Western Digital нашла революционный способ увеличить емкость жестких дисков до 50 ТБ

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Western Digital начнет производство винчестеров с технологией подогрева пластин HAMR. Она позволит увеличить вместительность ее HDD как до 36, а то и до 50 ТБ. Seagate, тоже сделавшая ставку на HAMR, планирует выпустить свой первый 50-терабайтный жесткий диск в 2026 г.

Технологии ближайшего будущего

Компания Western Digital (WD) собирается в обозримом будущем радикально увеличить емкость своих жестких дисков. Для этого она перейдет к использованию технологии HAMR, которую компания Seagate, ее основной конкурент на рынке винчестеров, освоила в 2018 г.

Использование HAMR позволит Western Digital выпускать винчестеры вместимостью в пределах от 24 до 36 ТБ в ближайшей перспективе. Компания видит в этой технологии будущее жестких дисков, и ее планы по использованию данного решения, как пишет AnandTech, простираются как минимум до накопителей емкостью 50 ТБ.

Особенности HAMR

HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording – это технология подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает нагрев ее поверхности исключительно в записываемой области вплоть до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку специального лазера.

Western Digital перейдет на HAMR следом за Seagate

Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем и в итоге увеличить плотность записи. При охлаждении пластина приобретает изначальные физические свойства и не размагничивается.

На момент публикации материала не было известно, как долго WD работает над интеграцией данной технологии в свои жесткие диски. Что касается Seagate, то она начала движение в этом направлении еще в 2007 г. В декабре 2018 г. она выпустила свой первый 16-терабайтный винчестер, для повышения плотности записи в котором используется именно эта разработка.

В обычных жестких дисках меньшей емкости чаще всего используется технология под названием «перпендикулярная магнитная запись» (PMR). Ее предел плотности записи, по оценке Seagate, составляет 1 Тбит на квадратный дюйм, тогда как HAMR обеспечивает приблизительно 50-процентный прирост плотности в сравнении с ней.

Конкурирующие решения

HAMR – это, фактически, технология дополнительного воздействия на пластину жесткого диска с целью увеличения плотности записи на нее, и в этом плане у нее есть свои конкуренты. Речь, в частности, о технологии MAMR или Microwave-Assisted Magnetic Recording. Отличаясь лишь одной буквой в аббревиатуре, она работает по совершенно иному принципу – если в HAMR ставка делается на нагрев пластины, то здесь используются микроволны.

В основе MAMR лежит применение особого генератора магнитного поля в микроволновом диапазоне, который устанавливается между полюсами пишущей головки жесткого диска. Возникающий в процессе его работы резонанс усиливает магнитное поле головки, создавая поле более высокой напряженности и позволяя уменьшить размер намагничиваемого «зерна».

По состоянию на 16 декабря 2019 г. Western Digital отдает предпочтение именно MAMR – в конце 2019 г. она выпустит свой 18-терабайтный жесткий диск в 3,5-дюймовом исполнении, в котором используется данная технология.

WD намерена эксплуатировать MAMR в течение определенного времени, пока не реализует весь ее потенциал. После этого она заменит ее на HAMR.

Тем не менее, точные сроки перехода на HAMR представители компании не разглашают. По словам генерального директора Western Digital Corporation Стива Миллигана (Steve Milligan), компания намерена выпускать винчестеры с MAMR объемом не только 18, но также 20 ТБ. В настоящее время WD инвестирует в развитие обеих конкурирующих технологий.

Планы Seagate и состояние рынка HDD

Пока Western Digital готовится к переходу с MAMR на HAMR и не озвучивает точные даты выпуска винчестеров повышенного объема, Seagate сформировала «дорожную карту» на ближайшие шесть лет, о чем CNews сообщал в ноябре 2019 г. В течение 2020 г. она собирается расширить распространение 18-терабайтных и начать поставки 20-терабайтных HDD, а в 2024 г. она планирует добиться прироста емкости до 30 ТБ.

Роадмап Seagate

В следующие годы Seagate хочет достичь 50-терабайтной емкости 3,5-дюймовых накопителей. Их стоимость, даже предварительную, компания не прогнозирует, но следует отметить, что подобные носители информации будут выпускаться с прицелом вовсе не на потребительский сегмент. Винчестеры, предлагая больший в сравнении с твердотельными накопителями (SSD) объем за меньшие деньги (временно), ощутимо проигрывают им по скорости записи и чтения.

Производители жестких дисков столкнулись с серьезным снижением спроса на свою продукцию в потребительском сегменте. Поставки одной только Western Digital всего за год сократились более чем на 25%, и Seagate вместе с Toshiba тоже бьют тревогу. По оценке экспертов, пользователи отказываются от HDD в пользу более надежных и скоростных твердотельных накопителей.

В настоящее время глобальный рынок HDD делят Seagate, Toshiba и Western Digital. Доля Seagate по итогам I квартала 2019 г. составила 41%. WD, в 2012 г. поглотившая крупного производителя жестких дисков HGST,разместилась на втором месте с 35,1-процентной долей, Toshiba удерживает оставшиеся 23,9% рынка.