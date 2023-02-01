Названы самые ненадежные жесткие диски. Seagate в топе антилидеров

Опубликован рейтинг самых ненадежных жестких дисков в 2022 г. по версии облачного провайдера Backblaze. На первом месте в этом «антирейтинге» оказался винчестер Seagate ST14000NM0138. С ним было много проблем и в 2021 г., но производитель их так и не решил. В то же время именно винчестер Seagate, только другой, признан экспертами самым живучим в 2022 г.

Не все жесткие диски одинаково надежны

Компания Backblaze из США опубликовала статистику по самым надежным и в одновременно часто выходящим из строя жестким дискам. Backblaze предоставляет услуги облачного хранилища и резервного копирования и ведет статистику на основе имеющегося у нее парка винчестеров. В настоящее время он насчитывает более 235 тыс. HDD, пишет портал Tom's Hardware.

В своем анализе надежности тех или иных накопителей, будь то SSD или HDD, эксперты Backblaze применяют специальный показатель – так называемую «годовую частоту отказов» (annualized fail rate, AFR). Это вероятность поломки носителя информации в течение полного календарного года его эксплуатации.

Идеальное значение AFR равно нулю. Чем оно выше, тем ниже надежность конкретного накопителя.

Средний показатель выхода из строя жестких дисков по итогам 2022 г. составил лишь 1,37%. Это в некоторой степени развеивает миф о ненадежности данного типа накопителей, который по многим признакам давно признан устаревшим в сравнении с твердотельными накопителями. Но Backblaze использует преимущественно винчестеры корпоративного класса, рассчитанные на длительные нагрузки.

Новый отчет Backblaze базируется на анализе почти 231 тыс. жестких дисков, имеющихся в ее распоряжении. В нем не учитываются 4300 загрузочных накопителей и еще несколько моделей, которых у Backblaze меньше 60 экземпляров.

Непревзойденный лидер

На начало 2023 г. в мире оставалось лишь три производителя жестких дисков – американские Seagate и Western Digital (WD) и японская Toshiba. Остальные или ушли с рынка, или были поглощены более крупными конкурентами.

Согласно отчету Backblaze, самым надежным в 2022 г. оказался жесткий диск Seagate ST8000NM000A. Это модель корпоративного класса. Она относится к серии Exos и имеет объем 8 ТБ. Информация записывается на пять пластин на шпинделе с 7200 оборотов в минуту. Интерфейс подключения – классический SATA III.

Фото: Backblaze Статистика за 2020 год

У Backblaze таких винчестеров 79. За весь 2022 г. ни один из них не вышел из строя, то есть процент его отказов равен нулю. ST8000NM000A признан экспертами компании самым надежным. Его AFR – 0%.

Дело вовсе не в производителе

Неубиваемость винчестера ST8000NM000A не означает, что продукция Seagate более надежна в сравнении с жесткими дисками конкурентов. На деле все очень сильно зависит от конкретной модели.

Собранная Backblaze статистика показала, что если 8-терабайтный ST8000NM000A находится на первом месте по надежности, то его 14-терабайтный «родственник» ST14000NM0138 (Exos X14) – на последнем. Это творение Seagate имеет AFR в пределах 5,7%.

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Результат ST14000NM0138 – наихудший в отчете. Немного лучше себя зарекомендовал винчестер HGST Ultrastar He8 на 8 ТБ (модель HUH728080ALE604) – его AFR равна 5,27%.

В недалеком прошлом компании HGST была одним из крупнейших вендоров жестких дисков. В настоящее время ее как отдельного производителя не существует – в 2011 г. она перешла в собственность Western Digital, которая решила сохранить известный бренд и использовать его в качестве дочернего.

К слову, проблемы с ST14000NM0138 Backblaze наблюдает два года подряд. В 2021 г. они выходили из строя в огромных количествах. Seagate и сторонние специалисты из Dell порекомендовали Backblaze обновить прошивку на накопителях. Как показала практика, это никак не помогло.

Общий итог

Средний показатель выхода из строя в течение года составил 1,37%. Это очень высокий результат в сравнении с предыдущими годами – в 2021 г. AFR составила 1,01%, а в 2020 г. и вовсе 0,93%. Эксперты связывают это с увеличением возраста и времени работы жестких дисков из парка Backblaze.

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HDD емкостью до 10 ТБ включительно продемонстрировали общее увеличение количества отказов на 0,85% в 2022 г. год к году. 10-терабайтные винчестеры имеют самый высокий показатель AFR 3,73%.

Фото: Backblaze Винчестеры не могут жить вечно. Сравнения показателей за 2020 - 2022 годы

Диски емкостью 16 ТБ – единственные, у которых аналитики зафиксировали суммарное снижение AFR. По данным Backblaze, на HDD небольшой и средней вместимости по корпоративным меркам (4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ и 10 ТБ) в 2022 г. пришлось 44,5% всех случаев выхода из строя.

Новое лучше старого

Поговорка про старого коня, который не портит борозду, в мире жестких дисков совершенно не работает. Данные, полученные Backblaze в 2022 г., напрямую свидетельствуют о том, что чем старше HDD, тем выше вероятность его поломки. Для примера, диски емкостью 4 ТБ, средний возраст которых составляет 81,1 месяца, имеют AFR на уровне 1,7%. При этом их 8 ТБ «коллеги» со сроком службы 67,8 месяца показывают лишь 1,36%. Наконец, 16-терабайтные винчестеры, коим всего 13,3 месяца имеют AFR, не превышающую 0,86%.

И все же, как показало другое исследование Backblaze, растянувшееся на пять лет, даже в работе облачного хранилища данных размещать информацию надежнее на твердотельных накопителях. CNews писал, что в длительном эксперименте компании жесткие диски показывали очень хорошие показатели надежности на протяжении четырех лет, но потом массово «посыпались». Общие выводы таковы – SSD оказались в три раза более надежными «на дальней дистанции».