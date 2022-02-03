Названы самые часто ломающиеся жесткие диски

Надежные жесткие диски по версии Backblaze

Американский облачный провайдер Backblaze опубликовал данные за 2021 г. о частоте выхода из строя жестких дисков (HDD), которые применяются компанией в ее собственных хранилищах данных. Эти сведения позволяют делать выводы о надежности устройств различных марок и моделей современных винчестеров.

Большинство устройств, задействованных в системах хранения компании, проявило себя достойно. Однако накопители Seagate отметились несколько более частым выходом из строя. Диски c 2011 г. принадлежащего Western Digital бренда HGST (Hitachi Global Storage Technologies) оказались наиболее надежными. Помимо них, в статистику попали HDD Toshiba и, собственно, Western Digital.

В общей сложности под наблюдением специалистов компании в 2021 г. находилось 206,9 тыс. жестких дисков, 3,76 тыс. – загрузочные, остальные применялись для хранения пользовательских данных, в том числе облачных резервных копий. Именно принадлежащие к последним учтены в статистике – всего 202,76 шт. (за исключением 409 шт., которые относятся к моделям, имеющимся у провайдера в в заведомо недостаточном количестве, чтобы судить об их надежности).

Годовая частота отказов (AFR) различных моделей жестких дисков (данные Backblaze с 1 января по 31 декабря 2021 г.)

Для оценки надежности накопителя Backblaze использует показатель годовой частоты отказов (annualized fail rate, AFR). Он отражает вероятность выхода жесткого диска из строя в течение полного года его использования. Соответственно, чем ниже значение AFR для конкретного устройства, тем это устройство надежнее.

В целом по парку оборудования Backblaze показатель AFR в 2021 г. составил 1,01%, что соответствует 1,82 тыс. сломавшихся винчестеров.

Выводы исследования

Исследование Backblaze показало, что самой надежной из всех задействованных в инфраструктуре компании моделей дисков оказалась Seagate ST6000DX000 емкостью 6 ТБ. Она же одновременно и самая старая. Всего у провайдера 886 таких устройств, которые в среднем находятся в эксплуатации в течение 80,4 месяцев или почти семи лет, показатель AFR находится на уровне 0,11%.

В своих предыдущих отчетах Backblaze отмечала катастрофическую частоту выхода из строят 14-терабайтных винчестеров Seagate (ST14000NM0138), причины которой специалистам понять сразу не удалось. Однако после консультаций с производителем и компанией Dell, которая устанавливает такие диски в свои системы хранения данных, было принято решение обновить прошивку оставшихся девайсов этой модели. В итоге их годовая частота отказов снизилась с 6,29% в III квартале до 4,66% в заключительной четверти 2021 г. Тем не менее, это по-прежнему самые ненадежные диски, находящиеся в распоряжении компании, – всего 1,611 тыс. штук.

HDD большой емкости – к таковым Backblaze относит модели на 12, 14 и 16 ТБ – в среднем отличаются более высоким уровнем надежности. Устройства этой категории продемонстрировали AFR в 0,87% по итогам 2021 г. Накопители объемом 10 ТБ и меньше выходят из строя значительно чаще – с вероятностью в 1,27%; не спасают даже прекрасные показатели упомянутого выше ST6000DX000. Наконец, самая «проблемная» емкость – 10 ТБ. Диски такого объема «умирают» чаще других, для них показатель AFR составляет 2,26%.

Показатель AFR с группировкой по емкости жестких дисков (данные Backblaze с 1 января по 31 декабря 2021 г.)

Как отмечает Backblaze, одна из причин, по которой более вместительные накопители показывают лучшие результаты, – их относительная новизна. Эти устройства были добавлены в коллекцию последними.

Результаты за восемь лет

Как правило, Backblaze публикует подобные отчеты с периодичностью в квартал, начиная с 2013 г. По итогам апреля-июня 2021 г. специалисты компании зафиксировали 439 случаев отказа HDD. Жертвой в 91 из них стала 4-терабайтная модель SD4000DM000, выпущенная фирмой Seagate, которая и была признана самой ненадежной. В число наиболее надежных попали устройства Western Digital, HGST и все той же Seagate.

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За период с апреля 2013 г. по 31 декабря 2021 г. средний показатель AFR по парку Backblaze составляет 1,4%, причем наблюдается тенденция к его ежегодному снижению. Так, в 2020 г. он был зафиксирован на уровне 1,54%, а в 2019 – 1,62%. Другими словами, качество жестких дисков со временем улучшается.

AFR различных моделей жестких дисков (данные Backblaze с 20 апреля 2013 г. по 31 декабря 2021 г.)

Самыми надежными за все время ведения Backblaze наблюдений являются винчестеры HGST 12 ТБ (HUH721212ALE600 и HUH721212ALE604) с AFR 0,35% и 4-терабайтная модель той же фирмы (HMS5C4040BLE640).

Чаще всего выходят из строя уже упомянутый ранее 4-терабайтный Seagate SD4000DM000 (AFR – 2,45%), 12-терабайтный Seagate ST12000NM0007 (2%) и Seagate ST8000NM0055 емкостью 8 ТБ (1,29%).

В списке есть претенденты с показателями и похуже – это устройства Toshiba и Seagate, однако в случае с ними разница между максимальным и минимальным значениями AFR, зафиксированными за последние восемь лет, достаточно велика (больше 0,5 процентных пункта). Это значит, что по поводу их надежности не следует делать поспешных выводов за недостаточностью информации в силу новизны этих моделей или малого числа экземпляров в распоряжении Backblaze.

Взгляд со стороны Puget

В январе 2022 г. американская компания Puget Systems, которая занимается сборкой рабочих станций на заказ опубликовала собственную статистику надежности компьютерных комплектующих. В этом исследовании используется другая методика расчета показателя надежности устройства – частота выхода из строя в лабораторных и полевых условиях.

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Согласно выводам исследования Puget, высокопроизводительные жесткие диски WD Ultrastar, нацеленные на корпоративный сегмент, оказываются бракованными b выходят из строя несколько чаще (0,73%/0,39%) нежели предназначенные для построения домашних «тихих» сетевых хранилищ (NAS) диски WD Red (0,52%/0,34%). Среди SSD непререкаемым лидером остается Samsung.

Помимо устройств хранения данных, Puget также опубликовала данные по процессорам и видеокартам. Самыми надежными процессорами оказались Intel Xeon, графическими ускорителями – референсные Nvidia RTX.