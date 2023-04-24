Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится

Seagate освоила 30 ТБ и HAMR

Компания Seagate начнет выпуск жестких дисков емкостью свыше 30 ТБ в течение II квартала 2023 г., пишет Blocks & Files. Устройства, в которых реализована перспективная технология HAMR, будут поставляться в составе фирменных систем хранения данных Seagate Exos Corvault.

«Мы ожидаем получить первый доход от платформ емкостью свыше 30 терабайт в этом квартале в составе наших решений Corvault», – заявил генеральный директор Seagate Дэйв Мосли (Dave Mosley) в ходе обсуждения финансовых показателей минувшего квартала с аналитиками.

Exos Corvault представляет собой хранилище на основе JBOD-массива жестких дисков, представленное Seagate в 2021 г. В стойке форм-фактора 4U размещается 106 HDD, подключенных посредством интерфейса SAS.

Blocks & Files обращает внимание на то, что Seagate не анонсировала доступность HDD вместительностью 30 ТБ и более своим OEM-партнерам, среди которых – поставщики дисковых массивов. В то же время компания отгрузила некоторое количество тестовых образцов единственному партнеру из числа облачных провайдеров, название которого не уточняется, следует из заявления Мосли.

Загадочные 30+ терабайт

Seagate не называет конкретную емкость новых HDD, ограничиваясь формулировкой «30 ТБ плюс». Мосли в своем выступлении упоминает «увеличение емкости с трех до четырех-пяти терабайт на диск или более» с течением времени. Вероятно, под «диском» в данном контексте топ-менеджер подразумевает металлическую пластину, коих в состав одного жесткого диска может входить сразу несколько штук.

Косвенно это предположение подтвердил и финансовый директор компании Джанлука Романо (Gianluca Romano), в ходе ответа на вопрос одного из аналитиков отметивший, что «в будущем три терабайта на диск или три с половиной терабайта на диск и четыре терабайта на диск – очень интересные предложения» для клиентов Seagate.

Передовые HDD Seagate сегодня имеют 10 пластин. Таким образом, доведение емкости одной пластины до 3,5 ТБ позволило бы получить накопитель совокупной вместимостью 35 ТБ. Однако Seagate по неизвестной пока причине избегает называть конкретные емкостные характеристики новинок. В связи с этим специалисты Blocks & Files предполагает, что Seagate планирует не только нарастить емкость отдельной пластины в новых устройствах, но и увеличить количество пластин в одном HDD, доведя это показатель до 11. В таком случае вместимость накопителей, которые в скором времени должны появиться на рынке, составит 33 ТБ, но при дальнейшем наращивании емкости отдельной пластины в перспективе этот показатель может быть доведен до 38,5 ТБ и 44 ТБ.

Конкуренты Seagate в лице Toshiba и Western Digital в прошлом также сообщали о намерении производить винчестеры с 11 пластинами.

Как отмечает издание, увеличение количества пластин в новых устройствах и внедрение новой технологии записи (HAMR) в определенной степени объясняет отсутствие анонса о грядущих поставках продукции большому числу партнеров со стороны Seagate. Подобные изменения в конструкции используемых для хранения данных устройств требует более тщательного изучения новинок и проверка их соответствия требованиям клиентов по критериям надежности, энергопотребления и др.

Раз-два и в дамки

Вывод на рынок 33-терабайтных моделей компанией Seagate оставит ее конкурентов далеко позади, отмечает Blocks & Files. Western Digital, которая на текущий момент выпускает наиболее вместительные жесткие диски на рынке, может похвастаться моделями на 22 ТБ (технология CMR) и 26 ТБ (технология SMR). Линейка дисков Toshiba для хранилищ ограничена 20-терабайтными моделями.

Японцы рассчитывают начать поставки накопителей на 30 ТБ в IV квартале 2023 – I квартале 2024 гг. В дорожной карте, опубликованной WD в 2022 г., фигурируют модели емкостью 32 ТБ и более, но обозначены их сроки вывода на рынок. В WD лишь отважились утверждать, что к 2026 г. компания освоит технологию HAMR.

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Эксперты Blocks & Files убеждены, что в ближайшие пару кварталов WD анонсирует несколько новых продуктов, к примеру, 26-терабайтный CMR HDD, в котором задействована фирменная технология компании OptiNAND (предполагает использование встроенного флеш-накопителя для ускорения работы диска) и 30-терабайтный SMR-диск. В противном случае компания чрезмерно отстанет от Seagate и рискует потерять долю на рынке nearline-накопителей.

Не лучшим образом обстоят дела со следованием дорожной карте у Toshiba. В компании рассчитывали наладить выпуск 26-терабайтной SMR-модели ко II кварталу 2022 г., однако на рынке она так и не появилась.

По мнению специалистов Blocks & Files, лишь nearline-сегмент имеет хорошие перспективы на рынке HDD – у 2,5-дюймовых и высокоскоростных (10K) устройств будущее отсутствует, а в потребительском сегменте HDD интенсивно вытесняются твердотельными (SSD) накопителями на основе флеш-памяти. Именно поэтому Toshiba жизненно важно поспевать за конкурентами в том, что касается наращивания емкости nearline-дисков.

Технологии записи CMR, SMR, HAMR

Технология SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная магнитная запись») позволяет добиться увеличения плотности записи данных, то есть количества битов информации, которое может быть записано на единицу площади магнитной пластины. Чем выше плотность записи данных на магнитные пластины, тем, в общем случае, больше общая емкость жесткого диска.

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В отличие от CMR (Conventional Magnetic Recording, «обычная магнитная запись») или PMR (Perpendicular Magnetic Recording, «перпендикулярная магнитная запись»), предполагающих размещение данных на параллельных дорожках, на жестких дисках SMR при записи они располагаются друг над другом подобно черепице на крыше, что позволяет добиться увеличения количества дорожек на дюйм и, как следствие, повышения плотности данных.

HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording – это технология подогрева магнитной пластины в процессе записи на нее информации. Она обеспечивает точечный нагрев ее поверхности до 500 градусов Цельсия при помощи встроенного в головку лазера. Нагрев до столь высоких температур позволяет намагнитить нужный участок пластины даже слабым магнитным полем, что необходимо для значительного уменьшения площади магнитного «зерна», размера магнитной головки и, как следствие, увеличения плотности записи. При охлаждении пластина приобретает первоначальные физические свойства и не размагничивается.

Слабые финансовые показатели Seagate и рынка HDD

По итогам III финансового квартала 2023 г, который для Seagate завершился 31 марта 2023 г., компания отчиталась о падении выручки на 33,6% год к году до $1,86 млрд. Убыток в отчетном периоде составил $433 млн, при том что годом ранее компания зафиксировала прибыль на уровне $346 млн.

Совет директоров Seagate на слабые финансовые показатели отреагировал временным уменьшением зарплат ряда топ-менеджеров компании. Мосли и Романо, в частности, не будут получать базовую заработную плату в течение ближайших шести месяцев.

Тяжелым квартал оказался и для конкурентов Seagate – WD и Toshiba. В целом же продажи винчестеров во всем мире упали на 35% в I квартале 2023 г.