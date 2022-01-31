Появились жесткие диски «не для всех» емкостью 22 ТБ. Без спецПО от них нет толку

SMR-диски гигантской емкости

Seagate начала поставки ограниченному кругу клиентов жестких дисков емкостью 22 ТБ. Как пишет Tom’s Hardware, это наиболее вместительные модели, представленные на рынке. Добиться высокой плотности хранения данных компании удалось за счет применения технологии черепичной магнитной записи (Shingled magnetic recording, SMR).

Жесткие диски Seagate SMR емкостью 22 ТБ, управляемые хостом (Host managed), в первую очередь нацелены на крупных операторов дата-центров, например, облачных провайдеров (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure), которые заинтересованы в максимальной плотности хранения в своих ЦОДах и имеет в своем распоряжении программное обеспечение, предназначенное для работы с такими устройствами.

В силу специфики технологии SMR перезапись информации на дисках этого вида осуществляется весьма медленно, поэтому оптимальным решением при их использовании является минимизация числа операций произвольной записи в пользу последовательной записи больших фрагментов данных.

Seagate отгружает 22-терабайтные винчестверы ограниченному кругу клиентов

В зависимости от типа конкретного SMR-устройства задача управления записью данных возлагается либо на контроллер самого диска (такие диски у Seagate называются автономными или Drive Managed), либо на программное обеспечение компьютера, к которому диск подключен (Host Managed). Новые винчестеры Seagate относятся ко второму типу.



Больше емкости на старой платформе

В декабре 2021 г. Seagate представила первые массовые жесткие диски емкостью 20 ТБ: Exos X20 и IronWolf Pro 20TB по цене $670 и $650 соответственно. По сравнению с 18-терабайтными предшественниками новые устройства не предложили каких-либо существенных новшеств. Тогдашние новинки по-прежнему содержали пластины емкостью 2,2 ТБ; имели корпус, заполненный гелием и блок из 18 головок с поддержкой технологии двумерной магнитной записи (Two-dimensional magnetic recording, TDMR) для операций с очень плотно расположенными дорожками.

Специалисты Tom’s Hardware предполагают, что новейшие 22-терабайтные диски Seagate построены на базе той же платформе, что и модели емкостью 20 ТБ, в частности Exos X20. Единственное существенное отличие – применение технологии SMR, позволившее добиться 10-процентного прироста обшей вместительности диска за счет увеличения плотности записи на каждой отдельно взятой пластине до 1248 Гбит/дюйм2.

Подтвердить данную гипотезу представляется затруднительным, поскольку Seagate не публикует спецификации своих 22-гигабайтных жестких дисков. Как отмечает источник, компания, вероятно, «подгоняет» характеристики дисков такой емкости под нужды клиентов в индивидуальном порядке – в зависимости от необходимых показателей производительности и энергопотребления. Тем не менее, по оценке Tom’s Hardware, в целом по своим параметрам новые устройства не должны слишком отличаться от Exos X20.

Выпустить сравнительно недорогие 20-терабайтные модели ближе к концу года Seagate пообещала в июле 2021 г. и свое обещание сдержала. Правда, ее опередил традиционный конкурент – компания Western Digital (WD). WD анонсировала массовые 20-терабайтные диски WD Gold 20TB и Ultrastar HC560 стоимостью $680 и $700 соответственно в ноябре 2021 г.

Диски с HAMR придется подождать

Seagate также продолжает отгружать небольшие партии жестких дисков с поддержкой перспективной технологии подогрева магнитной пластины в процессе записи (HAMR) некоторым клиентам для проведения оценки, отмечает Tom’s Hardware.

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Производитель предполагает, технология HAMR в будущем станет частью общей платформы Seagate. Другими словами, с ее применением будет выпускаться большинство устройств. Однако пока не известно, когда именно это случится и на дисках какой емкости случится переход.

Согласно плану компании, обнародованному в 2021 г., достигнуть вместительности в 100 ТБ планируется к 2030 г.

PMR, SMR, HAMR – в чем разница?

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») позволяет добиться увеличения плотности записи данных, то есть количества битов информации, которое может быть записано на единицу площади магнитной пластины. Чем выше плотность записи данных на магнитные пластины, тем, в общем случае, больше общая емкость жесткого диска.

В отличие от CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись») или PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись»), предполагающих размещение данных на параллельных дорожках, на жестких дисках SMR при записи они располагаются друг над другом подобно черепице на крыше, что позволяет добиться увеличения количества дорожек на дюйм и, как следствие, повышения плотности данных.

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Однако выигрыш в плотности записи за счет использования принципа черепичной организации оборачивается сложностями в осуществлении процедуры записи. Если на SMR-диск нужно перезаписать данные, контроллер устройства просто «скомандует» использовать имеющуюся свободную дорожку, не трогая уже задействованную, пока жесткий диск активно используется. В моменты простоя устройство автоматически реорганизует хранимые данные, «подчищая» за собой. Таким образом, SMR-диски не лучшим образом подходят для решения задач, требующих постоянного взаимодействия компьютера с жестким диском, поскольку у того будет недостаточно времени для спокойного «переваривания» данных, а значит оно будет происходить параллельно процессам считывания/записи по требованию операционной системы, тем самым снижая общую производительность накопителя. Другими словами, диски SMR скорее предназначены для хранилищ «холодных» данных, обращение к которым происходит редко.

HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording – это технология подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает точечный нагрев ее поверхности до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем, что необходимо для значительного уменьшения площади магнитного «зерна», размера магнитной головки и, как следствие, увеличения плотности записи. При охлаждении пластина приобретает изначальные физические свойства и не размагничивается.