рынка СМБ.

Современные винчестеры Seagate емкостью 16 ТБ

Основные конкуренты Seagate также предлагают заказчикам винчестеры корпоративного класса емкостью до 16 ТБ включительно. У компании Toshiba это линейка MG08 на базе технологии TDMR (Two-Dimensional Magnetic Recording – двухмерная магнитная запись с использованием двух магнитных головок для лучшего считывания сигнала), у Western Digital – линейка Ultrastar с технологией HAMR.

Ранее в сентябре 2019 г. компания Western Digital также анонсировала накопители емкостью 18 ТБ и 20 ТБ. По данным компании, первые опытные образцы новинок будут доступны заказчикам ближе к концу 2019 г., а массовое производство стартует в следующем году. Точная дата начала поставок этих моделей не называлась, так что у Seagate есть все шансы опередить WD на старте продаж своих новинок.

Особенности новой технологии

В жестких дисках Seagate емкостью 18 ТБ будет использоваться архитектура с девятью пластинами, аналогичная платформе жестких дисков Exos X емкостью 16 ТБ. Предполагается, что это упростит компании переход к массовому производству накопителей 18 ТБ.

Планы Seagate по наращиванию емкости жестких дисков

Ожидается, что в первых сериях жестких дисков Seagate емкостью 18 ТБ будет использоваться технология обычной магнитной записи (CMR), однако в производстве моделей 20 ТБ в компании намерены перейти на технологию SMR (Shingled Magnetic Recording, магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных) в сочетании с новой перспективной технологией HAMR, где магнитная запись сопровождается локальным разогревом с помощью лазера.

Ближайшие и дальние перспективы

Технология HAMR, судя по планам Seagate, также стане основой жестких дисков емкостью 50 ТБ и более. Первые опытные продукты Seagate с технологией HAMR емкостью 16 ТБ уже проходят тестирование у ограниченного числа доверенных клиентов. В компании также пообещали, что продукция с технологией HAMR будет доступна в коммерческих масштабах со следующего года.

В прошедшем квартале Seagate начала поставки своих первых двухприводных жестких дисков MACH.2, обеспечивающих скорость последовательного чтения до 500 МБ/с и производительность до 160 IOPS. Ожидается, что новое поколение дисков HAMR емкостью от 20 ТБ и более будет доступно в вариантах с одним или с двумя приводами блоков головок. Скорость работы с данными у будущих сверхъемких моделей также планируется дополнительно увеличить за счет применения двух головок чтения/записи.

Двухприводные жесткие диски Seagate MACH.2

По данным Seagate, линейка самых емких накопителей корпоративного класса Exos 16 TB пользуется большой популярностью среди заказчиков. В компании ожидают, что продажи накопителей этой серии превысят миллион штук за последний квартал 2019 г.

Согласно официальной информации Western Digital, ее первые винчестеры емкостью 18 ТБ будут использовать сочетание технологий HAMR и CMR, первые модели 20 ТБ будут выпускаться на базе технологий HAMR+SMR.

На дальнюю перспективу в Western Digital наряду с локальным разогревом (HAMR) также разрабатывают технологию микроволнового разогрева магнитной записи (Microwave-Assisted Magnetic Recording, MAMR).

Технология MAMR использует для перемагничивания магнитных доменов микроволновой генератор, встроенный в пишущую головку. С помощью микроволн подходящей частоты вызывается резонансный эффект, который облегчает основную задачу пишущей головки по изменению магнитной полярности домена. В направлении развития технологии MAMR также движутся разработчики компании Toshiba.

Прогноз Western Digital по категориям HDD и SSD

С помощью технологии MAMR в Western Digital надеются создать жесткие диски емкостью до 106 ТБ ориентировочно к 2032 г. Кроме того, в компании полагают, что именно технология MAMR позволит традиционным жестким дискам сохранить преимущество по отношению стоимости на гигабайт данных по сравнению с твердотельными накопителями вплоть до 2030-х годов.

Согласно данным аналитиков Trendfocus по итогам I квартала 2019 г., все производители HDD сообщили о крупномасштабном снижении продаж. Суммарные глобальные продажи жестких дисков в I квартала 2019 г. достигли 76,6-77,8 млн. За квартал год рынок сократился на 12,9%, а за год – уже на 18,3%, и в первую очередь за счет потребительского сегмента.

Рынок HDD стагнирует

В настоящее время глобальный рынок HDD делят Seagate, Toshiba и Western Digital. Доля Seagate по итогам I квартала 2019 г. составила 41%. WD, в 2012 г. поглотившая крупного производителя жестких дисков HGST,разместилась на втором месте с 35,1-процентной долей, Toshiba удерживает оставшиеся 23,9% рынка.

Эксперты считают главной причиной снижения продаж HDD рост спроса на твердотельные накопители, преимущественно в потребительском сегменте.