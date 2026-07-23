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MAMR Microwave-Assisted Magnetic Recording Микроволновая магнитная запись
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 35
MAMR и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 406 6
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1055 1
|Возрождение - Коммерческий банк 358 1
|Tom’s Hardware 595 4
|TechPowerUp 22 1
|Forbes - Форбс 996 1
|AnandTech 73 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 549 1
|IDC - International Data Corporation 4972 2
|Grand View Research 25 1
|Reports and Data 4 1
|Gartner - Гартнер 3656 1
|Markets&Markets Research 113 1
|TrendForce 183 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.