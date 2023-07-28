Жесткие диски сопротивляются натиску SSD до последнего. Начались продажи революционных HDD с рекордной емкостью

Начались поставки HDD компании Seagate объемом от 30 ТБ и выше. Массовые отгрузки ожидаются ближе к концу 2023 г. В этих HDD применяется технология HAMR – она подразумевает сильный нагрев пластины в области записи. Но все эти ухищрения пока не работают – SSD стремительно вытесняют HDD с рынка, так как они более быстрые и надежные.

«Горячие» жесткие диски Seagate

Компания Seagate, один из трех оставшихся производителей жестких дисков в мире, сообщила о начале коммерческих поставок новых винчестеров, в буквальном смысле оборудованных системой подогрева, пишет Tom’s Hardware. Она нужна для увеличения плотности записи на пластинах без наращивания количества этих пластин, и это одна из самых перспективных технологий для этого.

Сама технология носит название HAMR или Heat-assisted magnetic recording («термомагнитная запись»), и ее не нужно путать с конкурирующим решением под названием MAMR (Microwave-assisted magnetic recording, «микроволновая запись»). В винчестерах с HAMR есть встроенный в головку лазер, который нагревает поверхность пластина приблизительно до 500 градусов Цельсия, за счет чего даже маломощный магнит способен намагнитить нужный участок пластины для записи на нее информации. Физические и химические свойства пластины при нагреве не меняются, но увеличивается ее емкость, а при охлаждении данные, записанные при подогреве, не теряются. За счет этого и достигается прирост вместительности HDD.

Десятки терабайт в привычном форм-факторе

Как пишет Tom’s Hardware, новые жесткие диски Seagate с HAMR имеют емкость 30 ТБ и более. Все они используются в составе файлового хранилища Exos Corvault и отгружаются пока лишь только корпоративным клиентам компании. CNews сообщил о ее планах по скорому релизу винчестеров с HAMR в апреле 2023 г.

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Первые партии жестких дисков с HAMR сильно ограничены по количеству, но эти ограничения будут сняты в очень скором будущем. Финансовый директор компании Seagate Джанлука Романо (Gianluca Romano) открыто заявил, что наращивание объемов поставок файловых хранилищ Corvault не за горами – оно запланировано на конец календарного 2023 г., а первые массовые отгрузки отдельных жестких дисков с HAMR ожидаются не позднее начала 2024 г.

Альтернатива для тех, кто боится

Seagate, понимая, что не все ее клиенты будут готовы тут же перейти на винчестеры HAMR, решила попутно развивать накопители с другими технологиями записи. Ставку она сделала на SMR и PMR, которые тоже позволяют добиться прироста вместительности HDD, но без разогрева. При этом в сторону MAMR Seagate пока не смотрит.

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») позволяет добиться увеличения плотности записи данных – количества битов информации, которое может быть записано на единицу площади магнитной пластины. Данные располагаются друг над другом подобно черепице на крыше, что и отражено в названии. Первые такие HDD с повышенной емкостью Seagate начала массово отгружать в 2022 г.

Технология PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись») предполагает размещение данных на параллельных дорожках, как и в случае с CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись»). Seagate выжала из нее максимум – она выпустила 24-терабайтные жесткие диски с PMR и заявила, что больше развивать такие HDD не будет.

Такую же емкость получили и новые SMR-накопители. О планах по прекращению их выпуска Seagate пока ничего не говорит.

Жесткие диски постепенно исчезают

Как бы ни старалась Seagate, продажи жестких дисков неуклонно сокращаются. В I квартале 2023 г. они рухнули на 35% год к году – было реализовано в пределах 35 млн HDD. Это общий результат для Seagate, Western Digital и Toshiba – единственных оставшихся вендоров жестких дисков. Сильнее всех рухнули продажи винчестеров категории Nearline (подходят для облачных сервисов и для домашних файловых серверов) – реализовано 10,2 млн против 18,8 млн годом ранее (спад 54,3%).

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Пользовательские 3,5-дюймовые HDD показали падение продаж на 24% до 12,5 млн, 2,5-дюймовые – на 33% до 10 млн.

Причина таких результатов – твердотельные накопители, они же SSD. Они быстрее и, как показала практика, зачастую надежнее жестких дисков, даже в условиях повышенной нагрузки в облачных сервисах. Все три производителя винчестеров в настоящее время выпускают SSD под своими и дочерними брендами.