Жесткие диски никому не нужны. Продажи фатально обвалились по всему миру, и света в конце тоннеля не видно

Продажи винчестеров всего за год упали на 35%, а в серверном сегмента откат и вовсе превысил 54%. С проблемами столкнулись все оставшиеся на рынке производители – хуже всего пришлось Western Digital, жесткие диски которой продаются более чем на 38% медленнее, чем годом раньше. Все сливки снимает Seagate – ей удалось занять почти половину рынка. Причины происходящего – проблемы в мировой экономике и массовый переход потребителей на более скоростные и надежные SSD-накопители.

Винчестеры в почти свободном падении

Первая четверть 2023 г. завершилась для производителей жестких дисков невероятно сильным обвалом продаж, пишет портал Tom’s Hardware. При этом хуже всего шла отгрузка серверных HDD, хотя, как правило, эти накопители пользуются большим спросом, нежели их потребительские «родственники» – их в подавляющем большинстве случаев давно заменили твердотельные носители информации, SSD.

Согласно статистике TrendFocus, суммарное падение продаж винчестеров в I квартале 2023 г. составило 35% год к году. Если рассматривать исключительно серверный сегмент, то здесь обвал на уровне 54,3%. Страдают все производители, но по Seagate происходящее бьет в меньшей степени – она сумела сохранить лидерство и, более того, удержала почти половину мирового рынка HDD.

Детальная статистика

По итогам I квартала 2023 г. в мире было отгружено в пределах 33,5-34,9 млн жестких дисков. Из них на серверные пришлось около 10,2 млн против 10,51 млн в предыдущем квартале и 18,8 млн годом ранее. Если оценивать падение по суммарному объему проданных накопителей, то в серверном сегменте он составил 157 эксабайтов (ЭБ) – на 1% меньше, чем в IV квартале 2022 г. и на 36% меньше, чем в начале 2022 г.

Статистика продаж HDD в потребительском сегменте еще более репрезентативна. Производители за отчетный период отгрузили в пределах 22,5 таких винчестеров, что на 28% меньше, чем годом ранее, притом хуже всего себя показали 2,5-дюймовые накопители.

Жесткие диски в таком форм-факторе используются, по большей части, в ноутбуках и в качестве карманных переносных накопителей. Из общей массы проданных HDD таковых набралось около 10 млн – меньше на 33%, чем в I квартале 2022 г.

Полноразмерные 3,5-дюймовые HDD потребительского уровня, которые в подавляющем большинстве случаев можно найти внутри системных блоков (офисных или домашних) и небольших файловых хранилищах, в I квартале 2023 г. разошлись по миру в количестве 12,5 млн шт. Годом ранее этот показатель был на уровне 16,5 млн, то есть сокращение достигло 24%.

У Seagate все хорошо

Современный рынок жестких дисков представлен тремя компаниями – американскими Seagate и Western Digital и японской Toshiba. Бренды, отличные от перечисленных, принадлежат одной из них – например, HGST – это больше не Hitachi, с марта 2012 г. это Western Digital.

Но разнообразие брендов у WD никак не способствует хорошим показателям ее продаж. Компания удержалась на втором месте по объемам отгрузок, реализовав за отчетный период 12,2-12,7 млн жестких дисков, а это примерно на 38,2% меньше, чем годом ранее. С точки зрения динамики продаж это наихудший результат среди всех вендоров, но у WD пока еще весьма солидная доля рынка – 36,4%.

В хвосте идет японская Toshiba – она удерживает 18,8% мирового рынка винчестеров за счет отгрузки 6,3-6,7 млн таких накопителей. За год продажи просели на 37,2%, то есть не так сильно, как у Western Digital.

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Лучше всех себя чувствует Seagate. Это лидер мирового рынка с долей 44,8% и продажами на уровне 15-15,5 млн за I квартал 2023 г. Откат за год составил 34,7%. При этом нельзя не отметить, что ее HDD считаются одними из самых ненадежных.

Кто виноват

Как сообщал CNews, продажи жестких дисков падают в течение длительного периода. Если рассматривать исключительно последние 15 месяцев, то на ситуацию влияют последствия событий, развернувшихся 24 февраля 2022 г. Они вызвали, помимо прочего, стагнацию мировой экономики и неуверенность в завтрашнем дне, а в таком положении покупка нового ПК, файлового хранилища или винчестера отдельно – далеко не самая приоритетная задача, что видно по обвалившемуся компьютерному рынку.

Если рассматривать более широкий временной промежуток, то причина стремительного отказа мирового сообщества от жестких дисков – это твердотельные накопители. С точки зрения потребительских свой они лучше винчестеров во всем, особенно в плане скорости работы. В то время как самые скоростные HDD едва преодолевают планку в 100-150 МБ/с при чтении, многим SSD не составляет никакого труда работать на скоростях свыше 1 ГБ/с.

В SSD нет механики, что делает их почти неуязвимыми к последствиям ударов и падений. Для винчестеров же «планирование» даже с небольшой высоты чаще всего является фатальным.

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Надежность SSD при постоянных высоких нагрузках тоже выше, что показали многочисленные сравнительные тесты. По сути, единственным преимуществом HDD теперь является только более низкая цена, которая, как сообщал CNews, в ближайшие месяцы продолжит уменьшаться.

Компании подстраховались

Потеря интереса потребителей к жестким дискам вовсе не означает, что Seagate и Western Digital уйдут с рынка накопителей. Обе компании успели «открыть второй фронт» – приступили к выпуску SSD-драйвов под своими брендами до того, как отгрузки HDD упали до нулевой отметки.

Это даст им возможность закрепиться в новом для них сегменте, где конкуренция значительно выше. Если производителей жестких дисков всего три, то SSD выпускают намного больше компаний. Seagate и WD приходится делить рынок как минимум с Adata, Kingston, Transcend и другими компаниями, сделавшими себе имя еще в начале XXI века на заре популярности обычных USB-флешек.