Seagate выпустит дешевые HDD колоссальной емкости

Недорогие, но емкие

Seagate планирует выпустить линейку недорогих жестких дисков емкостью 20 ТБ, ориентированных на потребительский сегмент рынка, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на слова главы компании Дейва Мозли (Dave Mosley).

По данным издания, добиться снижения себестоимости изделий Seagate планирует за счет использования проверенных временем технологий записи PMR и SMR. В настоящее время американский производитель выпускает устройства такой емкости с применением более прогрессивной технологии HAMR. Жесткие диски этого типа нацелены на бизнес-сектор и не подходят для массового рынка ввиду высокой цены. Seagate поставляет их, во-первых, своим партнерам, а во-вторых, задействует в собственной платформе Lyve, которая предназначена для хранения больших объемов неструктурированных данных.

Вместо HAMR-дисков Seagate готовится начать массовое производство 20-терабайтных PMR-моделей с использованием технологии двумерной магнитной записи (TDMR) – для тех, кому нужен сравнительно недорогой носитель большой емкости, а также SMR-моделей аналогичной вместительности – для применения в системах, ПО которых учитывает некоторые особенности эксплуатации дисков на базе технологии SMR.

Seagate общеает выпустить недорогие потребительские жесткие диски на 20 ТБ

Как отмечает Tom’s Hardware, HAMR-модели жестких дисков требуют магнитных пластин и головок нового типа, которые находятся в массовом производстве около года, качество и стоимость их соответствующие. В то же время пластины и головки для TDMR-устройств, которые Seagate использовала в том числе и в 14-, 16- и 18-терабайтных моделях, выпускаются уже давно и по-прежнему остаются более дешевой альтернативой компонентам HAMR-дисков.

Ранее Seagate заявляла, что использование технологии HAMR в случае необходимости позволит ей быстро и легко перейти к выпуску более емких накопителей, например, вместительностью 22 ТБ или 24 ТБ. Однако в компании не уточнили сроков появления таких дисков на рыке.

В Seagate рассчитывают начать поставки 20-терабайтных потребительских накопителей типов SMR и PMR во второй половине 2021 г.

PMR, SMR, HAMR – в чем разница?

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») позволяет добиться увеличения плотности записи данных, то есть количества битов информации, которое может быть записано на единицу площади магнитной пластины. Чем выше плотность записи данных на магнитные пластины, тем, в общем случае, больше общая емкость жесткого диска.

В отличие от CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись») или PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись»), предполагающих размещение данных на параллельных дорожках, на жестких дисках SMR при записи они располагаются друг над другом подобно черепице на крыше, что позволяет добиться увеличения количества дорожек на дюйм и, как следствие, повышения плотности данных.

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Однако выигрыш в плотности записи за счет использования принципа черепичной организации оборачивается сложностями в осуществлении процедуры записи. Если на SMR-диск нужно перезаписать данные, контроллер устройства просто «скомандует» использовать имеющуюся свободную дорожку, не трогая уже задействованную, пока жесткий диск активно используется. В моменты простоя устройство автоматически реорганизует хранимые данные, «подчищая» за собой. Таким образом, SMR-диски не лучшим образом подходят для решения задач, требующих постоянного взаимодействия компьютера с жестким диском, поскольку у того будет недостаточно времени для спокойного «переваривания» данных, а значит оно будет происходить параллельно процессам считывания/записи по требованию операционной системы, тем самым снижая общую производительность накопителя. Другими словами, диски SMR скорее предназначены для хранилищ «холодных» данных, обращение к которым происходит редко.

HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording – это технология подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает точечный нагрев ее поверхности до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем, что необходимо для значительного уменьшения площади магнитного «зерна», размера магнитной головки и, как следствие, увеличения плотности записи. При охлаждении пластина приобретает изначальные физические свойства и не размагничивается.

Seagate и ее конкурент Western Digital (WD) освоили технологию HAMR достаточно давно. Так, Seagate представила жесткий диск емкостью 40 ТБ в марте 2018 г. Помимо HAMR, в устройстве была применено еще одно новаторское решение – технологию Mach.2, которая предполагает использование нескольких независимых наборов головок, способных перемещаться независимо друг от друга.

WD анонсировала переход на HAMR в декабре 2019 г.

Смысла наращивать производство из-за Chia нет

Глава Seagate подтвердил, что резкий рост популярности новой криптовалюты Chia, для добычи которой необходимо хранилище данных большой емкости, на самом деле сказался на спросе на жесткие диски во II квартале 2021 г. Тем не менее, как подчеркнул топ-менеджер, большая часть устройств в пуле сети Chia была приобретена на вторичном рынке.

Мозли также отметил, что на долю приобретенных для майнинга Chia устройств Seagate приходится около 4-7% общей емкости поставленных компанией жестких дисков в IV квартале 2021 финансового года. Таким образом, по мнению руководителя, существенно наращивать производство жестких дисков, вкладываться в расширение производственных мощностей или торопиться с выпуском сверхвместительных устройств на данный момент смысла нет.