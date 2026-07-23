Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198140
ИКТ 15298
Организации 11727
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27024
Персоны 86370
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

MAMR Microwave-Assisted Magnetic Recording Микроволновая магнитная запись

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2026 Бум ИИ оживил падающий спрос на жесткие диски. Вендоры резко наращивают производство 2
14.10.2025 Все жесткие диски в мире в одночасье устарели. Аутсайдер рынка придумал уникальный HDD, который Seagate и Western Digital догонят не скоро 2
02.06.2025 Хоронить HDD рано. Выпущен самый вместительный жесткий диск в истории 1
22.01.2025 Установлен новый рекорд емкости жестких дисков. HDD на 36 ТБ уже в продаже. Опрос 2
18.12.2024 Выпущен сверхобъемный жесткий диск для обычных пользователей на основе революционной технологии записи. Домашним SSD такие объемы и не снились. Опрос 2
18.10.2024 Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента 1
28.07.2023 Жесткие диски сопротивляются натиску SSD до последнего. Начались продажи революционных HDD с рекордной емкостью 3
09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители 4
16.09.2021 Toshiba увеличивает емкость жестких дисков N300 и X300 до 18 ТБ 2
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 2
09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1
16.01.2020 Жесткие диски больше не нужны. Продажи рухнули вдвое 2
25.12.2019 Начались продажи первых в мире 20-терабайтных винчестеров 2
16.12.2019 Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ 2
07.11.2019 Seagate вот-вот выпустит HDD на 20 и 50 терабайт 2
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 1
20.08.2018 Найден революционный способ увеличить емкость жестких дисков на треть 2

Публикаций - 19, упоминаний - 35

MAMR и организации, системы, технологии, персоны:

Western Digital Corporation - WDC 588 14
Toshiba Corporation 2980 13
Seagate Technology 766 13
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 5
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 3
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 71 2
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 2
Spiceworks Community 11 2
Dell EMC 5176 2
Intel Corporation 12797 2
SAS Institute 1080 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 518 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 1
ESG - Enterprise Strategy Group 262 1
Transcend Information 82 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
Google LLC 12656 1
TDK 112 1
Hoya Corporation 12 1
Samsung Electronics 11038 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Pure Storage 55 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 730 1
Amazon Inc - Amazon.com 3266 1
Lenovo Group 2445 1
Dell Technologies - Dell Computer 2217 1
IBM - International Business Machines Corp 9693 1
Kingston Technology 217 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 210 1
Synology Inc - SLMP PTE 141 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 239 1
Резонанс НПП 406 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1055 1
Возрождение - Коммерческий банк 358 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4453 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3773 14
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 48 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3651 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 10
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 38 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 8
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1655 5
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 26 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3043 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4761 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18063 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 904 4
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18290 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16122 3
Nearline storage - промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием 21 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2771 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5756 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2757 2
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 98 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8732 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1008 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1120 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 988 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7843 2
NAND flash memory - флеш-память 683 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1110 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5174 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4617 2
Seagate Exos HDD 24 4
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 4
FreePik 1820 4
Seagate Mozaic 6 3
TrendFocus 23 2
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 88 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Kioxia KumoScale 3 1
Toshiba XD - серия SSD 7 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Western Digital IsoVibe 3 1
Seagate MACH.2 6 1
Toshiba N NAS Hard Drive 6 1
Toshiba HK - серия SSD 5 1
Toshiba Canvio 19 1
Western Digital - WD HGST HelioSeal - серия 13 1
Seagate HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording 3 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 249 1
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 1
Intel x86 - архитектура процессора 2146 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 1
Microsoft Azure 1523 1
Google Cloud Platform - GCP 379 1
Red Hat Ceph Storage 125 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 2
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 2
Rowan Paul - Рован Пол 12 1
Платонов Сергей 13 1
Никонов Григорий 3 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 1
Goglia Peter - Гоглия Питера 1 1
Morris John - Моррис Джон 6 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Romano Gianluca - Романо Джанлука 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 6
Япония 13787 5
Россия - РФ - Российская федерация 165556 3
Европа 24936 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
Сингапур - Республика 1949 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1134 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5560 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6148 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8200 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18092 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2561 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4641 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1657 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1913 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4422 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5684 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Tom’s Hardware 595 4
TechPowerUp 22 1
Forbes - Форбс 996 1
AnandTech 73 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 549 1
IDC - International Data Corporation 4972 2
Grand View Research 25 1
Reports and Data 4 1
Gartner - Гартнер 3656 1
Markets&Markets Research 113 1
TrendForce 183 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще